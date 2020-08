Leipzig

Die Kommentare der Leser decken wieder zahlreiche Themen ab, die gegenwärtig in der Debatte stehen. Neben Corona, der Kohleverstromung und der Erinnerung an Richard Wagner in Leipzig geht es dabei auch um die Kosten der Müllentsorgung und Internet im ländlichen Raum.

Wenn sich Menschen keinen Urlaub leisten können, leiden die Kinder

Zum Artikel „Corona verschärft die Kinderarmut“ (23. Juli): Mit großer Besorgnis habe ich diesen Artikel gelesen. Hier muss unser wohlhabender Staat jene Familie unterstützen. Es kann nicht sein, dass ein berufstätiger Bürger sich keinen ordentlichen Urlaub leisten kann – die größten Leidtragenden sind die Kinder, welche sich womöglich ein ganzes Jahr auf diese schönen Tage gefreut haben. Im Gegensatz kritisiere ich den daneben stehenden Beitrag „ Deutschland nimmt Flüchtlinge auf“. Wer bezahlt das nun, vorneweg die gesundheitliche Betreuung? Beide Artikel nebeneinander – das ist schon bemerkenswert. (Henry Töpelt, Rötha)

Anzeige

Alle Schadstoffe werden in den Kraftwerken abgefiltert und sogar weiterverarbeitet

Zum Artikel „Ende der Braunkohle bis 2038“ (7. Juli) und zu den Leserbriefen dazu (14. Juli): Die Kohlekraftwerke werden in den Medien oft als „Dreckschleudern“ bezeichnet und die Bilder dazu mit schwarzem Rauch fototechnisch manipuliert. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass durch den „Dreck“ Lungenkrankheiten auftreten würden. Man kann die Menschheit beruhigen: Alle Schadstoffe werden in den Kraftwerken abgefiltert und sogar weiterverarbeitet. Was aus den Kühltürmen herauskommt ist reiner Wasserdampf und CO2, Schornsteine gibt es dort nicht! Man kann sich im Kraftwerk Lippendorf zu einer Führung anmelden und sich selbst davon überzeugen! ( Wolfgang Wiesner, 04821 Brandis)

Weitere LVZ+ Artikel

Anmerkung der Redaktion: Die LVZ manipuliert keine Fotos von Kohlekraftwerken durch Hinzufügen von schwarzem Rauch.

Organisierter Betrug – enttäuscht von der Lufthansa

Zum Artikel „Warteschleife bei der Lufthansa“ (22. Juli): Ich habe Anfang Juli auf dem Portal der Lufthansa gebucht, um von Berlin nach Bukarest zu fliegen. Ich wählte die Lufthansa wegen ihrer Zuverlässigkeit und der Bereitschaft zur Rückholung im Corona-Fall. Realisiert wurde der Flug über den Lufthansa-Partner Austrian Airlines. Der Hinflug war in Ordnung. Doch vier Tage vor dem Rückflug erhielt ich eine Mail, dass mein Rückflug von Bukarest nach Wien annulliert ist und ich Umbuchungsvorschläge bekommen soll. Alles ohne Angabe von Gründen!

Umbuchungsvorschläge bekam ich bis heute keine, die Hotlines von Lufthansa und Austrian Airlines waren durchweg besetzt. Ich musste selbst auf einen Rückflug mit der polnischen LOT über Warschau nach Berlin ausweichen und mir ein neues, zweites Ticket kaufen. Seitdem sind die Hotlines weiter besetzt und ich habe kein Geld zurückbekommen. Das ist für mich organisierter Betrug! Ich bin total enttäuscht von der Lufthansa. Sie sollten bei dieser Unzuverlässigkeit ihre Staatshilfen zurückzahlen. In der Krise zeigt sich wer gut ist! ( Tomas Brückmann, Markkleeberg)

