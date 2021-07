Leipzig

Zu den verheerenden Folgen der Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, zum Klimawandel und dem Verhalten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) während der Gedenkrede von Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier für die Flutopfer.

Klimawandel und die Folgen rücken näher

Wasserfluten und deren Zerstörungskraft haben Politik und Medien wieder mal aufgeschreckt, ihnen reichlich Thema und Programmfüller gegeben. Die Szenarien wiederholen sich. Klimawandel wird mehrheitlich nicht mehr in Zweifel gesetzt oder geleugnet. Nachdenklichkeit setzt ein und Forderungen nach Umwelt-, Klima-, Naturschutz werden zunehmend geteilt und unterstützt. Wirkungen des Klimawandels sind nicht mehr nur Realität in uns fernen Welten und bei den Ärmsten dieser Erde. Er kommt näher, als uns lieb ist. Im Widerstreit der privaten Interessen, der Wirtschafts- und Konzerninteressen wird alles, was der Sache dienen könnte, was für Erhalt von Umwelt und Natur zwingend notwendig wäre, zerredet, hinausgeschoben, nur verkündet, als Absicht erklärt oder der Freiwilligkeit der Beteiligten überlassen.

Politik hat der Wirtschaft, dem Kapital, den Konzernen gerecht zu werden. Was gegen die Interessen der Mächtigsten ist, das wird gebremst und verhindert. Moralische Appelle werden nichts bewirken. Einsicht hat Kapitalmacht nicht. Wirkliche Lösung wird nur sein, wenn gesellschaftliches Interesse den Vorrang erhält. Das System steht dem entgegen. (Roland Winkler, 08280 Aue)

Laschets Lachen ist das Allerletzte

Das ist unglaublich. In seinem Bundesland sind Menschen ums Leben gekommen, liegen Menschen verschüttet unter Schutt oder haben alles verloren – und Armin Laschet lacht! Das ist das Allerletzte. Anstatt sich neben Steinmeier zu stellen und betroffen zu sein, lacht er mit den anderen im Hintergrund, als wäre nichts passiert. Und so einer soll Kanzler werden. (Christian Arps, per Facebook)

Sorge vor Folgen der E-Autoantriebe

Ich habe großes Mitleid mit den Menschen, die von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen sind, die Angehörige verloren haben oder ihr Zuhause oder um die herum die Straßen zerstört sind. Allerdings kommen mir einige Fragen in den Sinn angesichts der Klimadebatte und der großen Hoffnung, die man in die Nutzung von E-Autos legt. Wenn die weggeschwemmten Pkw alles E-Autos gewesen wären, was wäre mit den Batterien passiert? Wären manche ausgelaufen oder sogar explodiert?

Für die aktuell laufenden Arbeiten in den Überflutungsgebieten wünsche ich allen betroffenen Menschen und allen Einsatzkräften alles Gute. Doch ich würde mir auch wünschen, dass die Gefahren, die von E-Autos ausgehen, nicht verdrängt werden. (Katharina Jürges, per E-Mail)

Prognosen überzeugen nicht immer und jeden

Wenn mir als Anrainer eines bis dato harmlosen Baches jemand sagen würde, dass ich mit meinem Hab und Gut in exakt zwei Wochen definitiv absaufe, würde ich ihn für unzurechnungsfähig halten. (Matthias Hinze, per Facebook)

Erde wird ausgebeutet und zubetoniert

Die dramatischen Unwetter mit tödlichen Fluten zeigen es erneut: Der sich gegenwärtig in dieser Welt verschärfende Klimawandel ist mit dem Kratzen an der Oberfläche, an den Erscheinungen, nicht aufzuhalten. Die Erhebung von Steuern für Umweltverschmutzungen, die wie gewohnt hauptsächlich dem kleinen Mann und nicht etwa den Konzernen aufgebrummt werden, sind lediglich Spiegelfechtereien. Die Menschen werden nicht auf ihre lieb gewordenen Gewohnheiten, auf das Genießen des Lebens, verzichten. Deshalb wird auch weiterhin nicht nur die Erde schonungslos ausgebeutet, zubetoniert und vermüllt werden, sondern das Weltall, das Universum wird dies zukünftig noch verstärkt zu spüren bekommen.

Erst im reifen Alter von mehr als 90 Jahren ist es mir möglich, in diesen ungewöhnlichen Spiegel zu blicken. Weder das gesellschaftliche System noch die in ihm lebenden Menschen sind reformier- oder veränderbar! Ihr Untergang scheint unvermeidbar. (Horst Menger, per E-Mail)

Hochwasserschutz wird zu oft blockiert

Das ist kein Thema des Klimaschutzes, sondern ein Thema des Hochwasserschutzes, der an vielen Stellen erfolgreich von den Grünen boykottiert wird. (Matthias Aehnelt, per Facebook)

Warnung hat sich seit langem eingeprägt

Als ich in der Grundschule war, das war vor etwas über 20 Jahren, haben wir im Unterricht eine Dokumentation geschaut. Und wir wissen alle, wie aktuell diese Lehrfilme an Schulen sind, packen wir also noch mal pauschal zehn Jahre drauf. In dieser Dokumentation wurde gesagt: „Wenn wir jetzt nichts für die Umwelt tun, ist es zu spät“. Nun ja: Der Satz verfolgt mich seitdem. (Janine Strelow, per Facebook)

Wetterwarnungen ernster nehmen

Ich empfehle jedem, die Wetterprognosen im Auge zu behalten. Für jede Region, wo jetzt Hochwasser war, wurde vor zwei Wochen eine B5-Wetterlage gemeldet. Das heißt im Klartext Hochwasser mit Ansage. Zwei Wochen sind viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. (Alexander Ronninger, per Facebook)

Grimma bleibt trotzdem an der Mulde

Bei aller Dramatik, die die Umweltkatastrophe in Westdeutschland erzeugt hat und der vermutlichen Hektik, die beim Schreiben von entsprechenden Berichten entsteht, hat man als Leser Ihrer Zeitung wohl den Anspruch, korrekt informiert zu werden.Aber Grimma an die Elbe zu verlegen, wie auf Ihren Blickpunkt-Seiten geschehen, zeugt von mangelnden Geografiekenntnissen. Da kann man nur den Kopf schütteln. (Eckhard Uhlig, Zweenfurth)

Anmerkung der Redaktion: Herr Uhlig hat natürlich völlig recht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Weitere Leserbriefe – zum Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle und den Protesten:

Skandalöser Ausbau des Flugdrehkreuzes

Egal welcher politischer Couleur, ein derartiger Umgang mit Zivilpersonen, wie er in dem LVZ-Artikel vom 14. Juli beschrieben wird, kann in einer Demokratie nicht kritiklos hingenommen werden. Dass wir in Leipzig und Umland ein Frachtflugdrehkreuz haben, das mit Nachtflugerlaubnis und hoher Flugfrequenz in Stadtnähe seinesgleichen sucht, ist schon zum jetzigen Zeitpunkt skandalös. Die Aktivitäten der zahlreichen Bürgerinitiativen in und um Leipzig zeigen die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der aktuellen Belastung von Gesundheit und Umwelt. Ein Ausbau des Flughafens in Zeiten von Klimapolitik und Entlastung der Umwelt mutet wie ein schlechter Witz an. Von einer Verbesserung des Klimas kann sowohl im Umgang mit den Blockadeteilnehmern, den zahlreichen Bürgerinitiativen und in puncto Klima nun wirklich nicht die Rede sein. Stattdessen agiert die Politik einseitig gegen ihre Wähler. (Sebastian Katscher und Petra Frei, per E-Mail)

Was soll der Euphemismus?

Was, bitte, soll der Euphemismus „Aktivisten“ im Zusammenhang mit den Protesten am Airport Leipzig? Für alle Deutsch Sprechenden hat das Wort eine positive Konnotation. Ihre Berichterstattung ist erbärmlich und erniedrigend der großen Mehrheit der Leipziger gegenüber, die einfach ihrer Arbeit nachgehen. (Dr. Uwe Vogel, per E-Mail)

Aktivisten gebührt mehr Respekt

Die berechtigten Proteste der von Lärm, Feinstaub und CO2-Emissionen belasteten 1,5 Millionen Menschen sind von der Landesregierung seit Jahren ignoriert worden. Das musste früher oder später dazu führen, dass die Bürgerproteste auf die Straße verlagert werden, und ziviler Ungehorsam der anscheinend einzige Weg ist, sich Gehör zu verschaffen. Den mutigen Aktivisten, die teilweise willkürlichem Polizeigewahrsam von 38 Stunden ausgesetzt wurden, gebührt von daher mehr Respekt als den Steigbügelhaltern von DHL in der Landesregierung. (Prof. Matthias Müller, 04416 Markkleeberg)

Frachtflughafen nicht in Stadtnähe

Es gibt nur eine Alternative, und das ist der sofortige Stopp des Planfeststellungsverfahrens und ein striktes Nachtflugverbot. Immerhin geht es hier um die Gesundheit Tausender Menschen. Die viel beschworenen Jobs stehen gegenüber dem entstandenen Schaden in keinem Verhältnis. Ein solcher Frachtflughafen gehört nicht in Stadtnähe. Ich wünsche dem Abgeordneten Marco Böhme viel Mut und dass er viele Mitstreiter findet, gegen diesen Wahnsinn vorzugehen. Profitstreben darf nicht vor Gesundheit, Umweltschutz und Lebensqualität gehen. (Hans-Georg Donath, 04509 Delitzsch)

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

