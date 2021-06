LVZ-Leser üben Kritik an Wanderwitz

Leipzig.

Die Aussagen des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), der einen Teil der ostdeutschen Bevölkerung als nichtdemokratisch bezeichnete, werden heftig diskutiert. Auch zahlreiche Leserinnen und Leser der LVZ haben uns dazu geschrieben:

Kein Anwalt des Ostens

Herr Wanderwitz, Ostbeauftragter der Regierung, ist empört. Man hätte es im Osten „mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen“ wären. Er verneint, dass gute Politik sie von AfD und anderen Abwegen zurückholen könne. Schon ein bisschen unerträglich für einen „Ostbeauftragten“, von dem man sonst wenig hört, und den die „Diktatursozialisierung DDR“ im eigenen Leben nur mit so winzigem Hauch streifte, das daraus kein Wissen für sein Urteil erwachsen kann. Aber der Herr ist Rechtsanwalt, per Ernennung „Anwalt des Ostens“. Der Osten kann ihm das Mandat nicht entziehen, sich nur wundern, denn es ist nicht der erste verbale Fauxpas von Wanderwitz. Und nicht der erste bedeutungslose oder gescheiterte Ostbeauftragte. (Rolf Raabe, 04229 Leipzig)

Diktatur prägt sich ins Bewusstsein

Politik und Gesellschaft müssen sich verändern bevor sich der Mensch ändert. Viele lebten in der Diktatur sozial sicherer als jetzt in der Demokratie. Das prägt sich ein in das Bewusstsein. Links will man nicht mehr, Schwarz-Rot hat nichts gebracht, also sucht man Alternativen. Notfalls auch rechts außen. (Hans-Jürgen Berg, per Facebook)

Ost-West-Unterschiede noch immer existent

Es liegt vielleicht daran, dass es seit 1990 nie ein echtes Interesse gegeben hat, den Osten auf ein gleichberechtigtes Niveau mit dem Westen zu bringen. Es gibt ja heute noch Ost-West-Unterschiede in wesentlichen Bereichen. Zuerst haben es viele Menschen mit der PDS als Alternative zu den etablierten Parteien versucht. Das hat über die Jahre nichts gebracht. Also kommt nun die rechtskonservative AfD vielen als Abgrenzung zu den völlig das Vertrauen verspielten etablierten Parteien gerade recht. Ich sehe hier einfach die Folgen des völligen Versagens der Großparteien. Und die Grünen verstehen einfach nicht, das man hier auch nichts mit „Befehlspolitik“ erreichen kann. (Axel Weiß, per Facebook)

Freiheit bedeutet Entscheidungsstress

Seine Worte bedeuten ja nicht, das alle hier so diktatursozialisiert sind. Jedoch hat ein großer Teil keine Bedenken, eine Partei zu wählen, die sich rechtsextrem, frauenfeindlich, homophob und populistisch darstellt. Freiheit scheint für viele Entscheidungsstress zu bedeuten, denn man muss abwägen und sich damit befassen – für viele hier unangenehm und lästig. Man hängt lieber am Gartenzaun und lästert über Nachbarn, Zugezogene und Ausländer. (Sven Steckel, per Facebook)

Wanderwitz teilt nicht dasselbe Schicksal

Der Ostbeauftragte spricht! Was sagt der Westbeauftragte oder Südbeauftragte dazu? Im Jahre 2021 erklärt man den ehemaligen DDR-Bürgern, wie diese gelebt haben und wie diese leben müssen – von einer Person, welche entweder nie dieses Lebensschicksal teilte oder nur einige Jahre in Mitteldeutschland verbrachte. (Yair Zimmermann, per Facebook)

Rechtsextreme Weltbilder im Osten

Dass die AfD eine rechtsradikale und in großen Teilen rechtsextreme Partei ist, weiß nun wirklich jedes Kind. Sie wird gewählt, weil sie es ist, nicht trotzdem. Das zeigt eben, dass im Osten Deutschlands rechtsradikale und rechtsextreme Weltbilder in der Wählerschaft vorhanden sind und es fällt schwer zu glauben, dass diese Wähler wieder zurück geholt werden können auf einen freiheitlich-demokratischen Weg. Der Schaden für die Gesellschaft und den kulturell-politischen Diskurs ist bereits da. Nur das beschreibt er.(Matthias Jecke, per Facebook)

Linksextrem ist auch nicht demokratisch

Warum fordert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow eine gesamtdeutsche Debatte nur gegen Rechtsextremismus? Auch Linksextremisten sind Feinde der Demokratie. Sinnvoll wäre, eine gesamtdeutsche Debatte gegen jeglichen Extremismus zu fordern und noch besser auf den Weg zu bringen. (Thomas Jänichen, per E-Mail)

Zweifel dürfen sein

Wanderwitz wirft vielen Ostdeutschen eine gefestigte antidemokratische Haltung vor. Nun wird interpretiert, es sei eher ein Kampf der Generationen. Ist es unmöglich, zu verstehen, dass es Zweifel an dem Handeln der Regierung geben kann, diesen Repräsentanten der Demokratie? Dass das Biegen oder Brechen von Gesetzen in Fragen der EU-Flüchtlingsrettung, sofern es dem „Guten“ dient, völlig legitim erscheint? Ganz sicher, dass dieses ständige Handeln gegen vorhandene Regeln nicht das eigentliche Problem ist, und Meinungen, die das allein benennen, immer rechts und gegen die Demokratie sind. In dieser Art von Demokratie möchte ich gewiss nicht ankommen. (Peter Mittler, 04289 Leipzig)

Viele Leserinnen und Leser beschäftigt die Politik der Grünen und deren geforderte Benzinpreiserhöhung.

