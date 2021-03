LVZ-Leser besorgt um den guten Ruf des Leipziger Thomanerchors

Leipzig

Zur Debatte um die Thomaskantor-Nachfolge in Leipzig und den Umgang mit den jungen Chorsängern schreiben weiterhin viele Leser. Zudem gibt es kritische Meinungen zur Umsetzung einer geschlechterneutralen Sprache. Viele zweifeln daran, dass eine „verordnete Genderei“ zur stärkeren Gleichberechtigung führen kann.

Zur Debatte um die Thomaskantor-Nachfolge in Leipzig und den Umgang mit den Chorsängern:

Jungen leisten sehr viel für die Stadt

Als Mutter eines Thomaners habe ich mir die Sitzung des Leipziger Stadtrats vom 24. März 2021 angeschaut und bin fassungslos darüber, was der Rat – immerhin der Stadt, die zu Recht stolz darauf sein darf, Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution gewesen zu sein – offenbar unter „demokratischen Prozessen“ versteht. Äußerungen wie „auch wenn die Thomaner eine Stimme gehabt hätten, hätte das nichts an der Entscheidung geändert“ oder auch „das ist nun mal so im Leben, da kann man eben nicht alles mitentscheiden“, verbunden mit dem durchgängig herablassenden und arroganten Ton gegenüber den Jungen sind nur zu einem geeignet: Das Vertrauen in demokratische Prozesse zusammen mit dem Verhältnis zum Stadtrat sehr grundlegend und nachhaltig zu stören. Die viel beklagten Defizite beim Thema „demokratische Kultur“ werden mit einem solchen Vorgehen nur vergrößert.

Wir vertrauen der Stadt Leipzig unsere Söhne an, die eine hervorragende schulische und musikalische Ausbildung bekommen und im Gegenzug sehr viel für die Stadt leisten. Es besteht im Wissen um dieses gegenseitige Geben und Nehmen kein Anlass, derart kaltherzig und arrogant gegenüber Heranwachsenden aufzutreten und keinerlei Verständnis für deren – sicher nicht immer ausgewogene oder völlig rational begründbare Meinung – zu zeigen.

Der offene Brief der Obernschaft war ein kommunikativer Fehler, dem aber andere, weit schwerwiegendere Fehler in der Kommunikation mit den Thomassern und ihren Familien in der so wichtigen Frage der Neubesetzung des Kantorats vorausgegangen sind. Die Jungen des Thomanerchores sind und bleiben Minderjährige oder Heranwachsende und damit Schutzbefohlene. Man darf nicht so mit ihnen umgehen.

Für mich entsteht der Eindruck, dass sich im Stadtrat wenige Menschen einfühlen können in die einmalige Gemeinschaft des Chores, die jeder einzelne Sänger erst mit Leben füllt. Diese Jungen, unsere Kinder wenden einen großen Teil ihres Lebens an den Chor – und wir als Familien mit ihnen. Ich habe mit der Wahl von Andreas Reize zum Thomaskantor überhaupt kein Problem, wohl aber mit der Weise, wie in Leipzig mit den Chorsängern umgegangen wird. Die zahlreichen Willkommensadressen an Herrn Reize von Seiten des Stadtrats erscheinen mir in diesem Zusammenhang wohlfeil. Er wird nicht aus dem Leipziger Stadtrat einen Chor zu bilden haben, sondern aus den ihm anvertrauten Jungen.

Und mir scheint, dass der Leipziger Stadtrat nicht gut informiert darüber ist, mit welchem unglaublichen persönlichen Engagement Thomaskantor Gotthold Schwarz in dem schweren letzten Jahr gemeinsam mit den Mitarbeitenden alles ihm Mögliche getan hat, um den Chor unter diesen unzumutbaren Bedingungen zusammenzuhalten und zu motivieren. Ich als Mutter eines Thomaners weiß es. Auf diese nicht hoch genug zu schätzende Kärrnerarbeit wird der neue Thomaskantor aufbauen, und es ist deswegen höchst unsensibel und lieblos, ständig nur das Wort von den „dringend notwendigen Neuanfängen“ im Chor zu führen, wenn es um die Arbeit des scheidenden Thomaskantors geht. (Kathrin Oxen, Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm Gedächtnis-Kirche, Berlin)

Die Beteiligten sollten doch am wichtigsten sein

Oberbürgermeister Burkhard Jung und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke werden in dem Artikel „Selbstbewusst, aber nicht selbstverliebt“ vom 25. März mit folgenden Aussagen zitiert: Das Auswahlverfahren zum Amt des Thomaskantors war ein so „konzentriertes und transparentes Auswahlverfahren“, wie Herr Jung es noch nie erlebt hat. Und Frau Jennickes Erläuterungen zu diesem Verfahren nötigten einigen Abgeordneten der verschiedenen Parteien die Beurteilung ab, dass das Verfahren „außerordentlich verantwortungsvoll“ gewesen sei. Und dass die Thomaner „ausreichend beteiligt“ worden wären, auch wenn sie ja kein Stimmrecht hatten. Sie konnten immerhin „offen“ vor der Auswahlkommission sprechen!

Ich will mich nicht zu den fachlichen Fragen äußern, sondern nur zu dem „Verfahren“, das als so außerordentlich demokratisch dargestellt wird. Doch wenn keiner von den Thomanern ein Stimmrecht hatte, wie kann das demokratisch sein? Man übt sozusagen Demokratie über die aus, um die es eigentlich geht. Sollte es nicht so sein, dass die Beteiligten am wichtigsten sind?

Ich gehöre zu den älteren Bürgern und muss immer wieder erfahren, wie wenig wir gehört werden, und dass über unsere Köpfe hinweg regiert wird. Ich habe ein anderes Demokratieverständnis. Es sollten alle in die Demokratie einbezogen werden! Das betrifft die ganz Jungen und die ganz Alten, die Kultur, die Wirtschaft und die Politik, alle Bereiche des Lebens. (Sigrun Stych, per E-Mail)

Reaktion ist nicht verwunderlich

Es ist schwer nachvollziehbar, dass die Vertreter der Obernschaft der Thomaner nicht als stimmberechtigte Mitglieder in die Auswahlkommission einbezogen wurden. Man muss sich dann über die Reaktion nicht wundern. (Sylvia Richard, per E-Mail)

Trägt nicht zum guten Ansehen bei

Der Thomanerchor scheint eine Schlangengrube zu sein, wo so mancher versucht, seine Pfründe zu sichern. Dazu kommt der spezielle, eingeschränkte Blickwinkel einiger Jungmännerstimmen beziehungsweise Altvorderen (gespickt mit einer Prise Arroganz). Zu einem guten Ruf wird’s nicht beitragen. Wegen der Thomaner nach Leipzig kommen in Zukunft höchstens noch die Folkloretouristen. In Deutschland gibt es noch andere sehr gute Knabenchöre und hervorragende Barockensembles für die nationale und internationale Musikkennerschaft. (Katrin Hoffmeister, per E-Mail)

Wahlzusage rächt sich jetzt

Erstaunlich ist die Einseitigkeit des ansonsten verlässlichen Kollegen Peter Korfmacher, mit der er in der LVZ die Debatte um den Zwist innerhalb der und über die Thomaner führt. Nicht überraschend dagegen ist die eifrige Stellungnahme des einstigen Pfarrers der Thomaskirche (der ich zugehöre), Christian Wolff. Es geht ihm nicht um den künstlerisch freien Wert der Musik, sondern um die Manifestation seiner politischen Vorstellung.

Drittens: Vor einem Jahr haben die Linken und Grünen dem SPD-OBM Burkhard Jung ein Thesenpapier vorgelegt, als Grundlage dafür, dass sie ihn wählen würden – das zeigt und rächt sich jetzt. Dass in Leipzig die Linke Kulturbürgermeisterin Skadi Jennike bei den Thomanern, also der Kultur, der Musik, die politisch gewünschte Richtung durchzusetzen trachtet – das kennt man sonst nur aus autokratischen Staaten wie Russland und China. (Ulrich Werner Schulze, per E-Mail)

Zur gendergerechten Sprache und dem Interview „Aus für das generische Maskulinum“ vom 20./21. März:

So wird Gleichstellung nicht erreicht

Zu dem Artikel hätte ich, abgesehen davon, dass ich die Frage der „gendergerechten“ Sprache ohnehin für völlig unsinnig halte, folgende Anmerkungen zu machen: Ich bin sehr verwundert, dass man als gebildeter Mensch zu der Meinung kommen kann, dass „gendergerechte Sprache ein ganz wichtiges Instrument“ zur Erreichung von Gleichstellung und „Diversity“ in Wirtschaftsunternehmen sein kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit auch nur ansatzweise durch die Verwendung einer „gendergerechten“ Sprache innerhalb des Unternehmens zu erwirken ist.

