Die Kritik des Leipziger Kunsthistorikers Frank Zöllner am ehemaligen Chef des Bildermuseums, Alfred Weidinger, hat eine rege Leserdebatte ausgelöst. Während die einen von bereichernden Jahren unter dem Österreicher sprechen, fehlte den anderen in dessen Amtszeit ernsthafte Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Außerdem im Fokus der Leser: das Image der Polizei sowie die Arbeit der SPD. Und um die Fußballvölkerverständigung geht es auch.

Museumsjahre unter Weidinger außerordentlich bereichernd

Zum Interview „Ein Museum ist kein Zirkus“ (14. Juli): Der Kunsthistoriker Prof. Zöllner hatte nur persönliche Befindlichkeiten und Plattitüden (wie zum Qualifikationsprofil eines Museumsdirektors) beizusteuern. Im Gegensatz zum Tenor des Interviews hat es aber vielen Menschen zugesagt, dass durch die eindrucksvollen Hallen des Museums, die endlich mal eine Verwendung fanden, ein frischer Wind wehte und interessante, kontroverse, abwechslungsreiche, anregende Ausstellungen und Installationen in einem überraschenden Tempo wechselten.

Das schöne und großartige Museum, das gleichwohl nicht zur absoluten Spitzenklasse zählt, wird in der heutigen Zeit sein Publikum nicht (nur) mit bisher nicht entdeckten Schätzen aus dem Depot und dem daraus gebastelten „Narrativ von Oeser bis zur Leipziger Schule“ finden. Warum soll ein agiler und aktiver Museumsdirektor, der Sponsorengelder einwirbt und viele Besucher ins Haus bringt, dafür keinen Bonus bekommen? Da Weidinger nicht als Künstler beschäftigt war, ist auch der Vergleich mit A. Nelsons sinnfrei.

Die kleinen, wenig originellen Bösartigkeiten gegen die letzten beiden Direktoren machen das Interview nicht besser. Ich jedenfalls habe die Museumsjahre unter Weidinger als außerordentlich bereichernd empfunden und danke ihm dafür sehr! (Jürgen Krug, per E-Mail)

Nicht dazu da, die Leute zu verdummen, nur weil sie das angeblich wünschen

Zum Interview „Ein Museum ist kein Zirkus“ (14. Juli) und zum Artikel „Ich bin lieber ein Zirkusdirektor als arbeitslos“ (16. Juli): Herr Weidinger kann von Glück reden, dass zum Beispiel Mattheuer schon tot ist und ansonsten allen anderen, die tatsächlich etwas von der Besonderheit der Leipziger Kunstentwicklung wissen, jegliche Möglichkeit, sich dazu zu äußern, entzogen worden ist.

Die Wiener müssen schon sehr dumm sein, dass sie so einen Tausendsassa wie Herrn Weidinger haben gehen lassen. Herr Zöllner hat Recht mit dem, dass er an der Museumspolitik kritisiert. Ein Museum ist nicht dazu da, die Leute zu verdummen, nur weil sie das angeblich wünschen. Museen sollen, auch wenn es weh tut, aufklären und bilden über und mit dem, was ihr übergeordnetes Thema und ihr Sammlungsbestand ist, und nicht Zirkuspferdchen im Kreise laufen lassen, nach dem Motto: Wer den schönsten Augenaufschlag hat oder dem Direktor die meisten Bonuspunkte bringt, der bekommt ein Zuckerle. Und was in „derlei Geschäft absolut üblich ist“, das muss noch lange nicht auch gut sein.

Um die Besonderheit zu verdeutlichen, die Leipzig in seiner 1000-jährigen Geschichte zum ersten Male mit seiner Kunstentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, müsste man neben Norbert Wagenbrett oder Opal noch wenigsten 300 Andere gleicher Qualität stellen; von denen der zweiten Reihe mal abgesehen. Dazu müsste man aber wenigstens in etwa wissen, was geschehen ist, denn die Besonderheit dieser Entwicklung besteht in ihrer Gesamtheit, in der Vielfalt ihrer stilistischen Formen und der hohen Anzahl und Dichte ihrer einzelnen Qualitäten.

