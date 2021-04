Leipzig

Von „überflüssig in dieser Zeit“, „Verhohnepiepelung der deutschen Sprache“oder „ohne Gefühl durchgedrückt“ schreibt die LVZ-Leserschaft zum Thema gendergerechte Sprache. Die Leserinnen und Leser lassen nicht viel Gutes an der doch geschlechtergerechten Idee. Das Kohleaus in der Lausitz, Schnelltests und ein positives Impf-Erlebniss sind weitere Themen in dieser Woche.

Der Artikel „Aus für das generische Maskulinum“ vom 20./21. März hatte ausschließlich Leser veranlasst, ihre Meinungen dazu zu verfassen (30. März). Die Reaktion darauf von einer Leserin (8. April) war für uns Anlass, Sie, liebe Leserinnen, anzuregen, sich auch dazu zu äußern. Wir freuen uns, dass nun weitere Frauen – und Männer – ihre Gedanken dazu öffentlich machen.

Überflüssig und unwichtig in dieser Zeit

Liebe Geschlechtsgenossinnen, es gibt nichts Überflüssigeres und Unwichtigeres in dieser Zeit, als Sprache gendergerecht zu verändern! Fällt Euch wirklich zur Emanzipierung und Daseinsberechtigung nichts Besseres ein, als das Kulturgut Sprache zu vergewaltigen? Der Verdacht dürfte berechtigt sein, dass damit von vehementen Verfechterinnen Verschiedenes kompensiert wird:

Vielleicht eine verkorkste Kindheit? Vielleicht böse Erfahrungen mit denen, die männlichen Geschlechts sind? Vielleicht, um Stärke und Intelligenz zu beweisen? Vielleicht, um zu zeigen, was eine moderne und zukunftsorientierte Frau ausmacht?

Liebe Schwestern im Geschlecht, macht Euch nicht lächerlich! Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau liegen im Leben auf ganz anderen Ebenen. Lasst die deutsche Grammatik mit ihren Artikeln und Pluralformen in Ruhe. Sprache entwickelt sich im Fluss der Zeit und nicht handstreichartig, wenn Minderwertigkeitskomplexe der Bestimmer für Veränderungen sind. Sucht euch Felder, die in dieser Welt weitaus wichtiger sind, um den Kerlen zu zeigen, was Ihr wert seid! (Dr. Brita Will, 04103 Leipzig)

Sprache ist Volkes Sache

In ihrer Zuschrift zum generischen Maskulinum lehnt Leserin Anja Lorentz den Satz aus einem bereits vor ihr und zwar von einem männlichen Leser zum selben Thema formulierten Artikel ab, der da lautete: „Die Diskussion um gendergerechte Sprache ist ohnehin völlig unsinnig.“ Weiter unten schreibt sie dann allerdings, dass Sprachkultur der kraftvollste Ausdruck des Zustandes einer Gesellschaft sei und wünscht sich abschließend geschlechterneutrale, hygienische Toiletten für Menschen, die menstruieren.

Dazu möchte ich zwei Dinge anmerken: Sprache ist grundsätzlich Volkes Sache, schon immer gewesen und wird es auch immer bleiben, beschreibt mithin tatsächlich den Zustand einer Gesellschaft. Es sind die Menschen, die diese Sprache sprechen, die sie weiterentwickeln – und nicht irgendwelche Akademiker, die ihre soziologischen Wunschträume sprachlich verwirklicht sehen wollen. Diese tatsächliche, praxisgebundene Art der Sprachentwicklung ist sehr gut sichtbar an den Anglizismen und Neo-Anglizismen wie „googeln“, die immer mehr ins Deutsche einsickern, was aber nicht zu ändern ist, denn die Leute nutzen sie einfach, unter anderem, weil sie praktisch sind. Das muss man nicht schön finden, es ist aber so.

Im Übrigen flossen schon immer fremdsprachige Wörter ins Deutsche ein (anders als im Französischen, wo derlei verpönt ist), je nach historischem Hintergrund – im 17. Jahrhundert beispielsweise tauchten zunehmend Wörter aus dem Französischen im Deutschen auf, hereingetragen durch die von Ludwig XIV. vertriebenen Hugenotten. Derlei Wörter gehören nebenbei bemerkt heute ganz selbstverständlich zum deutschen Sprachgebrauch und sind vielfach eingedeutscht worden. Es sei in diesem Zusammenhang an das Wort fischelant erinnert. Wer von Ihnen weiß schon noch, dass es sich vom französischen „vigilant“ (schlau, pfiffig, wachsam) herleitet.

