LVZ-Leser diskutieren über Einbindung der Hausärzte und das vorzeitige Impfen von Amtsträgern

Zu den Plänen, auch Hausärzte in die Impfkampagne gegen Corona mit einzubeziehen, zu Impf-Vordränglern – und schließlich auch ein Beitrag zum Streit über die Deutungshoheit der Friedlichen Revolution.

Wir Ärzte impfen unser ganzes Berufsleben lang

Zu den Plänen, auch Hausärzte in die Impfkampagne einzubeziehen: Was soll das? Und: Wie lange noch? Ich bin über 30 Jahre hausärztlich auf dem Land tätig. Seit Beginn der Pandemie werden uns täglich per Medienkonvolut Statistiken über Inzidenzen und Todeszahlen vor Augen gebracht. Ich erlebe eine immer stärkere Verunsicherung und Angst bei den Bürgern. In regelmäßigen Abständen tagt unsere Politprominenz, um uns von einem zum anderen Lockdown zu führen.

Nun gibt es seit Monaten eine Hoffnung am Horizont, welche aus der Misere helfen könnte – Impfstoff. Anstatt bei der Planung der Impfkampagne Leute mit an Bord zu nehmen, die sich in der Praxis auskennen, verstricken sich die deutschen „Planer“ in immer mehr akademischen Bürokratiefallstricken.

Ist es nicht so, dass die praktizierenden Ärzte vornehmlich am besten die Krankheitsgeschichte ihrer Patienten kennen? War es notwendig, große Impfzentren mit Millionen von Euro zu errichten? Gibt es nicht in jeder Stadt und in fast jeder Gemeinde etliche, durch den Lockdown leer stehende Turnhallen? Haben wir nicht eine Pandemie als Notsituation, die per direktiver Rekrutierung aller Möglichkeiten (zum Beispiel Verpflichtung von auch niedergelassenen Ärzten in den jeweiligen Bereichen) effektiver mit den geflossenen Finanzmitteln hätte beherrscht werden können? Währenddessen sich das Bürokratenkarussell dreht, versterben weiter Menschen, werden Hunderttausende von beruflichen Existenzen vernichtet.

Nein, es hätte keiner Priorisierung bedurft, wenn wir in unserem Verantwortungsbereich nach kurzer Anleitung über den Gebrauch der Impfstoffe hätten tätig werden können. Vorschläge hierfür gab es ausreichend. 5,6 Prozent Impfquote derzeit in Deutschland verbreiten die Medien. Dabei handelt es sich nicht um die Immunisierungsrate, weil nur circa gut die Hälfte derer bereits über die zweite Injektion verfügt. Frau Ministerin Köpping (Sachsens Gesundheitsministerin, d. Red.) lässt jetzt mit 40 (nach welchem Prinzip auch immer ausgewählten) Praxen einen „Testlauf“ starten, um zu erkunden, wie Immunisierungen hier laufen könnten. Was, bitte schön, gibt es hier zu testen? Wir impfen bereits unser ganzes Berufsleben lang. (Detlef Worlitzer, per E-Mail)

Praxen auf dem Land sollten zuerst impfen

Zum Artikel „Sachsen verstärkt Impfkapazitäten“ vom 24. Februar: In dem Artikel zur Verstärkung der Impfkapazität wird mitgeteilt, dass in den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz in Arztpraxen begonnen wird zu impfen. Warum in diesen großen Städten, in denen die Menschen mit Bus, Bahn und Shuttle zu den Impfzentren gelangen können? Wir auf dem Land, 80 Kilometer vom Impfzentrum von Borna entfernt, haben weder eine Bahn- noch eine Busverbindung dorthin. Es wäre angebracht, in den Städten Wurzen und Grimma in den Arztpraxen die Impfung einzuleiten. (Jutta Jährmann, per E-Mail)

Bei der Grippeimpfung gab es auch Proteste

Zum Leitartikel „Jeder macht, was er will“ vom 26. Februar: In dem Leitartikel heißt es: „Bei der Grippeimpfung fragt kein Mensch nach dem Impfstoff.“ Diese Feststellung ist eine unzutreffende Verallgemeinerung. Nicht wenige aufmerksame Bürger hatten sich im Zusammenhang mit der Grippewelle 2017/18 kritisch zur Problematik der Zuteilung des Dreifach- beziehungsweise Vierfach-Impfstoffes geäußert.