Wagner-Ehrung wird in Leipzig immer ein schwieriges Unterfangen sein

Zur Wagner-Ehrung in Leipzig und die Leserbriefe dazu (28. Juli): Die Wagner-Ehrung wird in Leipzig immer ein schwieriges Unterfangen sein, ob seiner vielen unerträglichen Äußerungen kann Wagner nicht unkritisch gehuldigt werden. Seine Verdienste als Komponist sind jedoch so tiefgreifend, dass es unserer Stadt gut zu Gesicht steht, ihn als Leipziger ins Bewusstsein der Musikfreunde zu rufen. Dass OBM Burkhard Jung der Wagner-Stiftung weitere Donationen entzieht, mag gegebenenfalls nachvollziehbare Gründe haben: Deren Wirken (von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt) erschöpft sich in der Vergabe eines Preises, der schon optisch als eine vermeintliche Nachempfindung des Klinger-Denkmals eine Beleidigung für die Preisträger ist. Ein Künstler hat an diese verunglückte Zitronenpresse niemals Hand angelegt.

Dass Wagner in Leipzig wenigstens seit seinem 200. Geburtstag kein Unbekannter mehr ist, ist auch nicht jener Stiftung zu verdanken, sondern dem Wirken von Opernintendant Prof. Ulf Schirmer, dem vormaligen Direktor des Museums der bildenden Künste, Hans-Werner Schmidt, dem rührigen Verein Wagner 2013 und nicht zuletzt dem Wagner Denkmal e. V., der ohne jegliche öffentliche Förderung der Stadt ein zeitgenössisches Wagner-Denkmal geschenkt hat, das entgegen aller Augurenrufe sehr wohl von Einwohnern und Gästen angenommen wurde. (P. Gischke, Leipzig)

Müllentsorgung – versteckte 100-prozentige Preiserhöhung

Zum Artikel „Ein Blick in die deutsche Mülltonne. Umweltbundesamt: Wir trennen gut, aber nicht sehr gut“ (29. Juli): Beim Blick auf die Prozentzahlen des Inhaltes der entsprechenden Tonnen ist es sehr löblich, dass der Landkreis Leipzig eine Biotonne eingeführt hat.

Nach dessen eigener Aussage enthielten die Restmülltonnen 50 Prozent Bioabfälle. Diese werden nun getrennt in der Biotonne gesammelt, wird auch gesondert berechnet. Die Zwangsentleerung und der Preis der Restmülltonne mit vier mal pro Jahr wurde jedoch beibehalten.

Jeder, der etwas rechnen kann, weiß nun aber, dass in der Restmülltonne nur noch die Hälfte Abfall anfällt und geleert werden muss. Somit sehe ich eine versteckte 100-prozentige Preiserhöhung. Wer steckt sich dieses Geld ein?( Rainer Pönicke, per E-Mail)

Proteste von Klimaaktivisten sollen an die Verantwortung für die Zukunft erinnern

Zum Artikel „Pressefoto des Jahres“ (17. Juli) und die Leserbriefe dazu (28. Juli): Ich möchte auf die bei Ihnen abgedruckten Leserbriefen reagieren, in denen sich über Sachsens Pressefoto aus dem Jahr 2019 beschwert wird. Keiner der drei Autoren spricht über den Grund, warum Klimaaktivisten in den Tagebau gegangen sind: Ausstieg aus der Kohle, um den vom Menschen verursachten Klimawandel zu stabilisieren.

Deutschland hat 2015 die internationale Vereinbarung von Paris unterzeichnet, deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu bleiben. Mit der Abstimmung über einen Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 gibt die Regierung die internationale Vereinbarung von Paris auf.

Die Proteste von Klimaaktivisten sollen das Land an seine Verantwortung für seine Verpflichtungen gegenüber der Welt und für die Zukunft erinnern. Die in den letzten Jahren beobachtbaren Folgen des Klimawandels wie Dürren, Waldsterben und anomale Temperaturen erinnern uns daran, dass wir im Kampf gegen den Klimawandel keine Zeit mehr verlieren dürfen. ( Yann Gager, per E-Mail)

Die Linke sollte Ramelow auffordern, Amt und Mandat niederzulegen

Zum Artikel „ Ramelow zeigt dem Thüringer AfD-Abgeordneten Stefan Möller den Stinkefinger“ (18. Juli): Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ( Die Linke), der sich immer so gern seriös und bürgerlich gibt, den jovialen Landesvater spielt und dabei alle anderen über Anstand und Würde belehrt, benimmt sich selber wie der letzte Prolet auf einem Dorffest. Verweigerter Handschlag, hingeworfene Blumensträuße, jetzt obszöne Gesten und verbaler Hass ...

