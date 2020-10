Leipzig

Gibt es das Ost-Gen? Was darf Pflege kosten? Wie weiter in der Corona-Pandemie? Warum muss es in der deutschen Sprache immer mehr englische Begriffe geben? Hier vielfältige aktuelle Leserzuschriften dieser Woche:

Warum sollte man zur DDR schweigen?

Zum Artikel „Gibt es das Ost-Gen?“ (10./11. Oktober): Warum sollte man über seine DDR-Vergangenheit schweigen? Meine Großmutter hat sich doch auch nicht schwer getan, mir auf mein Verlangen von „früher“ zu erzählen. Vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, den Bombennächten, den Flakfeuer und den leuchtenden Christbäumen am Himmel.

So schlimm war es in der DDR allerdings nicht, obwohl ich auch recht unangenehme Dinge erleben musste. Zum Beispiel, dass ich wegen einer kritischen Wandzeitung gekündigt wurde und dass mir die werten Genossen später beim Amt meine Selbstständigkeit verhinderten.

Manche haben die DDR so und andere eben anders erlebt, und jeder würde es anders sehen, und so wie er es gesehen hat auch weiter erzählen. Bei dem einen klingt es schlimm, der hat womöglich was dazu gemacht. Bei dem anderen klingt es harmlos, der hat womöglich was weggelassen. Die Erinnerungen sind ohnehin nicht frisch, und den Augenblick kann unsere Birne eh nicht korrekt speichern.

Was kann also erzählt werden? Doch nur das, was sich in das Gedächtnis eingebrannt hat, Erlebnisse, die schwerwiegend und tiefgreifend waren. An andere, weniger eindringliche Erlebnisse erinnert man sich höchstens wieder im Fluss einer zusammenhängenden Erzählung, weil man sich nur an etwas im Zusammenhang erinnern kann. Ob sich dann diese Erinnerungen so zugetragen haben, bleibt trotzdem ungewiss. Sicher ist nur, dass wir uns alle viel später naturgemäß nur an schöne Erlebnisse erinnern. Allerdings jene nicht, bei denen sich das Schlimme im Gedächtnis eingebrannt hat und diejenigen sich danach in einem psychisch desolaten Zustand befinden. Man sollte jedoch die guten und die schlechten Erfahrungen in der DDR weitergeben und als Geschichtsschreibung bewahren, damit man später gewisse Fehler nicht wieder macht. ( Ernst Bauer, per E-Mail)

Interview mit Freya Klier : Ihr erlebtes Leid nicht einfach verallgemeinern

Noch einmal zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober) – und den Leserkommentaren dazu: Das Entsetzen über dieses Interview ist extrem. Ich bin Jahrgang 1949 – habe in der DDR die beste Kindheit erlebt, die man sich vorstellen kann. Wir durften noch Kinder sein, haben das ohne Gefahren genießen können. Wir waren stets behütet und hatten eine tolle Kindergarten-, Schul-, Hort- und Jugendzeit mit Ausbildung. Als wir 1968 geheiratet haben konnten wir unseren Kindern selbiges zugute kommen lassen.

Die DDR ermöglichte uns jegliche Art von gesundheitlichen Betreuungen und dies kostenlos. Familien wurden immer gefördert, und die Kinder konnten in den Ferien Ferienlager und Ferienspiele genießen. Ich kenne nicht eine Familie, in der Kinder gedrillt wurden, und keine Eltern brüllten ihre Kinder an und schlugen sie – wenn Frau Klier so etwas selber durchgemacht hat tut es mir leid. Sie sollte es aber nicht verallgemeinern. Eltern in der DDR – beide beruflich tätig – hatten immer noch ausreichend Zeit, mit ihren Kindern Unternehmungen durchzuführen. Denn Mobbing und endlose nicht bezahlte Überstunden, Angst um Verlust des Arbeitsplatzes, Obdachlosigkeit, Probleme mit Drogen und Gewalt gab es nicht. ( Monika Heinrich, 04509 Delitzsch)

Eine breite Masse, die schlau oder abgeklärt genug ist, sich durch die Zeiten zu bringen

Noch einmal zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober) – und den Leserkommentaren dazu: Leserbriefe sind das Beste. Die geballte Reaktion auf den Beitrag von Freya Klier nehme ich zum Anlass, um einmal allen zu danken, die sich nicht einlullen lassen, sondern wach und wortgewandt auf alles reagieren, was uns täglich medial serviert wird. Für mich Trost und Hoffnung, dass wir Deutschen nicht, auf Konsumenten reduziert, allmählich verblöden. Was Freya Klier angeht, gehört sie meines Erachtens zu jenen unverbesserlichen Bürgerrechtlern, die den Hang zur Selbstüberhöhung haben, indem sie andere diskreditieren. Ihr sei gesagt, dass nicht jeder Widerstandskämpfer sein kann und will, und es immer eine breite Masse geben wird, die schlau oder abgeklärt genug ist, sich durch die Zeiten zu bringen. ( Roland Thielbeer, 04821 Brandis)

Eine Unverschämtheit: Sie sollte sich bei allen Müttern öffentlich entschuldigen

Noch einmal zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober) – und den Leserkommentaren dazu: Ich kann dem Leser Siegfried Neumann aus Leipzig voll und ganz zustimmen. Es ist eine Unverschämtheit, was Frau Klier da in die Welt setzt mit ihren Äußerungen. In meinem Ort gab es Kinderkrippe und Kindergarten. Die „Knirpse“wurden liebevoll betreut und haben auch was spielerisch gelernt. Frau Klier sollte sich bei allen Müttern öffentlich entschuldigen. ( Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

Deckelung der Pflegekosten bringt für Ost-Länder kaum etwas

Zu den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell zu entlasten (5. Oktober): Herr Spahn will die Eigenanteile für die Pflege deckeln. Ist das wieder so ein „Windei“? Jetzt hängt man sich an die Deckelung von 700 Euro für Pflegekosten, die angeblich Pflegebedürftige und deren Angehörige finanziell entlasten und rund drei Milliarden Euro kosten soll. Nach dem Motto, wo Geld vorhanden ist, kommt noch (ohne sachliche Prüfung!) das Doppelte dazu! Die Festlegung auf die „stationären Pflegekosten“ als Kriterium ist völlig abwegig! In Ihrem LVZ-Artikel vom 23. September 2020 veröffentlichten Sie statistisch zur „finanziellen Belastung eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege“ eine Übersicht über die Pflegekosten, bezogen auf die 16 Bundesländer. Daraus ist ersichtlich, dass eine Deckelung auf 700 Euro das deutschlandweite Entsetzen zur „Weißglut“ bringen kann.

Sehen Sie bitte die Zahlen der „Ostländer“, die außer Brandenburg mit 760 Euro, weit unter der „Marke 700“ liegen und für weitere drei Jahre zur Zahlung höherer Heimkosten geradezu verpflichtet werden können. Gefolgt von den drei „Westländern“ Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen zeigt sich, dass eine derartige Maßnahme unsere deutschlandweiten Erfolge total ins Gegenteil verwandeln würden. ( Rolf Kind, 04158 Leipzig)

Was soll eine Aufarbeitung, wenn keine oder gar falsche Schlüsse gezogen werden?

Zu den Artikeln „ Rechtsextremismus macht an Ländergrenzen nicht halt“ (29. September) und „Kein Schlussstrich unter Aufarbeitung“ (30. September): Noch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges singt Deutschland die Nationalhymne der Nazis, ebenso pocht die Bundesrepublik auf die Rechtsfolge als Erbe Nazi= Deutschland. Adenauer hat 1956 die Wiedervereinigung Deutschlands zu einem neuen Deutschland verweigert, stattdessen alle möglichen Nazigrößen in hohe Ämter gehoben. Wie soll da das Gedankengut der Nazis verschwinden? Zumal auch noch die Flüchtlingswelle von Frau Merkel (eigenmächtig!) die Bevölkerung total überfahren hat. Die Chance, 1990 ein neues Deutschland mit einer Verfassung zu schaffen, wurde ebenfalls rigoros verweigert.

Stattdessen wurde der ehemaligen DDR-Bevölkerung das „West-System“ knallhart aufdiktiert. Die Folgen sind bekannt genug. Auch hier hat die „Friedliche Revolution“ wie jede andere vor ihr ihre Kinder gefressen. Und was soll ein Bundesverfassungsgericht, wenn es überhaupt keine Verfassung gibt? Somit sind juristisch alle Urteile des Bundesverfassungsgerichts rechtsunwirksam, was wiederum den Nazigeist weiter wirken lässt. Das ist geistiges Gesetz, was soll da eine „Aufarbeitung“, wenn daraus keine oder sogar falsche Schlüsse gezogen werden?

„Aufgearbeitet“ wurde genug, solange aber die Bundesrepublik ihre Nazifolgschaft nicht aufgibt, wird der Rechtsextremismus weiter steigen. Auch das ist geistiges Gesetz. ( Helmut Krause, 04159 Leipzig)

Coronavirus breitet sich stärker aus: Verpflichtung zu ausreichender Lüftung

Zur Corona-Pandemie: Dass jetzt Großstädte Treiber sind, hängt mit Lebensart und Demografie zusammen. Sperrstunden und Alkoholverbote ziehen das Thema nur in die Anonymität. Besonders die kleinen Gaststätten/Kneipen sind ein Stück dieser Lebensart. Die AHA-Regeln sind schrittweise in den Hintergrund getreten, L wie Lüftung spielt in der nun angebrochenen Jahreszeit kaum eine Rolle. Mein Vorschlag: Wirte sollten verpflichtet werden, die Einhaltung der Abstände nachzuweisen und das Lüftungsregime darzulegen. Kontrollen im Zusammenhang mit Hygienekontrollen sind unausweichlich. ( Matthias Forßbohm, per E-Mail)

Songs statt Lieder, Voten statt Wählen – das ist eine Absage an unsere Sprachkultur

Zur Verwahrlosung der Sprache: Dass wir schon lange keine Lehrlinge oder Kindergärten mehr haben, ist schon fast zur Gewohnheit geworden. Wobei seltsamerweise die ganze englischsprachige Welt den „kindergarden“ als Ausdruck für eben diesen verwendet und nur wir Deutschen das Kunstwort Kindertagesstätte erfinden müssen, um es dann, weil es so sperrig klingt, mit Kita abkürzen. Auch dass kein Lied mehr gesungen, sondern nur noch Songs performt werden und nicht mehr abgestimmt, sondern gevotet wird, ist eine Absage an unsere Kultur. Jetzt werden auch noch Demonstrationen für Kinder mit Kunstwörtern wie Kidical Mass bezeichnet und kritiklos übernommen, was kein Mensch mehr versteht. Ganz abgesehen davon, dass wir auch keine Kinder mehr haben, sondern Kids. Wann beginnen Sie endlich mal damit, mit gutem Beispiel voranzugehen und wirklich gutes Deutsch zu schreiben, zur besseren Lesbarkeit und dem Verständnis für ältere sowie als Vorbild für die jüngere Generation. (Prof. Thomas Schmertosch, 04177 Leipzig)

Beschämend, wie das Kulturgut unserer Sprache zerstört und abgeschafft werden soll

Zur Verwahrlosung der Sprache: Es ist schon beschämend, mit anzusehen, wie das Kulturgut unserer deutschen Sprache förmlich vergewaltigt, zerstört und abgeschafft werden soll. Sicher könnte man seitenweise über dieses Thema schreiben und diskutieren, nur es macht eben keiner. Ob nun die „Säuberungsaktionen einer Sprachpolizei“ von unliebsamen Begriffen, das Ansinnen Einzelner, sogar Bücher umschreiben lassen zu wollen (zum Beispiel Pipi Langstrumpf) oder diese gar auf einen Index setzen zu lassen, bis hin zum Genderirrsinn der Feministen und so weiter.

Wann erscheint das erste Büchlein für werdende Eltern mit geschlechtsneutralen Vornamen? Denn welche Eltern wissen denn schon bei der Geburt ihres Kindes, wie dieses später einmal leben will. Ob man darüber lachen oder weinen soll, überlasse ich jedem Einzelnen selbst, traurig ist es allemal. ( Reinhard Wohlgemuth, per E-Mail)

Viele Institutionen fehlen im Atlas

Zum Artikel „ Feuerwehr von Leipzigern am meisten geschätzt“ (1. Oktober): Der Gemeinwohlatlas ist für mich wertlos, da viele wichtige Institutionen offenbar nicht abgefragt wurden. Denn sonst hätten die Autoren im Interview ihr Erstaunen über deren schlechtes Abschneiden geäußert. Mir kann niemand weismachen, dass der 1. FC Lok, dessen Anhänger ich zu DDR-Zeiten war, mehr zum Gemeinwohl beiträgt als die Stadtbeleuchtung, die Deutsche Post mit ihren Zustellern, das Herzzentrum und die anderen Krankenhäuser, die Apotheken, die Wasserwerke, die Energieversorger sowie die Kommunikations- und Internetfirmen. (Andreas Herzfeld, 04249 Leipzig)

„Dixie“ heißt schon immer Hans-Jürgen

Zum Artikel „Für immer Legenden“ von Heiko Ostendorp (10./11. Oktober): Zur Information für Herrn Ostendorp: „Dixie“ Dörner heißt schon immer Hans-Jürgen und nicht Joachim. Und wenn er behauptet, dass Michael Ballack der zweite Akteur neben Dörner aus der ehemaligen DDR ist (in der „Hall of Fame“, d. Red.), sollte er sich mal über Matthias Sammer kundig machen. ( Jürgen Baumann, per E-Mail)

Merkt keiner, wie durchsichtig das ist?

Zum Artikel „Schröder weist Nawalny-Vorwürfe zurück“ (8. Oktober): Das Feindbild Russland – personifiziert in Putins Schuld – wird immer schamloser heraufbeschworen, um die angebliche Gefahr, die von ihm und seinem Regime ausgeht, dem Leser einzuhämmern. Glaubt man tatsächlich, dass die Russen so „bescheuert“ sind, vor den Augen der Weltöffentlichkeit den führenden Oppositionskritiker zu vergiften und dann daraus noch irgendeinen Nutzen ziehen zu können? Fragt man sich einmal, welchen Sinn das alles ergibt? Da werden die – ebenfalls ungeklärten, weil unbewiesenen – Giftanschläge erneut herangezogen, um die Boshaftigkeit des Kremls zu beweisen. Und nicht genug: Da wird das „arme“ Opfer Nawalny hofiert, so dass dieser Altkanzler Schröder in höchstem Maße beleidigen kann und zudem – und darum geht es ja letztendlich – den unbedingten Baustopp von Nord Stream 2 fordert.

Merken denn wirklich zu wenige – auch Politiker und LVZ-Journalisten –, wie durchsichtig und fadenscheinig das alles ist? Da muss wie in vergangenen, höchst schlimmen Zeiten das Feindbild Russland erneut herhalten, um die verbliebenen wenigen Handelsbeziehungen der östlichen Bundesländer (die in die Fertigstellung von Nord Stream 2 münden) zu kappen. Aber weitaus schlimmer ist: Auch der Frieden ist damit in Gefahr. Die Nato scharrt schon lange mit den Füßen. ( Elke Fleckeisen, 04159 Leipzig)

Schröder als Putins Wasserträger

Zum Artikel „Schröder weist Nawalny-Vorwürfe zurück“ (8. Oktober): Wenn Schröder so kategorisch und aggressiv auf die Nawalny-Vorwürfe reagiert, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er der Wasserträger von Putin ist und daher auch sein Gutes davon hat und dafür bezahlt wird. Jetzt müssten sich die richtigen entsprechenden Stellen auch dafür einsetzen, dass Altkanzler Schröder und seine Konten überprüft werden oder geprüft wird, ob noch weitere Konten in Steueroasen existieren.

Denn Nawalny ist ein kluger Kopf, er wirft bestimmt nicht mit Unwahrheiten um sich. Auf die Aussage über den Mordversuch mit Gift, das verboten ist, reagiert Schröder, dass es noch keine Fakten darüber gibt. Die internationalen Speziallabors mit Spezialisten, die das Gift feststellten, stellt Schröder in Frage. Mit was für einem Recht? ( Wolfgang Schneider, 04328 Leipzig)

Es war die Boeing und nicht der Airbus

Zum Artikel „Auf dem Flug nach nirgendwo“ (12. Oktober): Wir ärgerten uns bisher immer wieder mal über krasse Schreibfehler in den Ausgaben der LVZ. Jetzt wurde mit großem Foto vom besonderen Flug einer Boeing 787-9 Dreamliner berichtet. Stutzig wird man allerdings, wenn auf dem zugehörigen Foto ein Flugzeug des Typs Airbus A380 abgebildet ist. ( K. Holle, per E-Mail)

Eine solche Boeing 787-9 Dreamliner schickte Qantas auf den „Flug nach nirgendwo“ – einen touristischen Rundflug in Corona-Zeiten durch Australien. Quelle: DPA

Zum Artikel „Auf dem Flug nach nirgendwo“ (12. Oktober): Der abgebildete Flugzeugtyp ist ein Airbus A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas. Die Boeing 787-9 Dreamliner fliegt mit zwei Turbinen und ist nicht zweistöckig – der A380 dagegen hat vier Triebwerke. ( Manfred Mummert, 04277 Leipzig)

