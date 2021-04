LVZ-Leser schreiben zu Corona-Regeln, Ministerin Köpping und gendergerechter Sprache

Leipzig

Der Mund-Nase-Schutz, der inzwischen vielerorts Pflicht ist, ist das sichtbarste Symbol der Corona-Pandemie. Noch immer wird darüber debattiert, wie der Kampf gegen das Virus am besten gelingen kann. Die LVZ-Leser üben vor allem Kritik an den Schritten der Politiker. Zu Sachsens Regierung gehört auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) – sie erntet Lob und Kritik für ihre Arbeit. Auch ein Thema abseits der Pandemie spielt bei den Lesermeinungen eine Rolle: Es geht um den Streit zu gendergerechter Sprache.

Die Maske macht den Bürger zum Untertan

Zur Pflicht, auch im Freien eine Mund-Nase-Maske zu tragen: Zuerst habe ich es für eine Art Aprilscherz gehalten, als ich las, dass die Maskenpflicht im Freien weiter verordnet wird. Aber es ist ernst gemeint. Politiker lernen eben nicht dazu. Verweisen sie ansonsten immer auf die Wissenschaft, scheint dies im Fall der Aerosol-Forscher nicht zu gelten. Wenn diese sagen, dass die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung im Freien gegen Null tendiert, interessiert das die Politiker überhaupt nicht.

Es gibt nur eine Erklärung – die Maske im Freien ist der Gesslerhut der Corona-Zeit. So wie dieser dient sie der öffentlichen Erzwingung untertänigen Verhaltens – was von oben angeordnet wird, ist richtig und sinnvoll. Hinterfragen ist Frevel, der Bürger wird zum Untertan. (Hans-H. Niehus, per E-Mail)

Warum Freizügigkeit im Vordergrund?

Zur Genehmigung von Demonstrationen während der Pandemie: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit – die Experten streiten noch, ob Hegel oder Engels diese Forderung erhoben haben. Entsprechend der Formulierungen unseres Grundgesetzes kann man davon ausgehen, dass den „Urvätern“ unserer Verfassung diese Aussage nicht unbekannt war.

Die Inhalte der Artikel 2, 8, 11, 13 und 18 belegen sehr eindeutig, dass die Autoren der Verfassung immer den Zusammenhang zwischen Freizügigkeit und Begrenzung der Freiheit in bestimmten Situationen gesehen haben. Zum Beispiel wird im Artikel 11 darauf hingewiesen, dass zur Bekämpfung einer Seuchengefahr das Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt werden kann.

Das Bemerkenswerte für unser Grundgesetz ist, dass man als „Nichtkundiger“ des Rechtswesens die Ausführungen gut verstehen kann. Für „ juristische Laien“ ist es daher zunehmend unverständlich, dass heutige Richter trotz extremer Belastungen der Corona-Krise bei beantragten Demonstrationen das Recht auf Freizügigkeit absolut in den Vordergrund stellen. Immer wieder werden aus diesem Grunde Demonstrationen möglich gemacht. Untersuchungen zeigten aber, dass zum Beispiel nach der Demonstration im Dezember 2020 in Leipzig die Zahl der Coronaerkrankungen deutlich zugenommen hat.

Die Frage muss deshalb erlaubt sein: Sollte nicht immer bei der Zulassung von Demonstrationen der Zusammenhang zwischen Freizügigkeit und einer Einschränkung der Freiheit beachtet werden? Unser Grundgesetz bietet dafür genügend Möglichkeiten. (Dr. Hansjörg Kuppardt, 04275 Leipzig)

Scheu vor Eingriffen in die Grundrechte

Zu den Möglichkeiten des Grundgesetzes in Krisenzeiten: Eine Politik, die sich inklusive der Justiz nur an den Grundrechten der Bürger der Bundesrepublik von 1949 ausrichtet, hat die Zeichen der (Pandemie-)Zeit nicht erkannt. Wie lange soll die Bevölkerung die ewigen Fehler der Politik ausbaden? Spätestens seit Ischgl ist hinreichend bekannt, dass eine ungezähmte Reisetätigkeit die Pandemie regelrecht fördert.

Aber lieber scheut sich die Politik, maßgebliche und zeitlich befristete Eingriffe in die Grundrechte der Bürger, die 1949 eine Pandemie nicht berücksichtigten, vorzunehmen. Mittlerweile ein Jahr ohne Reiseverbote ist eindeutig die Hauptursache für die Ausbreitung der Pandemie in Deutschland.

