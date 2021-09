Leipzig

Zum Afghanistan-Konflikt, dem überstürzten Abzug westlicher Militärs und dem Umgang mit Flüchtlingen.

Mit Rettung aus Kabul ist Problem nicht gelöst

Kaum ist ein amerikanischer Präsident zu der Einsicht gekommen, dass die militärische Option völlig ungeeignet ist, um afrikanische oder asiatische Völker oder Staaten zu unserer Lebensweise zu bekehren, da melden sich schon andere Politiker, die vehement eine europäische Eingreiftruppe fordern. Glauben sie etwa, dass sie damit das erbärmliche Scheitern in Afghanistan in einen Erfolg umwandeln können? Oder will man mit der neuen Eingreiftruppe auch andere Länder, wie zum Beispiel Mali, beglücken?

Wir müssen lernen, andere Lebensweisen, Religionen und staatliche Ordnungen zu tolerieren, solange sie sich auf die Staatsgebiete dieser Völker beschränken. Diese Völker müssen allein ihren Weg finden.

Und hierzulande darf Multikulti nicht zu Parallelgesellschaften führen. Integration von Flüchtlingen aus fremden Kulturen ergibt sich nicht von allein, sondern erfordert tägliches Streben nach persönlichen Kontakten von beiden Seiten. Wir dürfen nicht denken, dass Rettung aus dem Mittelmeer oder aus Kabul das Problem gelöst hat.

Eine sehr nette Nachhilfeschülerin aus einer Abiturklasse hatte mir mal erklärt, dass sie, die einzige Ausländerin in der Klasse, keine Freundin hat. Ich sagte, dass sie selbst auf andere zugehen muss, um Kontakte herzustellen und anderen zu demonstrieren, dass sie ein ganz freundliches und aufgeschlossenes Mädchen ist. Auf die Mitschüler und Mitschülerinnen wirft das kein gutes Licht. Integration sieht anders aus. Es gibt also viel zu tun! (Dr. Herbert Stecher, per E-Mail)

Für menschenwürdiges Dasein in der Heimat

Deutschland als Einwanderungsland – das wurde uns aufgezwungen. Wer fragt uns, ob wir das alles wollen? Analphabeten stehen der Wirtschaft nicht zur Verfügung, viele wollen kein Deutsch lernen, sind überfordert. Dann noch das Klima: Wir holen aus tschechischen oder französischen Atomkraftwerken oder aus stinkenden Kohlekraftwerken den Strom. Halb Europa besitzt Atomkraftwerke. Nur Deutschland in seinem Klimawahn vergisst, dass die halbe Welt erstickt an europäischem Müll und Plastik. Hier sollte man ansetzen, dann bleiben die Menschen daheim, die ihre Heimat lieben, aber menschenwürdig leben wollen. (Helga Zinke, 04299 Leipzig

Neue Brennpunkte will keiner haben

Wo sollen 40­ 000 Menschen in Deutschland denn hin? Wir haben nicht mal für unsere eigenen Leute genügend bezahlbaren sozialen Wohnraum. Wenn man diese Flüchtlinge alle an einem Ort unterbringt, entstehen doch wieder soziale Brennpunkte, die keiner haben möchte. Afghanische Kinder, Frauen und Männer haben auch eine andere Kultur, womöglich werden viele von ihnen uns Deutsche innerlich dafür hassen, dass wir an dem langen und unsäglichen Krieg beteiligt waren und dass sie jetzt in einem Land leben müssen, das nicht ihre Heimat ist. (Petra Weygandt, per E-Mail)

Zwischen Hoffnung und Übertreibung

Zum Beitrag „Taliban setzen auf Geld aus China“ vom 3. September

In Ihrem Beitrag ist erfreulicherweise zu lesen, dass „afghanische Frauen weiterhin studieren dürfen“. Das wäre ihnen sehr zu wünschen, da ihnen dadurch ja diverse Arbeitsmöglichkeiten für weibliche Arbeitskräfte eröffnet werden. „Weibliche Ministerinnen“ hingegen wird es nicht geben, wie im Beitrag zu lesen ist. Ein schönes Beispiel dafür, dass es mit der Durchsetzung der geschlechtergerechter Sprache nicht übertrieben werden sollte. (Marion Naumann, per E-Mail)

Versäumnisse in der Migrationspolitik

Die öffentliche Meinung der meisten Europäer gegenüber der Ankunft neuer Migranten aus Afghanistan hat sich geändert. Denn die Versäumnisse der naiven Migrationspolitik von 2015 sind kaum mehr zu ignorieren. Es gibt unüberwindbare kulturelle Unterschiede zwischen dem liberalen Europa und den gängigen islamischen Alltagspraktiken. (Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

Geld ließe sich sinnvoller verwenden

Zur Zerstörung von Wahlplakaten im laufenden Bundestagswahlkampf

Man sollte in diesem Zusammenhang ernsthaft über die Sinnhaftigkeit der Wahlwerbung nachdenken. Nicht, dass ich diesen Vandalismus für gut befinde, leider nimmt die allgemeine Zerstörungswut immer mehr zu. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sich Wählerinnen und Wähler aufgrund der Flut von mehr oder weniger gelungenen Konterfeis und Sprüchen der Politiker in der Wahlentscheidung beeinflussen lassen werden.

Diese Werbewände, Bilder und Plakate in jedem Dorf, jeder Stadt kosten Millionen Euro. Ich würde es begrüßen, wenn Parteien auf die Wahlwerbung verzichten und das Geld zum Beispiel für die Sanierung einer besonders bedürftigen Schule, die Erhaltung eines Schwimmbades, eines Jugendclubs oder Ähnlichem verwenden. Vielleicht würde man die edlen Ziele, die sie behaupten anzugehen, dann eher akzeptieren. (K. Liebelt, 04249 Leipzig)

Zu hohe Ansprüche beim Umweltschutz

Zum Einfluss Deutschlands auf den weltweiten Klimawandel

Der Klimawandel vollzieht sich irreversibel. Grüne Augenwischerei stoppt ihn nicht. Das, was die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mittels abgegriffener Phrasen „vorblendet“ („Klimawende“, „Neuanfang“), ist geradezu kindisch und in dem gegenwärtigen politischen System auch gar nicht machbar. Die Ansprüche sind in Deutschland viel zu hoch und haben ihren Preis. Umweltschädliche Industriepraktiken, die hier untersagt wurden, sind in China erlaubt. Die Produkte aus Chinas Umweltsünden füllen die Regale in den Discountern. Und die Verbraucher sind nicht zum Verzicht bereit. (Henning Gans, per E-Mail)

Weitere Leserbriefe:

Selbstbestimmung am Lebensende

Zum Beitrag „Frau K. möchte sterben“ vom 28. August

Vielen Dank für den Artikel über Frau K., die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Es hat mich zutiefst ergriffen, wie die Umstände liegen und auch, dass erst jetzt die Azurit-Gruppe darüber nachdenken möchte, wie man mit dem Sterbewillen hochbetagter Senioren in Zukunft umgehen möchte. Es ist nichts Neues, nur wird es gern verdrängt, um Zeit zu gewinnen – und niemand traut sich, dazu ein klares Statement abzugeben. Es wäre ein Anfang gewesen, dem Arzt Herrn Spittler Zutritt zu gewähren, um ins Gespräch zu kommen.

Es ist ein unliebsames Thema, auch politisch nicht gewollt und von unserer Mentalität und Geschichte leider beeinflusst. Aber die Menschen werden es einfordern: Selbstbestimmung am Lebensende – mit allen Konsequenzen. In den Kliniken wird es eher umgesetzt, aber in den Senioreneinrichtungen wird es allerhöchste Zeit, offen darüber zu diskutieren. Einem 108-jährigen lebensmüden Menschen kann man keine Alternativen zum Weiterleben anbieten, welche sollen das auch sein? Fakt ist, die Autonomie dieser Frau wird nicht gewahrt, das ist bedenklich und hätte vor Gericht sicher keinen Bestand. (Elke Scholz-Zeh, per E-Mail)

Unverschämte Machtdemonstration

Zum aktuellen Streik der Lokführergewerkschaft

Es ist unverschämt von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und deren Bundesvorsitzendem Claus Weselsky, dass schon wieder ein mehrtägiger Streik im Gange ist. An die Bevölkerung, die auf die Bahn angewiesen ist, denken die GDL und der Chef nicht, sie müssen wahrscheinlich nicht mit der Bahn fahren. Herr Weselsky will nur seine Macht gegenüber der Bahn demonstrieren – alles Andere ist ihm sicher egal. (Helga Conrad, per E-Mail)