Sie ist besonders, weil es in der Kunstgeschichte der letzten 3000 Jahre in dieser Größenordnung nur wenige vergleichbare Entwicklungen gegeben hat. Sie ist etwas Besonderes, weil sie eben nicht in ihrer Gesamtheit in die heute gängigen Schubladen passt. Sie ist etwas Besonderes, weil sie auf einer außergewöhnlichen Historie fußt. (Dr. Claus Baumann, 04105 Leipzig)

Gehört es sich, dem vormaligen Direktor des Bildermuseums Clowneskes zuzuschreiben?

Zum Interview „Ein Museum ist kein Zirkus“ (14. Juli): Nachvollziehbar, dass es einen Universitäts-Beamteten drängt, Chef des Leipziger Bildermuseums zu werden. Aber gehört es sich, deshalb dem vormaligen Direktor Clowneskes zuzuschreiben? Brecht, in einem Gedicht auf den Chinesen Laotse, pocht auf die Unverzichtbarkeit des Zöllners – einen jeglichen Zöllner indes mag er nicht gemeint haben. (Peter Gosse, per E-Mail)

Es ist ein Unterschied, ob von Maske die Rede ist oder von Mund-Nasen-Schutz

Zu Corona-Schutzmaßnahmen: Gleich zum Anfang möchte ich sagen, dass ich es weiterhin richtig und wichtig finde, wie bisher einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch wenn es oft lästig ist (aber das ist das kleinere Übel). Was ich aber in dieser Diskussion oder Anordnung nervig und psychologisch falsch finde, ist die Aussage, dass wir Masken tragen sollen. Die Politik setzt sich nicht mit der Realität auseinander, und die Medien wollen Quote und Sensation. Beides geht an den Menschen vorbei, und der Unmut darüber wächst.

Für mich und viele andere ist es ein Unterschied, ob ich gesagt bekomme „Setze eine Maske auf“ oder „Setze einen Mund-Nasen-Schutz auf“, auch wenn beides das gleiche sein soll, was es nicht ist. Eine Maske kann ich am Fasching benutzen oder diese wird zum Beispiel bei Banküberfällen benutzt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist viel verständlicher und mit weniger Abwehr behaftet. Es wäre schön, wenn Sie sich hierzu einmal Gedanken machen würden und somit in der Realität ankommen. (Matthias Herbst, 04155 Leipzig)

Warum wird auf die Polizei eingedroschen, die für uns den Kopf hinhält?

Zum Artikel „Die Polizei, dein Feind oder Helfer?“ (16. Juli): Selbstverständlich sind Gewalttaten und Androhung derselben kriminelle Handlungen, darum muss die Justiz sich kümmern. Auch ist die Herausgabe persönlicher Daten aus Polizeicomputern natürlich unzulässig und muss für die unkorrekten Polizeimitarbeiter Konsequenzen haben. Aus meiner Sicht sind die genannten Beispiele jedoch Einzelfälle

Ich bin wirklich entsetzt, dass die Polizei wegen dieser Einzelfälle nun unter Generalverdacht gestellt werden soll? Wenn sich 19 Prozent der hessischen Polizisten selbst als „gemäßigt rechts“ einordnen, heißt das doch nicht automatisch, dass sie rassistisch oder gewaltbereit sind. Ich dachte immer, die CDU wäre auch „gemäßigt rechts“. Habe ich da was falsch verstanden?

Aus meiner Sicht leisten die Polizistinnen und Polizisten in Deutschland insgesamt ausgezeichnete Arbeit, denn es ist wahrlich nicht leicht, in dieser konfliktgeladenen gesellschaftlichen Situation Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten und die Bürger zu schützen. Es ist nicht nur nicht leicht, es ist oft genug gefährlich. Warum wird in dieser generellen Manier auf die Polizei eingedroschen, die für uns den Kopf hinhält? (Maren Aude, per E-Mail)

Missstände in der Fleischindustrie: Es gibt einen einfachen Weg aus dem Dilemma

Zur Fleischherstellung: In der Krise potenzieren sich die Missstände. So wurden einige davon durch das Covid-19-Virus in dem Fleischkonzern Tönnies sichtbar. Wobei die Probleme – Werkverträge, Leiharbeit, Unterbringung der meist osteuropäischen Mitarbeiter von mafiösen Strukturen organisiert – der Politik schon lange bekannt sind. Jetzt stehen sie auf der Agenda. Politiker aller Parteien sprechen seit Jahren über Regionalität oder genauer regionale Wertschöpfung. Allein an Taten fehlt es.

