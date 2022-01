Impfplicht, Corona-Demos und der Ukraine-Konflikt: Das beschäftigt die LVZ-Leser

Leipzig

Während in Sachsen Coronamaßnahmen gelockert werden konnten, stieg die bundesweite Inzidenz wieder auf Höchstwerte. Die Einführung einer Impfpflicht wird weiterhin kontrovers diskutiert. Aber auch der Ukraine-Konflikt oder der Stand des Handwerks beschäftigt die LVZ-Leser:

Klarheit und Optimismus

Wo ist eigentlich Kanzler Scholz? Pandemie-Kanzler ist anscheinend Gesundheitsminister Lauterbach, der jetzt die Impfpflicht fordert. Und zwar „mindestens“ drei Impfungen. Aber was heißt denn eigentlich mindestens? Dreimal, fünfmal oder gar zehnmal? Und dann dreimal pro Jahr, fünf Jahre lang?

Es ist unverantwortlich, solch eine fundamentale Frage für Ungeimpfte und vor allem für doppelt Geimpfte so vage zu formulieren. Dies schafft weitere Verwirrung und ist nicht zuletzt ein arbeitsrechtliches Problem. Herr Lauterbach sollte nicht jeden Abend mit Nostradamus-Aura und Horrorszenarien von einer Talkshow zur anderen wandern. Gerade die Geimpften brauchen Klarheit und Optimismus. (Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Gemeinsam Lösungen finden

Mir ist es unverständlich, dass angesichts der vielen Toten und dem Zusammenbrechen von Wirtschaft, Kultur und Bildung nach wie vor Uneinigkeit in Bezug auf die Einführung einer Impfpflicht besteht.

Hätte man nach dem ersten Auftreten des Virus konsequent gehandelt und eine Impflicht eingeführt, wären viele Existenzen nicht durch die erfolgten und notwendigen Einschränkungen zerstört oder beschränkt worden. Viele Milliarden Steuermittel hätten so für andere wichtige Maßnahmen genutzt werden können. Ungeachtet der Bedenken zur Verfassungsmäßigkeit, hätten gemeinsam Wege gefunden werden müssen, dieses unheilvolle Virus auszuschalten. (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Zu Rechten gehören auch Pflichten

Die „Querdenker“ berufen sich auf ihr Recht, zu demonstrieren. Das dürfen sie auch. Aber zu Rechten gehören eben auch Pflichten. So zum Beispiel die Pflicht, Gesetze und Verordnungen einzuhalten und andere Personen nicht zu belästigen oder zu infizieren. Darüber sollten diese Menschen mal nachdenken. (Gerd, Helaß, per E-Mail)

Der Wille zur Deeskalation fehlt

Die treibende Kraft des Westens hinter der Zuspitzung des Ost-West-Konflikts wird häufig nicht benannt. Immer gibt es nur einen Schuldigen: Russland. Die Kette der Sanktionen reißt nicht ab, politisch werden die Russen ins Abseits geschoben, das westliche Militär rückt bedrohlich an ihre Grenze heran. Vom Weißen bis zum Schwarzen Meer lösen sich Nato-Manöver permanent ab. Die Reaktionen der Russen auf eigenem Territorium werden als Aggression gewertet. Vor diesem Hintergrund war auch das Scheitern der hastig einberufenen Gespräche zu erwarten. Es fehlt der erkennbare Wille des Westens zur Deeskalation. Die Forderung von Matthias Platzeck in seinem Buch „Wir brauchen eine neue Ostpolitik“ ist dringender denn je. (Bernd Gläser, 04349, Leipzig)

Der Frust im Handwerk ist groß

In allen Medien höre und lese ich, dass die Büroarbeit als notwendigste Tätigkeit angesehen wird. Der Handwerker wird dagegen oft als weniger wichtig dargestellt. Der Frust in der Berufsgruppe ist sehr groß. Jeder Bürger und jedes Gewerbe verlangt seinen Strom aus der Wand und ist davon abhängig. Solange Handwerker und besonders Elektriker dermaßen schlecht bezahlt werden, wird sich jedoch an der Wahrnehmung dieser Berufe nichts ändern. (Brigitta Lehmann, per E-Mail)

Den Blick in der Pandemie schärfen

Ein Lob an die Redaktion

Liebe LVZ, danke, dass Sie Ihren positiven Trend fortsetzen: Sie liefern blitzgescheite-humorvolle Kolumnen, Sie fordern die Politiker zu umfassender Übernahme von Verantwortung auf und Sie schärfen den Blick auf alle Folgen, die Entscheidungen während der Pandemie haben. Alles gute und machen Sie bitte so weiter! (Sigrid Kasten, per E-Mail)