Also, liebe Gender-Freaks – es wird sich niemals das Gendersternchen im Volke durchsetzen (abgesehen von der dadurch erzeugten Unleserlichkeit bis hin zur teilweisen Unverständlichkeit eines jeden Textes. Und erst recht wird der (gesprochene) Gender-Gap vom Volke durchweg abgelehnt. Beides hat erstens auf die bezweckte Geschlechtergerechtigkeit keinerlei Einfluss und wird daher zweitens immer als rein akademisch abgehoben gelten, vergleichbar mit dem Französisieren der deutschen Sprache in adligen Kreisen im Absolutismus.(Karin Keil, 04158 Leipzig)

Hochgespielte Probleme

Wenn der Mensch keine Existenzprobleme hat, sucht er sich halt etwas, womit er die „leere“ Zeit vertreiben kann. Dann werden Probleme um Geschlechterdefinitionen, Straßenumbenennungen, Umwelt und Klima, Datenschutz und so weiter ... hochgespielt. Menschen – kümmert euch um euer tägliches Brot – und ein bisschen Kultur! (Frank Sawatzke, 04158 Leipzig)

Verhohnepiepelung der Sprache

Ich bin eine Frau und schon immer eine Verfechterin der Geschlechtergerechtigkeit gewesen, auch wenn ich schon etwas älter bin. Aber diese Diskussion um „gendergerechte Sprache“ finde ich mittlerweile so nervig und völlig am Problem der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern vorbeigeredet. Man leistet dem Kampf um Gleichstellung einen Bärendienst, wenn man in den Medien jetzt diese Formen mit Sternchen und „Innen“ findet. Es ist einfach lächerlich! Wenn man verdeutlichen will, wer alles gemeint ist, dann sollte man sich auch die Mühe machen, es auszusprechen – zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen, Freunde und Freundinnen und so weiter. Es handelt sich ja sowieso immer um die Mehrzahl von Wörtern, die nun einmal im Deutschen männlich sind. Genauso gibt es sie nur in der weiblichen oder sogar sächlichen Form. Und dazu gibt es eine Reihe von Wörtern, die in der Mehrzahl gar keine Geschlechterunterscheidung zulassen – etwa der Mensch, die Katze, das Kind. Oder heißt es jetzt etwa Mensch*Innen ...?

Ich jedenfalls habe nicht vor, jemals eine solche Verhohnepiepelung der Sprache anzuwenden! Der Kampf um Gleichberechtigung sollte weiterhin auf ganz anderen Ebenen geführt werden. (K. Liebelt, 04249 Leipzig)

Mit Macht und ohne Gefühl durchgedrückt

Von den Befürwortern der geschlechtergerechten Sprache und des Gendersternchens wird betont, dass man so endlich die „männliche Dominanz in der Sprache“ durchbrechen könne. Das generische Maskulinum ist in Verruf geraten, obwohl es uns bisher gute Dienste geleistet hat. Wenn man aber darauf verzichten will, sollte man sich wenigstens keiner Schreib- und vor allem Sprechweise bedienen, die die deutsche Sprache regelwidrig, missverständlich und teilweise unfreiwillig komisch verschandelt und sich zudem ständig etwas Neues einfallen lässt – erst Binnen-I, dann Genderunter- strich, Gendersternchen und neuerdings Genderdoppelpunkt (Kolleg:inn:en).

Es ist bedauerlich, dass unter dem Aspekt „geschlechtergerechte Sprache“ auf ein anderes berechtigtes Anliegen, nämlich die deutsche Sprache und ihre Verständlichkeit, keinerlei Rücksicht genommen wird. Natürlich entwickelt sich eine lebendige Sprache, aber hier entwickelt sich nichts, sondern es wird etwas mit Macht und ohne Gefühl für die Sprache durchgedrückt. Die Sprache wird als Verfügungsmasse angesehen, mit der man anstellen kann, was man will. Ob ein Text noch lesbar, Gesprochenes noch verständlich ist, spielt keine Rolle, die Schönheit der Sprache sowieso nicht.

