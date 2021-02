Das jüngste Schneechaos hat viele Leipziger an Zeiten erinnert, in denen die Winter noch härter waren. Zahlreiche Leser folgten einem LVZ-Aufruf und erzählten uns ihre Geschichten. Die handeln von Geburten im kalten Kreißsaal, Kartenspielen in der Straßenbahn und einem ganz besonderen Kennenlernen.