Ich möchte auch die Behauptung stark anzweifeln, dass man „wissenschaftlich festgestellt“ habe, „dass sich die Menschen unter einem Piloten oder einem Arzt eine männliche Person vorstellen.“ Was ist in diesem Zusammenhang überhaupt mit den Menschen? Das müssten ja dann auch nur männliche Personen sein, es heißt schließlich der Mensch ...

Und ich verstehe auch nicht, wieso die Anrede eines Kunden „mit Vornamen und Nachnamen statt mit Frau oder Herr“ individueller sein soll. Ich fand und finde es immer ein wenig unhöflich, wenn ein Adressat ohne den Zusatz Herr oder Frau angesprochen wird. Und wieso schließt das eine das andere aus? Ich hätte die Anrede so formuliert: Sehr geehrte Frau Maxi Mustermann oder sehr geehrter Herr Max Mustermann. Das ist individuell und höflich zugleich. (Frank Steinmann, per E-Mail)

Verordnete Genderei

Wahrscheinlich befeuert durch ein Dutzend Genderprofessuren, die Probleme erfinden, um dann vorzuschreiben, wie man sie zu „lösen“ hat, mutiert der Duden zur Lachnummer und zum Sargnagel der Sprachästhetik. Es ist erwiesen, dass die von selbst ernannten Spracheliten verordnete Genderei nicht zur Beseitigung noch vorhandener Frauendiskriminierung führt. Aber anstatt zu akzeptieren, dass der grammatische Genus eben nicht das Geschlecht meint, was zum Beispiel bei „die Waise“ oder „das Mündel“ auch nicht der Fall ist, wird unsere Sprache zunehmend durch Knacklaute für Gendersternchen, Sprechpausen für das Binnen-I, durch wort- und zeitfressende Paarbildungen sowie Wortneuschöpfungen verschandeln.

Ich schlage den Genderaktivisten aller Geschlechter vor, mal ganz praktisch etwas gegen Frauendiskriminierung zu tun: Sorgen Sie dafür, dass es in Opern- und Konzerthäusern endlich zwei Drittel Damen- und nur noch ein Drittel Herrentoiletten gibt, damit das frauendiskriminierende Warten vor den Toilettentüren eine Ende findet. Dann haben Sie sich ohne Gendern ein Sternchen verdient. (Dr. Andreas Creuzburg, 04105 Leipzig)

Fragwürdiges Totschlagargument

Die Dudenredaktion spaltet die Berufsbezeichnungen so auf, als ob Männer und Frauen den jeweiligen Beruf in völlig unterschiedlicher Art und Weise ausführen würden. Eine Sprachwissenschaftlerin erklärt, was das für die Kommunikation von und in Unternehmen bedeutet. Bleibt zu fragen: Und Diverse? Wie lautet die Bezeichnung für einen diversen Arzt – Ärztin geht ja wohl auch nicht. Warum ist die Form „Arzt (m/w/d)“ zum Beispiel in Annoncen nicht gendergerecht genug? Und was sind die stichhaltigen Gründe für diese „Überarbeitung“? Als Begründung für offensives Gendern wird in diesem Interview von der Hochschulprofessorin Frau Schach statt überzeugender Argumente die folgende schlichte Behauptung aufgestellt: „... hat man wissenschaftlich festgestellt, dass sich die Menschen unter einem Piloten oder einem Arzt eine männliche Person vorstellen“ . So, so, „DIE Menschen“!, klingt genau wie „DIE Wissenschaft“, unheimlich seriös. Fragt sich nur, nach welchen Kriterien die Stichprobe für die entsprechende „wissenschaftliche Studie“ ausgewählt wurde.