Jüngster Höhepunkt in dieser Debatte ist der Vorschlag des Germanisten Thomas Kronschläger, Begriffe wie „das Arzty“ oder „das Kellny“ (geschlechtsneutral für Arzt und Kellner) einzuführen. Ich sehe diese ganze Entwicklung sehr kritisch. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass man in einer Anrede alle Geschlechter berücksichtigt. Aber in berichtenden Texten fühle ich mich als Frau auch angesprochen und gemeint, wenn von den Bürgern oder den Fußgängern die Rede ist und benötige keine Konstruktionen wie Bürger*innen oder Zufußgehende. (Kornelia Richter, per E-Mail)

Zu den Schnelltests in Schulen, der Verhältnismäßigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen und der Impf-Strategie:

Geringes Vertrauen in Selbsterklärung

Es ist gut, dass die Testpflicht in Schulen eingeführt wird. Nicht verstehen kann ich, dass auch ein zu Hause erstellter Selbsttest, welcher ca. 5€ kostet, zählt. Es ist doch nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand diesen Test selbst macht und das Geld ausgibt, wenn es ihn in der Schule kostenlos gibt. Mein Vertrauen in eine solche Selbsterklärung ist gering. (Conrad Kabsch, per E-Mail)

Mehr Augenmaß wäre wünschenswert

Mir ist klar, dass in dieser gefährlichen Pandemie vom Staat Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Gesundheit der Bürger zu schützen. Doch wo sind die Grenzen? Wenn in bestimmten öffentlichen Bereichen Masken getragen werden müssen, Abstand gehalten und die Hygiene beachtet werden, ist das verständlich. Aber wenn ich das Grab meiner Eltern mit Maske besuchen soll, hört mein Verständnis auf. Ich treffe dort nur selten Menschen, und wenn, dann sind sie weit entfernt. Auch die geschlossenen Schwimmhallen und Sportgemeinschaften sind für alte Leute ein großes Problem. Die Unbeweglichkeit und Gelenkschmerzen werden immer größer. Nicht jeder kann mit 70 oder 80 Jahren noch Wander- oder Radtouren machen. Auch für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder sind geschlossene Vereine schädlich.

Es wäre völlig ausreichend, wenn in Sport- oder Kultureinrichtungen ein Hinweis gegeben wird, dass die Möglichkeit einer Infektion besteht. Dann kann jeder für sich entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder auf den Besuch verzichtet. Bei Zigaretten wird das doch auch so geregelt. Raucher können erkranken oder sterben. Man druckt Texte oder Bilder auf die Schachtel, und jeder entscheidet sich für oder gegen das Risiko. Keiner käme auf die Idee, zum Schutz der Bürger Zigaretten zu verbieten.

Es besteht auch im Moment keine Schulpflicht. Die Eltern können selbst entscheiden, ob sie die Kinder zur Schule schicken oder nicht. Das ist gut und richtig. Ein wenig mehr Augenmaß bei Entscheidungen wäre wünschenswert. (Steffi Wachsmuth, per E-Mail)

Unnütze doppelte Tests für einen Tag

Es ist immer wieder interessant, zu erfahren, was für Schildbürgerstreiche in diesem Land passieren. Bei einem Besuch meiner Mutter in einem Leipziger Pflegeheim habe ich neulich gefragt, ob es möglich ist, eine Kopie des negativen (kostenlosen) Schnelltests zu erhalten, damit ich mich bei weiteren dringenden Terminen an diesem Tag nicht noch einmal (kostenlos) testen lassen muss. Mir wurde gesagt, dies ist möglich, kostet aber 20 Euro, da die Einrichtung kein offizielles Test- zentrum ist. Ja, ist denn sowas normal oder schon ein Verbrechen? Da soll man sich also zweimal am Tag (kostenlos) testen lassen, zweimal warten – und der Steuerzahler bezahlt zweimal dafür! Wissen denn die Verantwortlichen überhaupt noch, was sie tun? (Helga Girke, 04435 Schkeuditz)

