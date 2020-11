LVZ-Leser schreiben zur US-Wahl, zur Corona-Pandemie und zu Abgeordneten-Diäten

Leipzig

Präsidentenwahl in den USA, Corona-Maßnahmen, Erhöhung der Diäten-für Abgeordnete, zu geringe Wertschätzung für Beschäftigte in der Pflege ... hier wieder eine aktuelle Auswahl von Leserbriefen an die LVZ.

Endlich Ende der Informationsflut

Zur Präsidentenwahl in den USA: Es wurde höchste Zeit, dass diese nötigende Informationsflut zu den US-Wahlen ein Ende gefunden hat. Die diesbezüglichen Nachrichten waren nicht mehr erträglich. Gäbe es die ungeheure Menge an gut verdienenden und sich selbst darstellenden Politik- und Demokratiefachleuten nicht, könnte auch mein Sachverstand von den atlantischen Beziehungen beruhigter leben. Hofschranzen befeuerten im Mittelalter doch wohl ähnlich den Ämterzulauf ihrer Herrschaften.

Ich bin nicht der einzige, der dieses monatelange Feuerwerk in der Medienwelt als A...kriecherei empfand. Was soll sich nun ändern? Die „atmosphärische“ Stimmung, hahaha. Amerika wird auch weiterhin mehr deutsches Geld für die in Deutschland stationierten US-Truppen einfordern. Die amerikanischen Atomraketen werden nicht aus der Eifel abgezogen. Deutschland wird weiter gezwungen werden, kostengünstigere Warenzuflüsse zugunsten amerikanischer Importe einzuschränken ( Hubert Mai, 04328 Leipzig)

Warum bekam Trump so viele Stimmen?

Zur Präsidentenwahl in den USA: Das eigentlich Bedrückendste am Ausgang der US-Wahl ist doch, wie viele US-Amerikaner ihre Stimme immer noch einem Donald Trump gegeben haben, obwohl dieser in den vergangenen vier Jahren immer wieder gezeigt hat, wessen Geistes Kind er ist. „ Amerika zuerst“, ohne Berücksichtigung der Interessen der anderen Weltbevölkerung, zeigt den Egoismus und die Ablehnung eigentlich selbstverständlicher Demokratiewerte bei der Hälfte der Wählerschaft.

Trump hat in beeindruckender Weise gezeigt, dass ihm die Zusammenführung einer gespaltenen amerikanischen Gesellschaft völlig egal ist und wie er seine höchst egoistischen Ziele in den USA und der ganzen Welt durchsetzen kann – und die Hälfte der Amerikaner finden das toll. Wo ein solcher Nationalismus hinführt, können gerade wir Deutschen mit unserer Geschichte eindrucksvoll belegen. ( Frank Michel, 04617 Rositz)

Bigotte Negierung von Wahrheiten

Zur Präsidentenwahl in den USA: Grenzenloser Jubel einer (zu?) kleinen Mehrheit in den USA, nach der Abwahl eines Präsidenten, der ganz wesentliche Grundtugenden eines kulturvollen Miteinanders vermissen ließ und diese auch aktuell in einer verstörenden Radikalität ganz bewusst infrage stellt. Friedrich Nietzsche (1844–1900) sprach im Zusammenhang eines Diskurses zur Aufklärung und Gegenaufklärung von Misosophen, ohne ahnen zu können, dass der ( Trump)ismus – wie man diese prägenden vier Jahre inzwischen wegen ihrer Wirkmächtigkeit bezeichnen muss – ausschließlich die negativen Seiten dieser beiden Pole abbildet. Einmal die nüchterne, gnadenlos einseitige Betonung des technisch Materiellen, zum anderen die erzkonservative, teils bigotte Negierung von Wahrheiten und der empirisch/analytischen Suche nach diesen.

Insgesamt ist es die beharrliche Leugnung der Grautöne, die bei Trump selbst das Mindestmaß an Wissen, Fairness, Empathiefähigkeit und Lebenskultur vermissen lassen. Allein auf ein Individuum bezogen, dem es meisterhaft gelingt, niederste menschliche Instinkte zu aktivieren, könnte man das Ende dieses (politisch) kurzen Zeitabschnitts mit einem erleichterten Seufzer begleiten, würde damit aber die toxisch wirkende Polarisierung in den USA und darüber hinaus leichtfertig abtun. Im besten Fall werden Diplomatie, Demokratie, Vertragstreue – im Sinne politischer Kultur in Europa – einen Schub erfahren. ( Bernhard Kobus, 04159 Leipzig)

Der Kampf gegen Corona: Wenn es einen Impfstoff gibt, lasst euch alle impfen

Zur Corona-Pandemie: Ich kann die Corona-Gegner nicht verstehen, die gegen die Regeln auf die Straße gehen. Wir alle wünschen uns doch, dass wir wieder ein normales Leben ohne Einschränkung führen können. Dafür wird an einem Impfstoff geforscht. Aber da gibt es leider auch Impfgegner, was ich absolut nicht verstehen kann.

