Impfpflicht, zögerliche Politiker und endliches Verständnis – das sind die Meinung der LVZ-Leser

Die Inzidenzen im Freistaat steigen immer weiter. Nur noch drei Kreise liegen unter einem Wert von 1000. Im Erzgebirgskreis gar über 2000. Und dennoch protestieren in dem bundesweiten Corona-Hotspot Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Nun diskutieren Politiker bundesweit über die Sinnhaftigkeit einer Impfpflicht. Die Leserinnen und Leser der LVZ äußern ihre Meinungen zu diesem umstrittenen Thema.

Diskutieren ist gut, handeln ist besser

Die Corona-Pandemie beherrscht leider zurecht fast unser ganzes Leben. Die Verursacher dieser schlimmen Situation sind die Impfverweigerer! Mit dem Beginn der Impfkampagne gab es die berechtigte Hoffnung, die Pandemie zu überwinden. Anfang September musste jedoch jedem klar sein, dass wir dieses Ziel nicht erreichen, weil 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung eine Impfung ablehnen. Auch, wie sich die Inzidenzen entwickeln würden, war abzusehen: exponentiell! Hier beginnen die politischen Fehler. Denn wer eine Impfpflicht ausschließt, ohne zu wissen was mal auf ihn zukommt, handelt, höflich ausgedrückt, unüberlegt. Die Einschränkung der Kontakte war seit Oktober notwendig. Beschlossen aber wurde sie erst jetzt unter dem Druck der erschreckenden Inzidenz. Die Entscheidungsschwäche unserer Politiker verstärkt das, was die Impfverweigerer verursacht haben.

Es ist gut, dass man über Probleme diskutiert, aber wichtiger ist, rechtzeitig und fachkompetent zu handeln. Bitte keine endlose Diskussion zur Impfpflicht! (Jörg-Dieter Korth, 04159 Leipzig)

Wir alle sind nicht fehlerfrei

Da kritisiert RB Leipzig die angeblich unfähigen Politiker und auch ein Kinobetreiber aus Taucha schließt sich dem lautstark und mit einem Plakat an der Hauswand an. Ja, Politiker sind nicht fehlerfrei. Den Aspekt der niedrigen Impfquote als Hauptursache der Misere blenden jedoch viele aus. Impfzentren wurden wegen der gesunkenen Nachfrage geschlossen. Wäre dies nicht geschehen, dann wäre der Vorwurf der Steuerverschwendung aufgekommen. Schuld daran: die Politiker. Wurden bei vorherigen Wellen die Kitas und Schulen unter lautstarker Kritik geschlossen, so bleiben diese nun so weit es geht offen. Ist das jetzt richtig oder falsch?

Egal was entschieden wird, stets wird auf die Politik geschimpft. Es gibt aber in der Pandemie keinen goldenen Weg. Eine hohe Impfquote wie in Portugal scheint jedoch eine gute Lösung zu sein. Aber wenn gewisse Populisten die Regierungskritik unablässig befeuern, dann ist es nicht verwunderlich, wenn Plakate mit Pauschalvorwürfen gegen die Politiker aufgehängt werden und unsäglicher Hass gegen den Ministerpräsidenten aufkeimt. (Maximilian Schmidt, 04317 Leipzig)

Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen

Zuletzt kam es mit Freunden wieder zu heftigen Diskussionen. Dabei kam die Frage auf, warum die Politik nicht ihren „Werkzeugkasten“ aufmacht, um zielgerichtet gegen das Infektionsgeschehen vorzugehen. So ist die sehr gute Corona-Warnapp noch immer nicht verpflichtend. Die komplizierten Situationen auf den Covid-Stationen in den Krankenhäusern könnten viel entspannter sein, wenn eine elektronische Nachverfolgung der Kontakte durchgeführt würde.

Auch frage ich, warum in dieser Situation nicht sofort ein Bundes-Pflichtdienst von einem Jahr für alle jungen Bürger ab 18 Jahren einführt wird. Diese jungen Menschen könnte sofort in den Krankenhäusern als Hilfs-Pflegekräfte eingesetzt werden. Das wäre vergleichbar mit Bundesfreiwilligendienst. Ich frage weiter: Wo sind die höheren Löhne für Pflegekräfte? Wo sind die geänderten, geringere Betreuungsschlüssel in der Pflege? Diese Fragereihe könnte ich noch beliebig fortsetzen. Es ist Zeit, dass die Politik endlich ihre Hausaufgaben macht! (Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig)

Das Verständnis setzt aus

Mit der neuen sächsischen Corona- Notfall-Verordnung hat die sächsische Regierung aus meiner Sicht das Maß völlig aus den Augen verloren. Nach dem Gießkannenprinzip werden willkürliche Maßnahmen erlassen. Ich darf mit meinem Mann gemeinsam an einem Tisch sitzen, aber nicht mit ihm gemeinsam und alleine in einem Verein trainieren? Damit ich das verstehe, zu Hause stecke ich meinen Mann nicht an, aber im Trainingssaal? Ich versuche zu verstehen, aber es gelingt mir nicht. Die Gastronomie darf mit 2G-Regeln öffnen, immerhin! Aber die Weihnachtsmärkte an der frischen Luft mit 2G und Maske werden verboten? Da setzt mein Verständnis erneut aus. Und so bleibt bei mir der Eindruck bestehen, dass es sich bei diesen Maßnahmen um hilflosen staatlichen Aktionismus handelt.

Liebe Politiker im sächsischen Landtag, ich erwarte von Ihnen angemessene und sinnvolle Maßnahmen, die sachlich begründet sind. (Monika Heinrich, Markkleeberg)

Bis zur absoluten Belastungsgrenze

Während die deutschen Kassenärzte durch Massenimpfungen alles daran setzen, einen hohen Durchimpfungsgrad der Bevölkerung zu erreichen, muss man sich auf der anderen Seite das ständige Lamento der Gastronomen und Clubbetreiber über angewiesene Schließungen und Hygienemaßnahmen anhören. Das Pflegepersonal und die Intensivmediziner arbeiten bis zur körperlichen Erschöpfung und die Krankenhäuser stehen vor dem Kollaps. Trotzdem finden Fußballspiele vor Massenkulissen und vereinzelte Weihnachtsmärkte statt. Und wenn man dann noch nachschaut, wo es in unserem Land die niedrigsten Impfraten gibt, dann ist das da, wo wir gleichzeitig die höchsten Erkrankungsraten an Covid-19 haben. Geradezu obskur ist die Tatsache, dass die Aufzüge von Impfgegnern und Coronaleugnern eben dort stattfinden: in dem beschaulichen Erzgebirge. Wenn man das alles weiß, dann man muss man sich fragen, wie auf diese Weise die Pandemie überwunden werden soll. Dem ganzen Irrsinn setzen auch noch die sechs Bürgermeister erzgebirgischer Städte die Krone auf, die eine gemeinsame Aktion zur Veranstaltung von Weihnachtsmärkten losgetreten haben. Das alles gibt den wirren Ideologen Aufwind, die ganz bewusst durch Verdrehungen und Falschmeldungen die Zweifler weiter verunsichern. So wird aus dem Diskussionsthema „Impfpflicht“ gleich noch ein „Impfzwang“ gemacht. Eine Impfpflicht für bestimmte Personengruppen oder gegen bestimmte Erkrankungen hat es immer schon gegeben. (Dr. Michael Burgkhardt, 04299)

Nur die „Impfpflicht für alle“ kann noch helfen

Die mahnenden Stimmen werden mehr und deutlicher, dass nur durch eine „Impfpflicht für alle“ der Pandemie Einhalt geboten werden könne. Aber unsere Verantwortlichen versuchen, durch immer neue Festlegungen die vierte Welle und noch folgende zu brechen. Bisher mit wenig Erfolg wie die täglichen Statistiken zeigen.

Geht es nicht in die Köpfe der zuständigen Gesundheitspolitiker, dass sie endlich handeln und anderweitige Bedenken außen vor lassen müssen? Sind über 100 000 Tote nicht genug, um sich parteiübergreifend für die Einführung der Impfpflicht zu entscheiden? Viel Geld hätte gespart und viel Leid vermieden werden können, wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre. Vielleicht begreift die einberufene Sonderkommission die Situation und handelt dementsprechend. Allein mir fehlt der Glaube. (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Schade eigentlich: Vernunft statt Demo

Wann gibt es endlich die Demo der Geimpften und Genesenen und alle derer, die sich von den Unvernünftigen und Unsolidarischen in Geiselhaft nehmen lassen?

Ich verstehe den Begriff Solidargemeinschaft so, dass die Freiheit der Gemeinschaft über der Freiheit des Einzelnen steht oder anders gesagt, dass die Freiheit des Einzelnen nicht alle anderen in ihrer Freiheit einschränken darf. Ein Impfverweigerer tut aber genau das. Er setzt sein Recht auf Selbstbestimmung über das der Gemeinschaft und das ohne Not und auf Kosten aller. Dagegen sollte mal demonstriert werden! Aber leider sind die Geimpften und Genesenen sowie jene, die sich nicht impfen lassen können, so vernünftig und beschränken auch ihre Kontakte, was eine Demo de facto ausschließt. Schade eigentlich. (Prof. Thomas Schmertosch, 04177 Leipzig)

Zu viele Köche verderben den Brei

Was vernünftig, korrekt und logisch denkende Bürger bereits seit Wochen erwarten, wird nun angekündigt. Allerdings wird nicht darüber informiert, welche Kompetenzen dieser Krisenstab erhalten wird. Nach den vorliegenden Informationen möchte nun jede Kommune, jede Großstadt, Politiker und so weiter mitarbeiten. Eine weitere Quasselrunde aber verlangsamt und verwässert notwendige Schritte weiter, wenn die bisher üblichen nachgeschalteten Bestätigungsveranstaltungen wie beispielsweise im Bundestag beibehalten werden. (Harald Bendix, per E-Mail)

Ein Jahr, wie wir es uns nicht vorstellen wollten

Eigentlich sollte doch endlich mal jemand begreifen, dass die gesamte Coronastrategie der Noch-Regierung eine Kette des Scheiterns und Versagens ist. Wenn nicht bald intelligentere Lösungen gesucht werden, wird auch 2022 so, wie wir uns 2021 nicht vorstellen wollten. Wo sind die Krisenmanager und Erfahrungsträger der Grippewellen 2017/18 und 2018/19, wo sind die Werberteams für die Rückkehr von Intensivpflegekräften in ihren alten Beruf? Wo ist all das, was man tut, wenn man in einer Epidemie nicht alles auf eine Karte setzt? (Rolf Raabe, 04229 Leipzig)