Wer einem Abgeordneten den Stinkefinger zeigt und ihn als „widerlichen Drecksack“ bezeichnet, hat in einem Parlament nichts mehr zu suchen. Wenn Die Linke im Erfurter Landtag noch einen Funken Selbstachtung besitzt, sollte sie Bodo Ramelow auffordern, so- fort Amt und Mandat niederzulegen. Sollte dieses Verhalten ohne Folgen bleiben, welcher Bürger hätte da noch Respekt vor dieser Demokratie? (Dr. R. Kühnel, 04109 Leipzig)

Schlechte Bilanz beim schnellen Internet auf dem Land wenig überraschend

Zum Artikel „Auf dem Land hat nur jeder Zweite schnelles Internet“ (24. Juli): Die schlechte Bilanz beim schnellen Internet im ländlichen Raum kommt wenig überraschend. Schließlich verlässt sich die Politik beim Breitbandausbau nach wie vor vornehmlich auf das Oligopol von privaten Anbietern, was trotz nicht unerheblicher staatlicher Zuschüsse nicht zu einem optimalen Output führen kann, da verkrustete Marktstrukturen nicht so einfach zu beheben sind. Deshalb hilft hier nur ein echtes Umdenken aus der Misere, wie zum Beispiel nach dem sehr erfolgreichen schwedischen Vorbild, wo viele Kommunen in Eigenregie wie etwa über ihre Stadtwerke hochmoderne Glasfasernetze betreiben.

Zumal ein derartiger Weg nach der Devise „Nicht warten, sondern machen“ ebenfalls dauerhafte stetige Einnahmen für die öffentlichen Haushalte sowie einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Ansiedlung von neuen Firmen in Gewerbegebieten verspricht! (Rasmus Ph. Helt, 20539 Hamburg)

Rangnick – wie kann RB ihn gehen lassen?

Zum Artikel „ Ralf Rangnick und der Kultclub AC Mailand finden doch nicht zueinander. Dennoch Trennung von Red Bull“ (27. Juli): Wie dumm muss man sein, so einen Fachmann wie Rangnick gehen zu lassen. Er hat den Verein von der 4. Liga in die Champions League geführt sowie das Trainingszentrum geschaffen. Dem Mann müsste man ein Denkmal setzen. In den Reihen der Verantwortlichen beim RB Leipzig ist man der Meinung, dass „Mister RBL verzichtbar geworden ist“. Diese Leute leiden offenbar an Realitätsverlust. Die Auflösung hat schon begonnen mit dem Abgang von gutem Personal und Spielern. ( Karl Scholz, 04109 Leipzig)

Schach und seine Geschichte

Zum Artikel „Das königliche Spiel mit den Figuren“ (24. Juli): Etwas wurde im Beitrag über das Schachspiel vergessen: Schach ist ursprünglich ein arabisches Kriegsspiel, hervorgegangen aus kriegerischen, strategischen Überlegungen und Planungen sowie vorbereitenden Übungen. Das zeigen schon die Figurenbezeichnungen: Die Bauern als leicht zu opfernde (heute noch gibt es den Begriff „Bauernopfer“) Masse an vorderster Front. In vornehmer Zurückhaltung „Offiziere“, Läufer, Springer und Türme. Das „Veto-Recht“ hat die Dame. Der König bleibt allseits geschützt bewegungslos auf seinem Thron, bis zum „Matt“, seinem Sturz. ( E. Fritz, 04103 Leipzig)

Quotengerechtes Personal gesucht

Zur CDU-Frauenquote: Die wohlwollend-hohe mediale Aufmerksamkeit der Diskussion über die CDU-Frauenquote zeigt deutlich, dass selbst die einschneidenden Coronabegrenzungsmaßnahmen manch sorglosen Maßstäben aus sorgloseren Zeiten nichts anhaben konnten. Wie lange ist es eigentlich her, dass uns der verordnete Lockdown mit den Nasen darauf gestoßen hatte, was wirklich wichtig ist, welche Berufe und Tätigkeiten für eine Gesellschaft unverzichtbar sind und welche eher nicht? Offensichtlich lange genug, um allen Ernstes eine Geschlechterquotenregelung voranzutreiben, bei der Stellen unbesetzt bleiben sollen, wenn dafür kein quotengerechtes Personal zur Verfügung steht!