Bei Erstimpfung gut in Obhut genommen

Als fast 85 Jahre alter Rentner wurde ich schriftlich zur ersten Corona-Schutzimpfung in das Impfzentrum Belgern-Schildau (Landkreis Nordsachsen, d. Red.) eingeladen – eine beachtliche Entfernung von Leipzig, etwa 70 Kilometer. Als ich dort ankam, waren alle meine Vorstellungen und Erwartungen positiv übertroffen: Eine große Halle zweckmäßig mit Kabinen unterteilt, zahlreiches nettes Personal von Ärzten, Krankenschwestern, Polizisten, Bundeswehrangehörigen ..., welche die Patienten gezielt geleitet haben. So wurde auch ich sofort in Obhut genommen, medizinisch beraten und behandelt. Nach einer kurzen Zeit bin ich entlassen worden und konnte zufrieden den Heimweg antreten. Keine Spur von „Aggression in den Impfzentren“, wie es in der LVZ am 27. März stand mit Bezug auch auf Bürger, die Mitarbeiter bedrohen. (Igor Komár, 04159 Leipzig)

Sache des Individuums und nicht der Generation

Zum Artikel „Wir verlieren die Unbeschwertheit“, in dem Emma Lippold (17) über die psychische Belastung ihrer Generation spricht, vom 9. April:

Ich stimme Emma Lippold zu, wenn sie sagt, dass es schwierig und furchtbar ist, den sozialen Kontakt auf das heftigste zu verringern. Auch verstehe ich ihr Leiden bezüglich der ständigen Änderungen und der Quarantäne. Jedoch sehe ich einiges anders: Ich – selbst Schüler – denke zum Beispiel, dass gerade Ältere (durch höhere Gefährdung der Gesundheit und eventuelle Einsamkeit) es schwerer haben – auch wegen des schon gelebten Lebens und der Ungewissheit, ob die noch bleibende Zeit mit Ereignissen genährt werden kann.

Vor allem will ich aber sagen, dass es keine leidende Generation gibt, die ihre Naivität und Unbeschwertheit verliert. Wer leidet und wer unbeschwert ist, und wer die Unbeschwertheit wann verliert, ist doch Sache des Individuums und nicht die der Generation. Ich halte von jenem „wir“ und „uns“ sehr wenig. (Erik L., per E-Mail)

Stromerzeugung mittels Pedalantrieb

Zum Artikel „Bundeswehr will 1000 Mann in der Lausitz stationieren“ vom 1. April:

Im Kraftwerk Boxberg wurde am 31. März eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Damit wird ein Leistungspotenzial geschaffen, mit dem – wenigstens zum Teil – die Stromerzeugung in Zeiten der „Dunkelflaute“ gewährleistet werden könnte. Die Technik dafür ist seit Langem bei der Fahrradbeleuchtung bewährt: Etwa im Kraftwerk Boxberg demontiert man Kessel und Turbinen und baut Geräte ein, durch die die Generatoren mittels Pedalantrieb von den 1000 Soldaten in Rotation versetzt werden. Immer dann, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend zur Verfügung stehen, könnten dann mindestens 100 000 Watt elektrischer Leistung – kurzfristig! – aktiviert werden. Im Vergleich zur ausfallenden Gesamtleistung von rund 2 600 000 000 Watt (genauer: 2575 Megawatt in Boxberg) ist das auf jeden Fall eine kleine Hilfe bei der Sicherstellung der Elektroenergieversorgung Deutschlands. An der Leistungsdifferenz sollte das Vorhaben nicht scheitern … (Dr. Dietmar Ufer, 04103 Leipzig)

Militärstrategisches Rätsel

Zum Interview „Wir müssen in Sicherheit investieren“ vom 3. April:

Dank Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin, erfährt der Leser, dass vor der Bundesrepublik zwei neue verteidigungspolitische Fragen stehen. Nach dem Afghanistan-Krieg heißen die neuen Herausforderungen Russische Föderation und Volksrepublik China. „Russland ist mit seinem Waffenarsenal … für uns eine sehr greifbare Bedrohung, sowohl konventionell als auch atomar“, stellt die Ministerin fest. Ein militärstrategisches Rätsel: Hätten die Russen das vereinte Deutschland etwa mit dem Ziel verlassen, um aus der Ferne zu „einer sehr greifbaren Bedrohung“ zu werden? Nicht russische Truppen stehen heute vor Frankfurt an der Oder, sondern umgekehrt, Nato-Verbände 150 Kilometer vor St. Petersburg. (Dr. Günter M. Hempel, 04105 Leipzig)