Die oben genannte Behauptung ist einfach ein Totschlagargument und zeugt nicht gerade von wissenschaftlicher Kompetenz, sondern von einseitiger ideologischer Voreingenommenheit, denn gemäß anderer Informationen hat man ebenfalls wissenschaftlich festgestellt, dass gerade diese pauschalen sexualisierenden Vorstellungen bei der Mehrzahl der Menschen nicht existieren. Bei denjenigen Menschen, die die Pubertät hinter sich gebracht haben, geistert nicht ständig und bei allem und jedem das sensationelle Phänomen der Geschlechtlichkeit im Kopf herum, sondern sie denken eher sachbezogen.

Vielleicht wäre es gut, zumindest für kurze Zeit aus der so fortschrittlichen Hochschul-Echokammer herauszukommen, denn dann würde man vielleicht auch mitbekommen, dass diese angeblich eminent wichtigen Kommunikations-„Probleme“ für die Mehrheit der Menschen, die hauptsächlich mit der Bewältigung der Probleme des echten Lebens zu tun haben, nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. (Wolfgang Geißler, 04571 Rötha)

Eine geradezu absurde Situation

Zum Artikel „Streit um Reise- verbote “ vom 26. März: Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Urlauber in großer Zahl in Flugzeuge zu pressen und sie nach Mallorca zu fliegen, der ist schuldig, dass die Frage nach Öffnung der inländischen Gastronomie und Hotellerie sich neu aufgeschaukelt hat. Dabei müsste es sich doch nach einem Jahr Pandemie herumgesprochen haben, wie man diesem Ausnahmezustand beikommen kann.

Da lohnt auch ein Blick in die Geschichte, denn unsere Vorfahren haben bis Mitte des 20. Jahrhunderts gar keine anderen Möglichkeiten der Bekämpfung von Volksseuchen gehabt, als hygienische Maßnahmen, Absonderung und Kontaktbeschränkung. Erst mit der Entwicklung von Impfstoffen war eine ursächliche Verhütung von Infektionen möglich.

Und auch bei dieser Erkenntnis haben wir den Rückwärtsgang eingelegt, denn niemals haben sich so viele Impfskeptiker und Impfverweigerer in der Öffentlichkeit getummelt wie derzeit. Ich kann mich bei meiner 46-jährigen Tätigkeit als Arzt nicht erinnern, dass sich Patienten (m/w/d) gegen empfohlene Impfungen gesperrt haben oder von mir wissen wollten, von welcher Firma der Impfstoff hergestellt wird. Es ist geradezu absurd, dass sich jetzt Ärzte Vorträge von Patienten zu merkwürdigen angeblichen Impfkomplikationen anhören müssen. (Dr. Michael Burgkhardt, 04299 Leipzig)

Reformbedürftiges Gemeinwesen

Zum Leitartikel „Die politische Kapitulation“ vom 24. März: Die Analyse von Hannah Suppa spannt noch einen zu kurzen Bogen. Schließlich gibt es Länder wie Dänemark, die bereits mit einer Corona-Testoffensive als Alternative zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens gestartet sind, weswegen sich die eigentliche Debatte in Deutschland vor allem um das Thema „Good Governance“ drehen müsste und die Frage, warum die hiesigen Mühlen der Bürokratie so langsam mahlen.

Zumal die Achillesferse des politischen Verwaltens des Stillstandes schon lange hierzulande gerade anhand der schleppenden Digitalisierung bekannt ist und eine Regierung, die eine so harte soziale Maßnahme wie einen Lockdown beschließt, nicht nur gegenüber Familien mit Kindern auch in einer besonderen Verantwortung steht, alles nur Erdenkliche dafür zu tun, damit dieser schnellstmöglich wieder beendet werden kann. Deshalb bleibt der fehlende große Plan insbesondere ein Symptom für ein dringend reformbedürftiges Gemeinwesen. (Rasmus Ph. Helt, 20539 Hamburg)

Erinnerung an Chris Barber

Zum Artikel „Der ,Ice-Cream‘-Mann ist tot“ vom 4. März: Im Nachruf auf den Jazz-Posaunisten Chris Barber gibt es leider keinen Verweis auf seine legendären Tourneen durch die DDR vor der Wende. Karten für seine Konzerte waren „Bückware“. Für Barber selbst war das Publikum in der DDR eines der Besten der Welt. „Auf der Insel und in Westdeutschland waren die Zuhörer satt und wollten unterhalten werden. In der DDR waren sie hungrig und neugierig“, sagte er mir in einem Interview, das ich 1991 beim Dresdner Dixieland Festival mit ihm führen konnte. (Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig)