Zur Erinnerung: Die Kassen erstatteten damals in der Regel nur den preiswerteren Dreifach-Impfstoff, der unzureichenden Schutz bot. Die Opferzahl war sehr hoch. Die Proteste hatten schließlich Erfolg, und im Herbst 2018 wurde die Schutzimpfungsrichtlinie angepasst.

Auch in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe ist es angebracht, auf der Grundlage verfügbarer Daten die Eigenschaften, Wirkungsweisen sowie Effektivität zu vergleichen, um Schlussfolgerungen zu ziehen. (Hanno-Erdmann Tietz, 04451 Borsdorf)

Amtsträger entscheiden bei Ausschreibungen

Zum Pro und Contra „Sind vorzeitige Impfungen von Amtsträgern ein Skandal?“ vom 23. Februar: Bei dieser Diskussion kommt mir ein wichtiger Aspekt zu kurz. Ich glaube schon, dass diese Leute angerufen beziehungsweise angesprochen wurden. Aber die Aktion ging doch von den Betreibern der Impfzentren ( Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland und so weiter) aus. Diese haben sich doch über ein Ausschreibungsverfahren dafür beworben. Und wer hat darüber schlussendlich entschieden? Auch bei anderen Ausschreibungen sind sie auf diese Amtsträger angewiesen. Die Amtsträger haben diese „Angebote“ lediglich angenommen. Juristen würden andere Begriffe dafür verwenden.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man erst abends plötzlich merkt, dass einige Bestellte nicht gekommen sind oder dass plötzlich Impfdosen übrig sind. Es gibt bestimmt viele Anspruchsberechtigte, die sich in eine Warteliste eintragen würden und kurzfristig oder genauso schnell im Impfzentrum sein könnten wie die Amtsträger. (Wulf-Rüdiger Göpfert, 04575 Deutzen)

Woher hat man so schnell die Nummern?

Gut, dass Sie einmal die Impf-Vordrängler nennen. Leider über die ganze Zeitung verteilt. Es wäre besser, alle zusammen mal auf einer Seite zu zeigen, damit man sieht, wie viele es sind – und nicht nur „Ausnahmen“. Ach falsch, hab’ ja ganz vergessen: Die haben sich ja gar nicht vorgedrängt. Es wurden ja alle angerufen. Ich frage mich jetzt nur, wo die im Impfzentrum so fix immer die richtigen Telefonnummern der Leute her haben. Liegen die eventuell im Impfzentrum aus? Das wäre ganz gut. Da könnte ich auch einmal hingehen, ein paar Telefonnummern nehmen und mal einige Leute anrufen. (Michael Uhlemann, 04317 Leipzig)

Lieber impfen lassen statt außer Gefecht

Klagen, jammern, warnen sind in der Corona-Pandemie längst eine routinehafte Alltagserscheinung –und neue Wortschöpfungen wie „Impfdrängler“ auch. Auf der einen Seite wird gejammert, dass zu wenige Bürger die Impfangebote annehmen, auf der anderen Seite „unberechtigterweise“ einige Kommunalpolitiker sich impfen lassen (bei übrig gebliebenen Impf-Kapazitäten). Wäre es nicht sehr wünschenswert, dass Kommunalpolitiker, die in ihrer Gemeinde beziehungsweise Stadt an vorderster Front der Pandemie-Abwehr-Logistik stehen, dafür sorgen (dürfen), dass sie nicht selbst durch den Virus außer Gefecht gesetzt werden – sondern sich impfen lassen? Und: Wer wurde denn „zurückgedrängelt“? (Dr. Eberhard Gerland, per E-Mail)

Was ist am Grünen Pfeil so schwer?