Es ist seit Jahren bekannt, dass die industrielle Massentierhaltung für die Tiere, für die Umwelt und damit für den Menschen katastrophale Auswirkungen schafft in Form unwürdiger Tierhaltung, Tiertransporten durch die halbe Welt, verunreinigtem Grundwasser und minderwertigen Fleischqualitäten.

Es gibt einen einfachen Weg aus dem Dilemma. Die Tiertransporte auf einen Radius (100 Kilometer?) begrenzt, so werden die regionalen Strukturen gestärkt. Die Kommunen werden beim Bau von regionalen Schlachtstätten unterstützt, und die Landwirtschaft bekommt Anreize, Klasse statt Masse zu produzieren.

Ein Steak schmeckt wieder nach Fleisch und nichts nach Wasser, kostet aber eben auch den Fleischpreis, den das hochwertige Produkt verlangt und die Landwirtschaft zur nachhaltigen Produktion braucht. Viele Verbraucher verlangen übrigens heute schon höhere Qualitäten, auch wenn sie tiefer in die Tasche greifen müssen. (Karl-Heinz Uhlmann, Fleischermeister im Ruhestand, ehemaliger Obermeister der Fleischerinnung Leipzig)

Söder soll in Bayern bleiben

Zum Artikel „Der nächste Kanzler – ein Bayer?“ (15. Juli ): Alles spricht nur vom neuen Kanzler, der Söder heißen soll. Ich würde sagen, wir haben noch andere Probleme, die erst mal von der jetzigen Kanzlerin gelöst werden müssen. Trotzdem ist es fraglich, mit einem CSU-Kandidaten ins Rennen zu gehen.

Wir haben schon genügend Probleme mit CSU-Ministern und -Mitgliedern. Eine dringende Lösung braucht das Ministerproblem mit dem Chaoten Scheuer, der die Maut versaut und Millionen in den Sand gesetzt hat. Jetzt hat er wieder seine Unfähigkeit in den verpatzten Verkehrsregelungsgesetzen bewiesen.

Solche Leute muss die Kanzlerin erst einmal vor die Tür setzen, eh sie sich mit einem Herrn Söder als Kanzlerkandidaten beschäftigt. CSU-Söder soll in Bayern bleiben und Deutschland nicht auch noch in den Ruin treiben. Solche Politiker zeigen erst ihr wahres Gesicht, wenn sie an der Macht sind. (Wolfgang Schneider, 04328 Leipzig)

Besetzung darf man nicht akzeptieren

Zum Pressefoto des Jahres: Als ehemaliger DDR-Bürger bin ich sehr für Presse- und Demonstrationsfreiheit. Aber bitte auch nur im Rahmen der Gesetze. Was als Pressefoto des Jahres veröffentlicht wird , ist die Darstellung einer Straftat. Das finde sicherlich nicht nur ich nicht gut.

Dies ermutigt immer mehr Menschen, sich nicht an Regeln zu halten, unter dem Vorwand Gutes zu tun. Wenn diese Protestler in einer angemeldeten Demonstration auf öffentlichen Straßen ihre Meinungen darstellen, ist dem voll zuzustimmen. Aber keine Besetzung – egal, von was –, auch wenn der Grund gut gemeint ist, darf man akzeptieren. Schon gar nicht mit einer Ehrung über das Pressefoto des Jahres.

Besetzungen lösen immer auch Kosten aus. Egal ob beim entsprechenden Polizeieinsatz oder bei dem jeweils Besetzten. In Sachen der besetzten Stromerzeuger zahlen wir alle dies letztendlich durch die Erhöhung der Strompreise. (Heinz Morus, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Das Agieren des Fotografen und Preisträgers Tim Wagner ist aus unserer Sicht durch die Pressefreiheit gedeckt.

Beitrag zur Fußballvölkerverständigung

Zum Beitrag „Der ostdeutsche Underdog“ (13. Juli): Glückwunsch, Marcel Laskus, zu diesem Beitrag zur Fußballvölkerverständigung. Wie absolut nachvollziehbar. Was nützt ein Fußballclub, der zwar schön spielt, aber keine natürliche Ausstrahlung hat, weil dauernde Siege total langweilig sind.

Auch ich stehe auf die kleinen Vereine. Ich freue mich, wenn Fürth das Frankenderby gewinnt und – als gebürtige Leipzigerin – wenn Chemie die Lokomotive besiegt.