Eine Frage an die beteiligten Vorausdenkerinnen und Hinterherdenker treibt mich dabei um. Wie systemrelevant unverzichtbar dürfen denn die Stellen sein, auf die künftig verzichtet werden kann und muss, falls es nur Bewerber gibt, die zwar Eignung, Befähigung und fachliche Leistung mitbringen, aber leider dem „falschen“ Geschlecht, beziehungsweise genderkorrekt einem der „falschen“ Geschlechter angehören? ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Purer Leichtsinn im Urlaub

Zur Party-Eskalation auf der Insel Mallorca in Corona-Zeiten: Viele Menschen neigen leider gerade im Urlaub zum Leichtsinn. Das steigert die Corona-Gefahr. Man hätte nie so früh zu irgendeiner Art von Alltag übergehen dürfen. Einen zweiten Lockdown hält kein Wirtschaftssystem mehr aus. Es steht ja noch nicht einmal fest, ob das Währungs- und Wirtschaftssystem den ersten übersteht.

Anders formuliert: In Deutschland müssen die Covid-19-Vorbeugungsmaßnahmen schnellstens wieder verschärft werden – bundesweit. Es macht keinen Sinn, den Schulbetrieb einzuschränken, aber die Leute an den „Ballermann“ reisen zu lassen. ( Claus Reis, 91126 Schwabach)

Hier geht es nicht um Rassismus

Zu den nächtlichen Krawallen in Stuttgart und Frankfurt am Main: Wir holen Tausende junge Männer als Migranten ins Land, die im arbeitsfähigen Alter sind, und wundern uns über die skandalösen Zustände.

Die Gründe für die Ausschreitungen, die man uns nennt, sind total daneben. Wie berichtet, dürfen polizeibekannte Straftäter ihr Unwesen treiben. Wir wissen doch, dass man dabei mit viel Verständnis lächerliche Strafmaße verhängt, wenn überhaupt.

Ich bedaure die ständigen medialen Angriffe gegenüber der Polizei. Die müsste viel mehr Befugnisse haben, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Es fehlt der Respekt vor der Polizei. Das ist bedenklich. Wir sind nicht Amerika. Hier geht es nicht um Rassismus. ( Helga Zinke, 04299 Leipzig)

Medien haben einen Informationsauftrag

Zu den nächtlichen Krawallen in Stuttgart und Frankfurt am Main: Die „polizeibekannten“ Gewalttäter, wegen „ Körperverletzung, Diebstahl oder Drogendelikten“ (LVZ ) aktiven Kriminellen waren laut Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill „Personen mit überwiegend Migrationshintergrund. Syrien, Afghanistan, Türkei, Spanien und Marokko“.

Warum das in der LVZ, so wie nach Stuttgart auch, wieder verheimlicht wird, ist ein Rätsel, denn die LVZ hat einen Informationsauftrag. Dabei warnt Integrationsexpertin Düzen Tekkal davor, „den Migrationshintergrund der Täter zu verschweigen. Die Akzeptanz des Staates fehlt völlig. Es ist eine enorm wichtige Frage,warum so viele Straftäter eine Zuwanderungsgeschichte haben“. ( S. Riedel, Leipzig)

Moment des Glücks im Bild festgehalten

Zur Trauung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Annett Hofmann (27. Juli): Dem Fotografen ist es gelungen, ein zutiefst positives Ereignis im Bild festzuhalten. Denn allzu viele solcher Glücksmomente gibt es im Leben nicht zu sehen. Ein glücklicher Mann und eine überglückliche junge Frau. Welch ein Glück. ( Martin Riechert, 04571 Rötha)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