Zum Artikel „Zu viele Unfälle: Stadt baut Grüne Pfeile ab“ zu Plänen für eine Leipziger Kreuzung vom 20./21. Februar: Wegen angeblicher Unfällen mit Radfahrern und Fußgängern soll der Grüne Pfeil abgebaut werden? Das erscheint mir ziemlich unverständlich. Unverständlich ist es in der Weise, weil man sich ja fragen muss, wer Schuld an den Unfällen hat.

Wenn die Ampel geradeaus auf Rot steht, kann der rechts abbiegende Autofahrer abbiegen, und gerade da dürfte ein geradeaus wollender Radfahrer oder Fußgänger nicht ins Auto fahren oder laufen. Es sei denn, selbige queren die Fahrbahn, aber dafür gibt es die Pflicht, vor dem Rechtsabbiegen anzuhalten.

Was ist jetzt daran so schwer, das unfallfrei zu bewerkstelligen? Ist es die mangelnde Schulung der neuen Autofahrer? Ist es der Grüne Pfeil, weil er aus der DDR ist? Oder ist es die Undiszipliniertheit von Radfahrern und Fußgängern?

Unverständlich, in der DDR hat das immer gut funktioniert, da gab es weniger Autos und mehr Fußgänger sowie Radfahrer. An mancher Kreuzung lauerte die Volkspolizei und verlangte fünf Mark für das falsche Abbiegen am Grünen Pfeil, weil mancher eben nicht erst anhielt beim Rechtsabbiegen. (H. Kielhorn, 04442 Zwenkau)

Täve gehört in die Ruhmeshalle des Sports

Zum Artikel „Gedenkt unsrer mit Nachsicht“ vom 4. März: Danke, Herr Wehrstedt, für Ihre persönlichen Anmerkungen zum Thema Vergangenheits- bewertung. Es ist schon so, dass nach jeder gesellschaftlichen Veränderung die „Bilderstürmer“ sich aufgerufen fühlen, den Feinschliff vorzunehmen.

Nein, es werden keine Bilder abgehängt, Menschen sollen aus der Geschichte getilgt werden, und es soll aussehen, als sei es Volkes Wille. Dabei sind die Täter blind oder nicht willens, die Personen in ihrem historischen Kontext zu bewerten.

„Täve“ Schur war ein sportliches Vorbild für Generationen in der DDR. Dass er in die Volkskammer gewählt wurde, wird ihm nun zur Last gelegt. Doch er gehört in die Ruhmeshalle des Sports. Sigmund Jähn wurde aufgrund seiner großartigen Leistung als Kosmonaut zum Generalmajor befördert.

Was wirft man diesen Menschen vor? Es kann eben nicht sein, dass das neue Deutschland einem ehemaligen DDR-Bürger Achtung und Anerkennung erweist. Schon Bertolt Brecht hatte erkannt und schreibt in seinem „Lukullus“: „Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten …“

Doch warum wird mit zweierlei Maß bewertet? Warum wirft man dem alten Luther nicht seine, aus heutiger Sicht, antisemitischen Reden gegen die Juden vor? Und die „Judensau“ hängt als Skulptur noch immer an seiner Kirche zu Wittenberg. Doch so weit wollen die Geschichtsklitterer nun doch nicht gehen. Das würde ja die geistig-religiösen Grund- festen des Staates zum Wanken bringen. Da ist man tolerant? (Roland Kalke, 04838 Hohenprießnitz)

Friedliche Revolution Teil der Freiheitsgeschichte Europas

Zum Streit um die Deutungshoheit der Friedlichen Revolution: Wir feierten im vergangenen Jahr 31 Jahre Friedliche Revolution und 30 Jahre Deutsche Einheit. Viel wurde in den letzten Monaten über Bürgerrechtler, die nach „rechts“ gewandert sind, oder Bürgerrechtler, die sich über die Deutungshoheit der Friedlichen Revolution streiten, und über die Probleme nach der Wiedervereinigung geschrieben und erzählt. Was wir dieser einseitigen Erzählung entgegensetzen müssen, ist eine multiperspektivische Betrachtung der DDR und des Transformationsprozesses.

