Leipzig

Wie sollen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aussehen? Wie ist mit dem außenpolitischen Handeln Russlands umzugehen? Und sind Atomkraft und Erdgas nachhaltige Technologien? Das sind die Meinungen der LVZ-Leser.

Grüne Atomenergie: Eine Rolle rückwärts

Die Einstufung der Atomenergie als nachhaltig wäre mehr als nur eine Bauchlandung. Ich muss dem Ganzen noch eins draufsetzen: Es ist eine Rolle rückwärts. In diesem Falle aber kein artistisches Können. Jetzt ist mir endgültig klar, dass die Einrichtung einer „Blackbox“ in Tasmanien, die Daten zur Klimakrise bis zum potenziellen Ende der Menschheit aufzeichnen soll, wohl keine Fehlinvestition ist. Schneller als gedacht kann so bereits 2022 eine erste Aktivität in Richtung Erderwärmungs-Katastrophe datenmäßig erfasst und gespeichert werden. (Jörg Berthel, per E-Mail)

Gebt Nord Stream 2 endlich frei

Nach Tschernobyl, Fukushima und der weiterhin ungeklärten Entsorgungsfrage für Atommüll will die EU Atomkraft allen Ernstes als „grüne Energie“ fördern. Wenn Atomkraft „grüne Energie“ ist, sind es Erdöl und Erdgas dann auch? Rein farblich sind sie es. Deshalb gebt bitte endlich die Ostseepipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland frei, damit die „grüne Energie“ Erdgas in Deutschland fließen kann. (Roland Klose, per E-Mail)

Seien es Ankündigungen zu eventuell weiteren Auffrischungsimpfungen, eine Verkürzung der Quarantänedauer oder die Schließungen von Wintersportgebieten im Freistaat: Der Umgang mit der Corona-Pandemie stößt bei der LVZ-Leserschaft auf ein geteiltes Echo.

Ein ständiges Hin und Her

Durch die 2G-Regel kommen Geimpfte und Genesene zusammen, ohne getestet zu sein. Schulkinder werden jedoch getestet. Dadurch entstanden hohe Inzidenzen. Von der Politik kommen immer neue und andere Ansagen. Da ich das Testen satt hatte, ließ ich mich gegen Corona zweimal impfen. Jetzt muss ich mich nach vier bis sechs Monaten schon wieder impfen lassen. Die Pandemie dauert nun schon seit Mitte März 2020 an. Die Impfstoffe sind nicht ausgereift! Sie sollten länger halten! Die Politiker widersprechen sich ständig. Vor der Bundestagswahl wurde eine Impfpflicht von allen Parteien ausgeschlossen – jetzt soll sie womöglich doch kommen. Das finde ich nicht richtig! Ich verstehe es nicht, dass sich Ungeimpfte auch mit Test nicht mehr am gesellschaftlichen Leben beteiligen dürfen. (Heidi Tomcin, per E-Mail)

Hysterie oder lieber Mindestmaß

Entweder man bleibt auf den Gleisen der Hysterie – dann ist eine Verkürzung der Quarantäne natürlich kontraproduktiv. Weil sie so noch weniger als gegenwärtig einen Schutz vor weiteren Infektionen darstellt. Oder man kriegt sich ein und realisiert, dass zumindest gegenwärtig schwere Verläufe bei Omikron Ausnahmen sind. Dann jedoch stellt sich die Frage nach dem Sinn der ganzen Maßnahmen und ob es wie bei den Briten nicht besser und sinnvoller wäre, die Beschränkungen auf das absolute Mindestmaß zu begrenzen. (Detlef Menke, am 3. Januar auf Facebook)

Quarantänezeit darf nicht reduziert werden

Wenn Infizierte ohne Symptome bei verkürzter Quarantäne weiter arbeiten können, können sie doch auch weitere Personen anstecken, sie krank machen. Deshalb bin ich dagegen, die Quarantäne auf weniger als 14 Tage zu reduzieren. (Mirko Wisatzke, am 3. Januar auf Facebook)

Einfach mal nachdenken

Ich finde es schon verwunderlich, dass in Sachsen Skilifte und andere Wintersportanlagen geschlossen sind. Unsere Landesregierung wollte so bestimmt versuchen, die Inzidenzzahlen zu senken. Schön gedacht. Aber dass dann viele auf andere Bundesländer ausweichen, hätte auch bedacht werden können oder müssen. Jetzt staut sich eben dort der Andrang an Wintersportlern. Die Gefahr einer Ansteckung ist dort nun viel höher. Der Gedanke, die Inzidenz zu drücken, verliert sich von heute auf morgen. Wir schicken unsere Landsleute in andere Bundesländer und bekommen wahrscheinlich jede Menge Infizierte zurück. Würde die Möglichkeit bestehen, dass jeder Bürger unseres Bundeslandes daheim seinen winterlichen Interessen nachgehen könnte, wäre die Ansammlung zu großer Menschenmassen viel geringer. Einfach mal nachdenken. (Holger Schulze, per E-Mail)

Auch das Aufmarschieren russischer Truppen vor der Ukraine bietet Anlass zur Diskussion. Die Hoffnung auf ein friedliches Ende des Konflikts bewegt die Leserschaft.

Verbrechen, wie an einer Perlenschnur

Der neue Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, traf mit seiner Feststellung, dass Putin nicht an einer stabilen Ukraine interessiert sei und ein russisches Reich in Anlehnung an die Sowjetunion anstrebe, den Punkt. Zwischen dem Beginn des 2. Tschetschenienkrieges 1999 und der massiven Truppenpräsenz russischen Militärs an der ukrainischen Grenze zum einen und dem kontinuierlichen Abbau demokratischer Grundprinzipien bis zum jüngsten Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial auf der anderen Seite, reihen sich die Putinschen Verbrechen wie an einer Perlschnur auf. Eine Unzahl an Redakteuren und Korrespondenten haben bereits über Jahre hinweg auf diese fatal-disruptiven Geschehnisse hingewiesen. (Bernhard Kobus, 04159 Leipzig)

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Für 2022 wünsche ich mir, dass Frieden bleibe mit Russland, und dass dort Frieden werde, wo Krieg herrscht! Mögen die Herrschenden dieser Welt sich ihrer großen Verantwortung bewusst werden, die sie für die Völker tragen. Meine Hoffnung ist, dass die Diplomatie wieder Einzug hält in den internationalen Beziehungen, dass es Politikern wieder gelingen möge, dem Widerpart zuzuhören und vielleicht sogar versucht wird, dessen Argumentation zu verstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich meine Hoffnung erfüllt, ist gering. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Möge das Pflänzchen der Verständigung in 2022 wieder wachsen! (Harald Ladewig, 04229 Leipzig)

Der 9. Oktober ist ein wichtiger Tag in der Leipziger und bundesdeutschen Historie. In Zukunft sollte er zumindest ein europäischer Feiertag sein, findet LVZ-Leser Professor em. Wolfgang Kleinwächter aus Leipzig.

Ein Tag, auf den die Welt gewartet hat

Die Erinnerung an den 9. Oktober 1989 nicht nur wachzuhalten, sondern auch historisch einzuordnen, ist angesichts wachsender Geschichtsvergessenheit neuer Generationen mehr denn nötig. Die Vorschläge der Bundestagsabgeordneten Monika Lazar und dem ehemaligen Leiter des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, Rainer Eckert, den denkwürdigen Tag populärer und bekannter zu machen, sind gut, aber viel zu kleinmütig. Natürlich war dieser Tag keine lokale Angelegenheit. Am 9. Oktober 1989 wurde in Leipzig Weltgeschichte geschrieben.

Leipzig war in seiner tausendjährigen Geschichte mehrfach Schauplatz von welthistorischen Ereignissen. Meist ging es dabei um Freiheit und Unabhängigkeit. „Glaubensfreiheit für die Welt, rettete bei Breitenfeld, Gustav Adolf, Christ und Held“, steht auf dem Gedenkstein der Schlacht von 1631. Diese bahnte im 30-jährigen Krieg den Weg zum Westfälischen Frieden. In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 siegten die Freiheitskämpfer, die sich gegen napoleonische Bevormundung aufgeschwungen hatten.

Am 9. Oktober 1989 ging es um mehr als um ein lokales Problem. Auf diesen Tag hatten Europa und die Welt gewartet. Wäre dieser Montag in Leipzig nicht gewaltfrei verlaufen, hätte es den historisch herangereiften Domino-Effekt – vom Mauerfall in Berlin zur samtenen Revolution in Prag, vom Zerfall des Warschauer Vertrages zur Auflösung der Sowjetunion – so nicht gegeben. Geschichte wäre möglicherweise in eine andere Richtung marschiert. Man denke an den Tianmen-Platz im Juni 1989. Geredet werden sollte also mit der Präsidentin der Europäischen Kommission. Der 9. Oktober 1989 ist mindestens ein europäischer Feiertag. Er erinnert daran, dass Freiheit und Demokratie stärker sind als Überwachung und Autokratie.

Das Ende der Plaste-Tüte

Sie gehörte zum Einkaufen wie das Bezahlen an der Kasse: die Plaste-Tüte. Doch ihre Zeit neigt sich dem Ende. Seit dem 1. Januar dürfen Geschäfte keine Plastiktüten mehr ausgeben. So schlecht sie für die Umwelt sind, erzählen sie mit ihren bunten Gestaltungen mitunter auch Geschichten aus der Vergangenheit. Zeit diese Geschichten zu erzählen. Haben Sie noch Tüten mit besonderen Leipziger Motiven oder von Geschäften aus der Region, die es vielleicht schon längst nicht mehr gibt? Schicken Sie uns Bilder ihrer Schätze an Leserbriefe@lvz.de. Kein Fotoapparat? Kein Problem! Die LVZ-Fotografen lichten Ihre Funde auch gerne vor Ort ab.