Alles wird teurer für Geringverdiener

Das ist Abzocke der Bürger, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Viele Geringverdiener werden ihre Jobs aufgeben müssen, weil sie sich die Kosten, um auf die Arbeit zu kommen, nicht mehr leisten können werden. Menschen werden so ihrer Existenzen beraubt. Wenn der Sprit um 16 Cent teurer wird, bleibt es nicht dabei. Diese Erhöhungen wird jeder Spediteur auf die Verbraucher umlegen. Das heißt im Umkehrschluss, nicht nur der Sprit wird teurer, sondern alles.(Pat Bri, per Facebook)

Grüne Politik muss man sich leisten können

Leute, die in der Stadt wohnen und mit den „Öffis“ problemlos von A nach B kommen, mögen das ja beklatschen. Aber Leute, die weiter draußen wohnen und auf das Auto angewiesen sind, finden das nicht so witzig. Was wollen die Grünen damit erreichen, außer dass es für Leute, die sowieso jeden Pfennig zweimal umdrehen müssen, noch teurer wird? Grüne Politik muss man sich leisten können – und das können nun mal nicht alle.(Angie Kay, per Facebook)

Besser innovative Lösungen als Verbote

Ich plädiere für eine sachliche Diskussion der wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels und der Kostenverantwortung. Es gibt viele intelligente Menschen, die zur Lösung beitragen können mit neuen Ideen. Hier sollten wir investieren. Wie es nicht geht, hat die Bundesregierung seit Jahren demonstriert. Die Kohle abschalten ist einfach und populär. Nur wo soll die Energie der Zukunft herkommen, wenn dazu nur wenige Lösungen vorliegen, wenn mehr Windkraftwerke vom Netz gehen als hinzukommen? Wo sind die Wasserstoffmengen, die alle Kohlekraftwerke ersetzen können? Dazu steht leider nichts im neuen Gesetz. Schade, dass die Politik hierzu keine Aussagen macht. Da dürfen wir uns wirklich freuen, dass Heizen und Tanken nur so gering teurer werden. Die übernächste Generation wird das sicher anders sehen. Ich habe mit 69 wahrscheinlich noch 20 gute Jahre vor mir. Die nächste Generation, die jetzt am Schalthebel sitzt, hat noch 30 bis 50 Jahre. Und dann? (Jürgen Wasmann, 04105 Leipzig)

Folgeentwicklungen sind das Problem

Wenn es bei den 16 Cent bliebe, wäre es nicht das Problem. Aber es gibt dann eine Spirale aus Folgeentwicklungen. Auf die Benzinpreise reagieren ja praktisch alle Industriezweige – ergo folgen dann automatisch weitere Teuerungen und die werden für einfache bis normale Einkommen schon problematisch. (Axel Weiß, per Facebook)

Umgestalter – aber nicht für die Zukunft

Die Medien sind voll von Aussagen dieser zukünftigen Umgestalter, die alles, das gesamte Leben, dem Klimaschutz unterwerfen. Die Beschädigung des Industriestandortes Deutschland und die damit verbundene Steigerung der Arbeitslosigkeit werden billigend in Kauf genommen. Kein Wort habe ich gelesen oder gehört, das positive in die Zukunft gerichtete Gedanken beinhaltet. Welchen Auftrag hat zum Beispiel die Forschung? Emissionsfreie Treibstoffe würden uns sicherlich helfen, das Klima zu retten. Den Menschen werden riesige Bürden aufgeladen, die ihr Leben total verändern. Immer öfter lese ich die Worte „Verbotspartei“ und „Ökodiktatur“. Das macht mir Angst. Jeder sollte Verantwortung für den Schutz des Klimas übernehmen, doch sollte auch jeder Bürger von der Richtigkeit der verordneten Maßnahmen überzeugt sein, damit er ihnen folgen kann. Mit diesen Umgestaltern gehen wir keinen Weg in die Zukunft. (Roland Kalke, 04838 Hohenprießnitz)

Werdegang öffentlich darstellen

Wenn die Kanzlerkandidatin der Grünen nicht in der Lage ist, ihren Lebenslauf und ihren Bildungsweg ordnungsgemäß und gewissenhaft der Öffentlichkeit darzubieten, ist es ratsam, etwas kürzer zu treten. Es sollte überlegt werden, ob die Grünen die Kandidatur nicht verändern. Es genügt nicht, durch vollmundige politische Reden die Bevölkerung zu begeistern und dabei den eigenen politischen Werdegang nicht ordentlich darzustellen. (Klaus Härtel, per E-Mail)