Vorstandsvorsitzender Quelle: André Kempner

Wir können den Transformationsprozess heute nicht losgelöst vom Unrechtsstaat DDR betrachten, vom Alltag in der DDR, von der katastrophalen Wirtschaftslage und der stark zerstörten Umwelt und Bausubstanz, von Anpassung und Verweigerung, von Verantwortung und Versagen, von Widerspruch bis hin zum Widerstand. Wir können ihn aber auch nicht losgelöst von den damals konfrontierenden Blöcken in Ost und West betrachten. Wo stehen wir heute eigentlich bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur, und was ist für die nächsten Jahre wichtig?

Bevor die Wiedervereinigung Deutschlands möglich wurde, sind die Menschen Mittel- und Osteuropas für ihre Freiheit auf die Straße gegangen. Wir können stolz sein als Deutsche, zu so einer Staatengemeinschaft zu gehören. Viele Menschen in Mittel-und Osteuropa und der DDR haben ihren Wunsch nach Freiheit mit Verfolgung, Exil, Gefängnis oder dem Tod bezahlt. Diese Menschen haben ihr Leben auch für unsere Freiheit riskiert. Deren Wunsch nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung der Bürger- und Menschenrechte ermöglichte das Ende des sowjetischen Kommunismus, des Kalten Krieges und der Spaltung Europas. Es ist damit das herausragende Ereignis der europäischen Freiheitsgeschichte.

Wir sollten deshalb auch einmal danke sagen. Danke an die Widerständler und Flüchtlinge auch in Polen, Tschechien, Ungarn, aber auch danke an die Menschen, die in Rumänien, Bulgarien, Albanien in Georgien, den Baltischen Staaten und der Ukraine für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind. Heute aktuell die Menschen in Belarus. Wir sollten danke sagen, und nicht von oben herab auf sie blicken.

Jedes dieser Länder hatte seinen eigenen spezifischen Weg, und jedes dieser Länder kämpft heute mit anderen Problemen. Sie haben auch heute unser Interesse verdient und brauchen unser Verständnis und unsere Solidarität und keinen erhobenen Zeigefinger. Viele dieser Länder hatten nach den Revolutionen keinen so starken Partner an ihrer Seite wie wir Ostdeutschen. Sie sind aber auch keine Bittsteller, sondern haben sehr viel in die Europäische Union eingebracht. Und wir hier in Deutschland sollten uns von dem unbändigen Freiheitswillen der Menschen in Belarus, die seit Wochen ohne Gewalt gegen ein unmenschliches diktatorisches System auf die Straße gehen, ein Beispiel nehmen.

Wenn wir etwas von den Revolutionen im Ost- und Mitteleuropa lernen können, dann sind es die Selbstbefreiung aus einer Bevormundung und die Selbstermächtigung zum Handeln. Die Erzählungen von der Friedlichen Revolution in Deutschland muss deshalb viel mehr eingebettet sein in diese europäische Freiheitsgeschichte. Es ist eben keine Regionalgeschichte, wo man sich kleinlich über deren Deutungshoheit streitet. Wir müssen weg von dieser deutschen Nabelschau hin zu einer Geschichtsschreibung, die die große Tradition der europäischen Freiheitsgeschichte in den Blick nimmt.

Wir leben heute als Bürger in Freiheit, aber auch in Verantwortung. Verantwortung heißt auch, allen intensiv entgegenzutreten, die unsere Demokratie gefährden oder abschaffen wollen. Dabei ist es egal, ob die Angriffe von oben oder unten, von links oder rechts kommen. (Uwe Schwabe, Vorstandsvorsitzender des Archivs Bürgerbewegung Leipzig e. V.)