Bei der effektiven Ausschaltung der Pandemie bleiben die Grundwerte der Demokratie unangetastet – jedoch sind der aktuellen Ausnahmesituation gegenüber der Lage von 1949 befristet weitere verschärfte Maßnahmen unumgänglich. So sind die Uneinsichtigen konsequent in die Schranken zu verweisen, das heißt, es sind grundsätzlich keinerlei Demonstrationen, Streiks oder andere Befindlichkeiten zuzulassen, die nicht zielführend sind. (Siegfried Prosch, per E-Mail )

Die Lockerungen kamen viel zu früh

Zur Lockerungen und den Urlaubsflügen nach Mallorca: Es ist schlimm, dass die Infektionszahlen steigen. Ich (75) finde es deshalb gut, verschärfte Regeln aufzustellen. Aber es wäre besser gewesen, keine Lockerungen in den letzten Wochen zu erlassen. Ich habe mich immer an die Regeln gehalten und werde es auch weiterhin tun. Nur hat die Regierung doch einen wesentlichen Punkt vergessen: Die Flüge nach Mallorca zu unterbinden.

Für unsere Hoteliers und Beherbergungsbetriebe ist es doch ein Schlag ins Gesicht – sie dürfen keine Gäste empfangen, aber nach Mallorca darf geflogen werden. Die Rückkehrer bringen das Virus und die Mutationen in zahlreicher Form wieder ins Land. (Gisela Markert, 04277 Leipzig)

Auf allen Ebenen nichts als Aktionismus

Zur Corona-Strategie des Testens und Impfens: Außer Aktionismus fällt den Regierenden aller Ebenen gar nichts mehr ein. Impfen und Testen sollen die Freiheit und eine vermeintliche „neue Normalität“ bringen. Keiner weiß, ob er nach der Impfung nicht doch erkrankt, andere ansteckt und im Fall eventueller Erkrankung überhaupt vom Impfen profitiert. Dafür soll er aber akzeptieren, sich – selbst bei möglichen schwersten Nebenwirkungen und heute nicht absehbaren Spätfolgen – der Impfung zu unterziehen.

Wofür? Damit er wieder Bürger sein darf? Was ist das für eine „solidarische“ Tat, die andere infizieren kann? Und bei Tests kann eine Infektion auch kurz nach dem Test erfolgen, man wäre also infektiös, obwohl ein fristgerechtes Papier das Gegenteil behauptet.

Nun helfe nur ein harter, ein Giga-Lockdown, Schlimmstes zu verhüten und werde massenhaft begrüßt. Bitte wo? Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Die Einfallslosigkeit perpetuiert sich, bis zum erwogenen Tagesausgehverbot. Die Bundesregierung ist beratungsresistent und konzeptionslos. (Rolf Raabe, 04229 Leipzig)

Viele Maßnahmen verletzen meine Seele

Zur Auswirkungen der Corona- Maßnahmen auf den Alltag: Ein Jahr nach dem ersten Lockdown empfinde ich eine große Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und Freudlosigkeit. Viele der Maßnahmen der Regierung greifen massiv in mein Leben ein, verletzen meine Seele und lassen mich immer öfter am Sinn (der Maßnahmen und des Lebens) zweifeln.

Das macht mich krank, dass uns seit einem Jahr abverlangt wird, Abstand zu halten und jeden Menschen als Gefahr, als Überträger von Viren, zu betrachten, auch wenn er gesund ist. Ich sorge mich um unser soziales Miteinander, um die Auswirkungen der Kulturlosigkeit, um die Generation, deren psycho-soziale Entwicklung von den Maßnahmen seit über mehr als einem Jahr geprägt und auch behindert wird.

Ich möchte einfach wieder als ein gesunder Menschen gesehen werden, ohne das mit einem Test beweisen zu müssen. Ich möchte wieder in meinem Chor singen dürfen und damit meine Gesundheit und Lebensfreude befördern. Ich möchte mich ohne schlechtes Gewissen mit Familienmitgliedern und Freunden treffen dürfen – diese verordnete Isolation empfinde ich als unmenschliche Strafe und als Bedrohung meiner seelischen Gesundheit. Ich möchte keine Maske tragen müssen. Mich verunsichert, dass ich bei meinem Gegenüber nicht im Gesicht „lesen“ kann. Mich belastet der Anblick der vermummten Gesichter in hohem Maße. Und ich möchte wieder Kultur erleben dürfen. (Brigitta Biegholdt, per E-Mail)

Nachvollziehbar, wie es für Petra Köpping ist

Zum Artikel „Gottohgottohgott“, einem Porträt von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), vom 27./28. März: Der Artikel über Petra Köpping ist sehr gut. Er hat mich sehr berührt, weil er den Menschen hinter der Politikerin zeigt und auch den ganzen Wahnsinn, der hinter den Kulissen in ihrem Arbeitsalltag passiert.