Aber dort, wo es den Autor hin verschlagen hat, dort schlägt auch mein Herz. Bei dem einen Verein, der seine Wurzeln nie vergisst: dem TSV 1860 München. Einmal vor Ort erlebt – unübertroffen. Einmal Löwe – immer Löwe! (Yvonne Haundel, 91522 Ansbach)

SPD sollte für alle eine Teilhabe sichern

Zum Interview „So richtig sexy ist die SPD nicht“ (18./19. Juli): Wie muss ich mir diese Bewertung vorstellen? Ich habe da zwar ein paar Bilder im Kopf, aber die behalte ich lieber dort. Diese Aussage wirkt etwas hilflos.

Sozial und demokratisch zu sein leitet die SPD aus ihrem Namen ab und es ist ihr Markenkern, seit ihrem Bestehen. Daran wird sie immer wieder gemessen. Erste Herausforderung: Die Partei muss es in ihrer Programmatik und in der Umsetzung konsequent vorleben. Da ist der eine oder andere SPD-Grande in der Vergangenheit schon mal vom Weg abgekommen. Die Folgen spürt die Partei täglich, auch in den Umfragewerten.

Zweite Herausforderung: Die Partei sollte ihrem aus der Arbeiterbewegung traditionell gewachsenen Verständnis in einer hochkomplexen, globalen und modernen Gesellschaft eine zeitgemäßere Sichtweise hin- zufügen. Wie wäre es mit der Überschrift „Lebensqualität“? Ich halte diese Thema für zeitgemäß, es durchdringt alle Schichten der Gesellschaft, und es ist Generationen übergreifend. Nach einer Epoche des immer mehr und der damit verbundenen ausufernden Quantität sollten die qualitativen Aspekte unseres Daseins wieder in den Fokus geraten.

Lebensqualität nicht am Besitz zu messen, sondern Teilhabe am Leben im umfassendsten Sinne für alle zu sichern – die SPD hätte viel zu tun. (Stephan Mücke, 04229 Leipzig)

Geschäftsführer muss vor Stadtrat

Zum Gewaltausbruch eines Kontrolleurs der Leipziger Verkehrsbetriebe: Seit wann sind denn die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) zur Gewalt befugt, noch dazu in solch menschenverachtender und Qual verherrlichten Weise? Ich dachte bisher, dass nur unsere Polizei das Gewaltmonopol im Rahmen der geltenden Gesetze besitzt, und die Kontrolleure der LVB lediglich die Personalien von Störern des Nahverkehrs aufnehmen und nichts weiter.

Daraus ergeben sich für mich weitere Fragen hinsichtlich der Personalpolitik der LVB: Wie wird gesichert, dass keine Radikalisten diesen städtischen Betrieb unterwandern? Wie werden dessen Kontrolleure staatsbürgerlich geschult? Alle diese Fragen gehören meines Erachtens sofort in den Stadtrat, dem der Geschäftsführer der LVB Rede und Antwort schuldig ist. (Christian Werner, 04178 Leipzig)

Man schämt sich für gutes Deutsch

Zum Gebrauch von Anglizismen: Der immer mehr ausufernde Gebrauch von Anglizismen stört mich schon lange, und ich habe den Eindruck, dass „Denglisch“ unsere deutsche Muttersprache zunehmend verdrängt. Anscheinend schämt man sich, gutes Deutsch zu sprechen, und man will Eindruck schinden mit diesem neuen „Imponier-Deutsch“.

Gerade seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird diese Tendenz verstärkt. Von höchster Stelle spricht man vom „Lockdown“, obwohl man auch schlicht und einfach „Ausgangssperre“ sagen könnte. Aber das klingt anscheinend zu bieder und unbedeutend. Aber auch in anderen Bereichen gibt es viele Beispiele. So hörte ich neulich von Bergsteigern, die ohne Hilfsmittel (nur mit Händen und Füßen) Felsen erklimmen, also „Freiklettern“. Aber das so zu benennen geht schon gar nicht, und mit „Freeclimbing“ schindet man auf jeden Fall mehr Eindruck.

Diesem dämlichen englischen Gequassel sollte man Einhalt gebieten, denn unsere deutsche Sprache ist sehr schön und ausdrucksstark. (Lutz Rödiger, 04209 Leipzig)