Ich bin an Borreliose erkrankt. Eine von Zecken übertragene Infektionskrankheit. Sie wurde vor fast 40 Jahren entdeckt. Leider gibt es da bis heute keinen Impfstoff. Es gibt zwar ein Antibiotikum, aber zu spät oder gar nicht diagnostiziert, kann die Krankheit zu Spätfolgen wie Gelenkschmerzen, Herzmuskelentzündung oder gar zur Lähmung führen. Auch ich habe schlimme Gelenk-und Muskelschmerzen. Zudem bin ich in einer Selbsthilfegruppe von Erkrankten, die arbeitsunfähig geworden sind und schlimme Spätfolgen haben. Warum ich über Borrelien schreibe? Die Bakterien werden zwar nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Nach einem Impfstoff wird auch geforscht, dies ist aber nicht so einfach, weil es verschiedene Arten von Borrelien gibt.

Ich kann nur an die Menschen appellieren – wenn ein Impfstoff gegen Corona vorhanden ist, lasst euch impfen. So wie die Borrelien Spätfolgen haben, können auch Coronaviren Spätfolgen haben. ( Renate Uhlig, 04207 Leipzig)

Das Schließen von Fitnessstudios ist eine totale Fehlentscheidung

Zur Corona-Pandemie: Ich trainiere seit vielen Jahren im Fitnessstudio Aktiv Forum in Leipzig-Gohlis, welches im Zuge der ersten Corona-Welle im März schließen musste, ohne dass ein Fall einer Corona-Erkrankung aufgetreten war. Die Freude aller Sportbegeisterten war groß, als das Studio am 15. Mai unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen wieder öffnen konnte.

Nun erneut die Schließung seit dem 1. November, ohne einen nachweislichen Corona-Fall, alle halten sich im Studio an die festgelegten Hygienemaßnahmen. Die erneute Schließung ist eine totale Fehlentscheidung. Auch in zwei anderen mir bekannten Fitnessstudios gab es keinerlei Corona-Erkrankungen, sehr bemerkenswert.

Die offizielle Begründung für das Schließen der Fitnessstudios zur Kontakteinschränkung als Kompensationsmaßnahme zum Offenhalten von Schulen und Kitas ist schon grotesk, haben doch diese Einrichtungen keine Berührungspunkte miteinander. Dass auch die Aussetzung des Freizeitsportes festgelegt wurde, ist skandalös. Es dürfte sich doch herumgesprochen haben, dass alle sportlichen Aktivitäten der Gesunderhaltung und der Stabilisierung des Immunsystems dienen, gerade die richtigen Aktivitäten in der „Pandemiekrise“. Für alle Betroffenen ist dies sehr bedauerlich. ( Frieder Riedel, per E-Mail)

Jeder Bürger sollte zwei Wochen lang täglich drei Mal mit einer Kochsalzlösung spülen

Zur Corona-Pandemie: In der Einfachheit könnte die Lösung zur Corona-Bekämpfung durch eine zusätzliche Maßnahme liegen. Die mutierten Viren liegen im Mund-Nasen-Rachen-Raum, also auf der Schleimhaut. Übertragungswege sind die Aerosole mit den Viren. Unter der Beachtung der Inkubationszeit wäre der einfache Weg zur Beseitigung der Viren denkbar: Jeder Bürger hat drei Mal täglich mit einer physiologischen 0,9-prozentigen Kochsalzlösung bis zu 14 Tage (Inkubationszeit) zu spülen.

Danach könnten wir die Sieger über die Viren sein und die Pandemie-Maßnahmen beenden – natürlich vorausgesetzt negativer Laborergebnisse. Diese Maßnahme kostet kein Geld, ein Versuch ist es wert. (Dr. med. Werner Schulze, 04105 Leipzig)

Zweiter Lockdown: Die Warnungen durch Wissenschaftler wurden nicht beherzigt

Zur Corona-Pandemie: Vor dem zweiten Lockdown hatten Wissenschaftler gemahnt, klug vorzugehen. Heute sehen wir, dass die Warnungen nicht beherzigt wurden. Es wird wieder alles über einen Leisten geschoren.

Warum ist ein Gewandhauskonzert, das nach eigener Erfahrung im September in perfekter Disziplin abgelaufen ist, gefährlicher als ein Gottesdienst ? Warum ist ein Restaurantbesuch, nachdem die Wirte viel in Sicherheit investiert haben, gefährlicher als Einkaufen ? Warum werden bei den „Querdenker“-Demos nur wenige Verstöße geahndet? Maßnahmen zur Sicherheit vor Ansteckung „ja“. Aber nicht so. ( Werner Daniel, 04157 Leipzig)

Höhere Diäten im Landtag: Abgeordneter ist nicht mal dem Wähler gegenüber verpflichtet

Zum Beitrag „Knapp 300 Euro mehr: Diäten für Abgeordnete in Sachsen steigen“ (21. Oktober) und den Leserreaktionen darauf: Ich wundere mich über empörte Leseräußerungen zur Diätenerhöhung sächsischer Abgeordneter. Ein Abgeordneter kann doch machen, was er möchte. Gleich auf welcher parlamentarischen Ebene, für den Abgeordneten gilt, er oder sie ist ausschließlich seinem/ihren Gewissen verpflichtet. Genau dieses bedeutete mir der sächsische Petitionsausschuss bezüglich einer Beschwerde über die Inaktivität „meines“ Abgeordneten. Er ist nicht mal dem Wähler verpflichtet.

Und wenn dieses Gewissen angenommen ausschließlich nach Geld (Alimentierungen) giert, kann der Volkssouverän nichts machen. Er könnte in die Tischkante beißen, dies würde seinem Gebiss schaden, den Abgeordneten juckt dieser Umstand nicht.

Seit der „Aufklärung“ durch den Petitionsausschuss stellte sich mir natürlich die Frage, warum ich überhaupt wählen gehen soll. Diese Frage habe ich zum Beispiel der jetzigen sächsischen Koalition gestellt. Offensichtlich ist eine Antwort doch zu schwer, denn die blieb bis dato aus. ( Andrea Wesener, 04651 Bad Lausick)

Langer und unbezahlter Weg ins Parlament: Kritiker sollen auch mal daran denken

Zum Beitrag „Knapp 300 Euro mehr: Diäten für Abgeordnete in Sachsen steigen“ (21. Oktober) und den Leserreaktionen darauf: Die Sache mit Abgeordnetendiäten und Gerechtigkeit ist wahrscheinlich immer schwierig zu fassen. Aber ich wollte zu den vorherigen Leserbriefen folgende Punkte beitragen.

Ich denke, es ist eine gute Bezugsgröße, wenn Abgeordnete, welche die Gesetze machen, mit Richtern an Oberlandesgerichten verglichen werden, welche die Gesetze auslegen. Das erscheint mir vernünftig. Wenn es so einfach ist, „sich die eigenen Taschen zu füllen“, dann frage ich mich, wieso dann nicht mehr Leute Mitglieder in Parteien werden? Denn seit Jahrzehnten ist die Zahl der Parteimitglieder in Deutschland rückläufig. Es gibt in Leipzig circa 6000 Parteimitglieder aller zugelassenen Parteien, davon sind (wie in jedem anderen Verein) circa 300 (etwa fünf Prozent, wie in den meisten Vereinen) aktiv tätig bei Wahlkämpfen, Straßenständen, kommunalen Mandaten. Aber nur neun Parteimitglieder haben einen bezahlten Job als Abgeordneter (sieben im Landtag, zwei im Bundestag).

Im Schnitt arbeiten ehrenamtliche Parteimitglieder vier Stunden die Woche, und bevor sie eine bezahlte Tätigkeit als Abgeordneter erhalten, sind es auch circa 20 Jahre mühevoller Tätigkeit für die Demokratie und die Interessen der Bürger – ohne Bezahlung. Und dann ist der Abgeordnete auch nur für eine begrenzte Zeit gewählt.Vielleicht sollten die Kritiker der Abgeordnetendiäten dies auch mal bedenken. ( Xaver Milz, 04177 Leipzig)

Vorschlag zur Güte: Jeder sollte in die Renten- und Krankenkasse einzahlen

Zum Beitrag „Knapp 300 Euro mehr: Diäten für Abgeordnete in Sachsen steigen“ (21. Oktober) und den Leserreaktionen darauf: Es ist schon eine bodenlose Frechheit, mit solchen großen Überschriften in der öffentlichen Presse aufzutreten. In dieser schweren Pandemie-Zeit, in der jeder für sich zu tun hat, in der die Wirtschaft kämpft, dass es nicht noch weiter abwärts geht, sprechen die Herren über 300 Euro Erhöhung der Diätenzahlung, Kostenpauschalen und Sitzungsgelder et cetera. Wird denn hier keiner wach! Das sind unsere Steuergelder, die hier verbraten werden!

Ein Vorschlag zur Güte, zum Wohle des Volkes: Ändert endlich das Grundgesetz, damit wir den Beamtenstatus der Damen und Herren im Landtag und im Bundestag abschaffen, damit jeder in die Renten-und Krankenkasse einzahlen muss – sofort! ( Gerhard Schmidt, 04329 Leipzig)

Absage von Parteitagen ist kein Kneifen, sondern eine vernünftige Entscheidung

Zum Beitrag „ Die Linke verzichtet, die AfD tagt“ (27. Oktober): Rundfunk, TV und die Presse, auch die LVZ, mahnen zur Vorsicht und zu Verantwortungsbewusstsein in Bezug auf die Ansteckungsgefahr mit Covid-19. Wenn aus diesem Grund CDU und Linke ihre Parteitage verschieben, wird das von Herrn Decker und Herrn Sternberg als kneifen bezeichnet. Was denn nun? Vernunft oder Feigheit? Ich glaube eher Vernunft. ( P. Müller, per E-Mail)

Unvereinbare Grundpositionen

Zu „Razzien bei Islamisten in Deutschland“ (7. November): Viele schauen eher irritiert auf die Auseinandersetzung, die der französische Präsident derzeit wegen der Mohammed-Karikaturen führt. Wenigen ist klar, dass es hier um eine Gretchenfrage, die Kernfrage unserer Auseinandersetzung mit dem Islam, nicht bloß mit dem Islamismus, geht. Ein unverzichtbares Kernelement unseres Gesellschaftsverständnisses ist, dass Recht ausschließlich von unabhängigen Gerichten gesprochen und ausschließlich die Exekutive, also Polizei und Strafvollzug, zur Gewaltanwendung im Vollzug dieser Rechtsprechung ermächtigt sind.

Muslime weltweit folgen aber dem Gebot, in mindestens zwei Fällen den „Rechtsvollzug“ selber in die Hand nehmen zu müssen, nämlich bei Beleidigung des Propheten und bei Herabwürdigung des Koran, also bei Gotteslästerung. Das Ergebnis war der Meuchelmord an der Redaktion von „ Charlie Hebdo“ in Frankreich und ist die jetzt laufende Anschlagsserie, nachdem die „Karikaturenfrage“ wieder in den Vordergrund gerückt ist.

Es geht also um zwei gesellschaftliche Grundpositionen, deren Koexistenz grundsätzlich unvereinbar ist und zwischen denen es früher oder später, auf die eine oder die andere Weise, zum Showdown kommen muss. Dem französischen Präsidenten scheint das jetzt zu dämmern. Unsere deutschen Politiker starren bislang noch wie das Kaninchen auf die Schlange: Nur kein Öl ins Feuer gießen. Sie würden sich wohl am liebsten dafür entschuldigen, dass Macron die Freiheit der Karikatur verteidigt. (Dr. Volker Grundmann, 04451 Borsdorf)

Schlag für alle, die in der Pflege arbeiten

Zu „204 Millionen Euro für frühere Minister und Ex-Ab- geordnete“ (7. November):

Ich glaube, ich verstehe die Welt nicht mehr. Diese Leute bekommen eine monatliche Rente von bis zu 7000 Euro. Ein normaler Arbeitnehmer, der 45 bis 47 Jahre im Drei-Schicht-System im Gesundheitswesen geschafft hat und Steuern zahlen musste bis zu 52 Prozent, der wird mit einer Rente von gerade mal 1000 Euro abgespeist. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die in der Pflege arbeiten und gearbeitet haben. ( Petra Weygandt, per E-Mail)

Wo blieb denn der DDR-Frauenfußball?

Zum Artikel „Gegen alle Vorbehalte“ (30. Oktober): Vielen Dank für den interessanten Artikel zum Frauenfußball in Deutschland und der Schilderung der Gegebenheiten damals nach Aufhebung des Verbots in den siebziger Jahren – zwischen Altherrenwitzen und schmieriger Kameraführung. Leider wurde bei dieser Gelegenheit meine Neugier zur damaligen Situation des Frauenfußballs in der DDR nicht gestillt, da es, wie leider häufig in den Medien bei Betrachtung deutscher Geschichte, ausschließlich um westdeutsche Geschichte ging. So habe ich mich bei Wikipedia informiert. Aber das kann bei einer Leipziger (!) Volkszeitung sicher nicht das Ziel sein?!

Zur Information: Der Frauenfußball in der DDR war zu keiner Zeit verboten und war im Fußballverband der DDR ( DFV) ab 1968 organisiert. Er wurde allerdings auch nicht besonders gefördert, da Frauenfußball keine olympische Disziplin war. (Jörg Bräutigam, 04159 Leipzig)