Wenn man sich den Satz verinnerlicht „Was heute angekündigt wird, könnte morgen gekippt werden“ – dann wird nachvollziehbar, wie schwer es für sie ist, hier einen geraden und planbaren Kurs zu fahren.

Da wird spürbar, wie viel sie eigentlich leistet. Das sollten auch die Leute anerkennen, die sie auf Facebook so hart angreifen – manche derart, dass eine Mitarbeiterin „Beleidigungen aussortieren muss“. Kritik kann man äußern, aber Beleidigungen? Das geht gar nicht!

Dabei sind viele Dinge innerhalb kurzer Zeit gemeinsam mit den Kommunen verbessert worden: Es gibt mehr Test- und Impfzentren (Beispiel Grimma mit Matthias Berger als Initiator), es gibt die Impf-Busse, die übers Land fahren – in Dresden sogar Impf-Taxis -, es gibt Modellprojekte für die Hausärzte, und auch über die Modellprojekte in Oberwiesenthal und Augustusburg freue ich mich.

Schaut man auf die Impfstatistik, wurden etwa am 25. März für die Erstimpfung 10 635 Impfdosen verabreicht, für die Zweitimpfung 6005, in Summe 16 640 Impfdosen. Zum Vergleich: Am 11. Februar waren es 2899 Impfdosen für die Erstimpfung und 2231 Impfdosen für die Zweitimpfung.

Es gibt sicherlich noch viel mehr, was erreicht wurde. Da ist es für mich absolut unverständlich, dass Mitarbeiter in den Impfzentren beschimpft und sogar bedroht werden, sodass Petra Köpping sich genötigt sah, an die Bürger zu appellieren, Verständnis für die derzeitige Situation der Impfstoff-Knappheit und die fehlende Wahlmöglichkeit zu zeigen. Andere Bürger, die noch nicht „an der Reihe sind“, würden den Astrazeneca-Impfstoff sicher gerne nehmen.

Ein wichtiger optimistischer Satz für die Prognose nach der Pandemie steht am Schluss des Artikels: „Von hier aus könnte ein Aufwind ausgehen.“ Mit „hier“ ist Sachsen gemeint. Das wird auch so werden. Da bin ich ganz sicher. Für mich hat Ministerin Petra Köpping schon jetzt einen gehörigen Anteil daran. (Claudia Kösters, 04824 Beucha)

Man muss sagen: Petra Köpping kann es nicht

Zum Artikel „Gottohgottohgott“, einem Porträt von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD), vom 27./28. März: Da haben die Image-Beratung und die LVZ als ausführendes Organ ganze Arbeit geleistet, als sie Sozialministerin Petra Köpping eine komplette Seite widmeten. Neben Belanglosigkeiten – ihre Dienstlimousine hat weiße Ledersitze, und sie besitzt eine Louis-Vuitton-Tasche – erfährt der Leser, dass die Ministerin sehr fleißig sei. Das sollte in Krisenzeiten eigentlich selbstverständlich sein.

Aber man muss auch ehrlicherweise sagen: Frau Köpping kann es nicht. Letzter Platz für Sachsen im deutschen Impfranking, dafür Platz 1 bei der Vergütung der Impfärzte mit 175 Euro pro Stunde. Überfordertes Impfportal, stundenlange Warteschleifen bei der Impf-Hotline, bis heute ungeimpfte 80-Jährige. Und der wenige Impfstoff, der vorhanden ist, wird dann teilweise noch zusammen mit Bayern und Thüringen nach Tschechien geliefert. Vom Dauer-Lockdown ganz zu schweigen. Für die seit Monaten vorherrschende Konzeptionslosigkeit ist auch Frau Köpping mitverantwortlich.

Nun könnte man Verständnis haben. In Nicht-Corona-Zeiten würde kaum jemand den Namen der Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt kennen. Und als studierte Staatswissenschaftlerin fehlt es sicherlich auch an tieferen Einblicken in Gesundheitsfragen. Aber jetzt ist Pandemie, ist Krise. Jetzt beweist sich, wer etwas kann. Wer zumindest einen Plan hat.

Wenn Frau Köpping sich also überfordert oder getrieben fühlt, bleibt ja immer noch die Möglichkeit, das Amt zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht schlimm, sich einzugestehen, dass man an einer bestimmten Stelle einfach nicht mehr weiter weiß. Vielleicht könnte man in Pandemiezeiten dann sogar einen Mediziner zum Gesundheitsminister machen, vielleicht sogar einen Hausarzt, einen Praktiker, vielleicht einen „Machertyp“, vielleicht sogar ohne Parteibuch. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. (T. Jabs, 04683 Naunhof)

Das Porträt über Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) können sie hier noch einmal nachlesen.

Indikator für Zustand der Gesellschaft

Zum Artikel „Aus für das generische Maskulinum“ vom 20./21. März und den Lesermeinungen dazu vom 30. März: Mit Verwunderung, Unmut und Heiterkeit habe ich die drei Leserbriefe zum Thema der Verwendung von gendergerechter Sprache gelesen. Es vermittelt den Eindruck, dass hauptsächlich Männer sich von dieser Thematik angegriffen fühlen.

„Ja“ zu einer der Äußerungen, dass Gleichstellung nicht allein durch eine Veränderung der Sprachkultur erreicht wird. Damit haben Sie, verehrter Meinungsäußernder, vollkommen recht. Und noch während ich beim Lesen kopfnickend zustimme, wird im folgenden Satz die Verbalbombe abgeworfen: Die Diskussion um gendergerechte Sprache ist ohnehin völlig unsinnig.

Aha!

Ein weiteres „Ja“ zu der nahezu rebellischen Wortmeldung mit dem Inhalt einer Forderung nach Veränderungen der prozentualen Anteile bei der Verteilung von Frauen- und Männertoiletten. Ich mache mich bereit, zu applaudieren, aber ... „in Opern- und Konzerthäusern“ lese ich dann.

Aha!

Noch ein „Ja“ dazu, dass wissenschaftliche Kompetenz, die in dem Leserbrief über entsprechende Forschungen im Rahmen der Duden-Umgestaltung als abwesend reklamiert wurde, sich nicht an der leider inflationär benutzten Worthülse „... man hat wissenschaftlich festgestellt“ dokumentieren lässt. Im nächsten Atemzug werde ich dann allerdings darüber informiert, dass „angeblich wichtige Kommunikations-,Probleme‘ für die Mehrheit der Menschen bei der Bewältigung des echten Lebens eine untergeordnete Rolle spielen“.

Aha!

Ein „Nein“ dazu, dass die Diskussion um gendergerechte Sprache völlig unsinnig ist. Auch wenn ein veränderter Umgang mit Sprache nicht die Zauberformel zur Lösung aller Schwierigkeiten bei Gleichbehandlung und Gleichstellung beinhaltet, so ist Sprachkultur doch der kraftvollste Ausdruck des Zustandes einer Gesellschaft.

Ein „Nein“ dazu, dass Geschlechterungerechtigkeit an der Warteschlange vor der Damentoilette im Opernhaus sichtbar wird. In dieser nahezu elitären Sichtweise spiegelt sich eine weitere, tieffliegendere Komplikation im Zusammenhang mit geschlechterspezifischer Ausdrucksweise wieder: Wir denken in Nischen. In diese können wir bequem Themen kategorisieren und diese darin abstellen. Anstelle mehr Damentoiletten in Einrichtungen der Hochkultur zu fordern, wäre es nicht eventuell sinnvoller, sich geschlechterneutrale Toiletten zu wünschen? Oder die Kraft der Worte aufzuwenden, um darauf zu verweisen, dass es für Frauen nirgends adäquat hygienische öffentliche und kostenfreie Toiletten gibt, in denen eine würdevolle und gesundheitlich unbedenkliche Körperpflege während der Menstruation möglich ist? (Anja Lorentz, per E-Mail)

Die angesprochenen Leserbriefe können Sie hier noch einmal nachlesen.

Anmerkung der Redaktion: Bisher haben die Redaktion zum Thema „gendergerechte Sprache“ fast nur Meinungen von Männern erreicht. Daher drucken wir gern diese Mail einer Leserin. Wenn Sie, liebe Leserinnen, sich auch dazu äußern wollen, schreiben Sie uns und diskutieren Sie mit. Auch Leserbriefe von Männern sind natürlich weiterhin willkommen.

