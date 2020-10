Leipzig

Neben der Kritik an den Aussagen von Freya Klier setzen sich LVZ-Leser auch mit dem geringen Passagieraufkommen des Flughafens Leipzig-Halle und dem Aus der Lufthansa-Verbindungen, den Allee-Bäumen als Unfallrisiko und dem Umgang mit der deutschen Sprache auseinander.

Wir sind entsetzt und können die Äußerungen nicht nachvollziehen

Zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober): Wir, ein Ehepaar, beide 82 Jahre, parteilos, haben das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Nachkriegszeit und die DDR von Anfang bis Ende, einschließlich der Wendezeit, aktiv und sehr bewusst miterlebt. Wir sind entsetzt und können die Äußerungen von Frau Klier nicht nachvollziehen. Sie mag ja persönlich viele Ungerechtigkeiten und Probleme erlebt haben, aber das auf die gesamten Menschen der DDR zu übertragen, ist nicht nur anmaßend, sondern schlichtweg falsch und wirklichkeitsfremd. Für sie mag auch Ost und West auf Augenhöhe sein, für uns noch lange nicht. Kommentare und Berichte dazu gibt es ja in letzter Zeit genug. Man muss sie nur objektiv sehen und hören wollen. Vor allem regt uns ihre Einschätzung zu den Menschen in der DDR auf. Ihr Urteil: „Die Kinder wurden gedrillt – schon in der Kinderkrippe, die Frauen mussten arbeiten, einkaufen, saubermachen, brüllten ihre Kinder an und schlugen sie.“ Das ist ein Szenario, das derart wirklichkeitsfremd ist, dass man sich fragt, wo hat diese Frau gelebt? Wie viele Kinder hat Frau Klier gehabt, denen das widerfahren ist? Kauft sie heute nicht ein und macht die Wohnung nicht sauber?

Wir haben gerne, auch als Frau, gearbeitet, hatten Erfolge und Anerkennung. Da bedurfte es keine vom Staat verordnete Frauenquote – wir hatten die Gleichberechtigung. Es gab unter anderem den bezahlten Haushaltstag, das bezahlte Studium und einen Frauenförderungsplan, der den Familien große Unterstützung bot. Wir haben zwei Kinder in dieser Zeit großgezogen und aktiv den Kindergarten und die Schule unterstützt. Von diesen Anschuldigungen haben wir nichts erlebt. Auch wir waren beide berufstätig, haben studiert und einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Niemand kann das Szenario nachvollziehen.

Am Schlimmsten finden wir, dass Frau Klier sich dazu berufen fühlt, ihre „Erfahrungen“ den heutigen Schülern zu übermitteln. Das dürfte wohl keinesfalls die Sichtweise auf die ostdeutschen Menschen und ihre berechtigte Forderung nach Anerkennung, im Interesse des Zusammenwachsens von Ost und West, fördern. ( Siegfried Neumann, 04317 Leipzig)

Einige Aussagen empfinden wir als befremdlich und arrogant

Zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober): Ich fand einige Aussagen von Frau Freya Klier im Interview sehr befremdlich und arrogant. Zum Beispiel „Die Leute maulen gern rum.“ oder „Die DDR hat schon vor dem Mauerbau ihre gesamte Intelligenz verloren.“. Das finde ich absolut unpassend und einfach falsch. ( Horst Petzold, per E-Mail)

Es haben Millionen dieses Land als ihre Heimat gesehen

Zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober): Frau Klier, bei allem Respekt vor Ihren Leistungen und all dem, was Ihnen in der DDR widerfahren ist, es gibt da jedoch Aussagen von Ihnen, die nicht widerspruchslos hinzunehmen sind.

Über die DDR wird ja bis heute viel berichtet, häufig werden auch nur Klischees bedient. Das kann man alles tun, nur eins bitte: es sollte der Wahrheit entsprechen. Mag sein, dass Ihnen Ihr Zorn auf die DDR zuweilen die Sicht verstellt und ihre Wahrnehmung etwas getrübt hat, aber es haben Millionen dieses Land als ihre Heimat gesehen und mit ihrem täglichen Einsatz am Leben gehalten, sind ihrer Arbeit nachgegangen und haben eben nicht versucht, das Land zu verlassen. Die waren bei Weitem auch nicht alle mit allem zufrieden.

Heute Westdeutsche zu uns einzuladen, weil neben schönen Städten und Landschaften nun „die Menschen hier inzwischen auch nett sind“ ist einfach geschmacklos. Gerade wir Leipziger mit unserer Messe sind seit Jahrhunderten bekannt für unsere Weltoffenheit und Freundlichkeit.

Die arbeitenden Frauen in der DDR brüllten ihre Kinder an – was soll das? Unsere Mütter gingen arbeiten in den 60er- und 70er- Jahren, unsere Frauen in den 80ern. Von Keinem, auch meiner Freunde oder später den Arbeitskollegen, ist mir Derartiges bekannt. Gehen Sie bitte davon aus, dass Ihre Zeilen von jungen Menschen oder eben auch Westdeutschen gelesen werden, was wollen Sie damit vermitteln? Provokation? Das Treuhanderbe aufzuarbeiten, ist in dieser Form in der Tat erst seit einiger Zeit möglich, und dass es damals „gewisse Ungereimtheiten“ gab, ist keine – wie Sie sagen – „eine einzige Lüge“. Bis heute ist der Mord an Detlef Karsten Rohwedder nicht eindeutig aufgeklärt. Und was zum Beispiel über Bischofferode oder Foron bekannt ist, sind keine Ausnahmen. Nicht ohne Grund wird die vollständige Erschließung der Akten bis 2031 hinausgeschoben.

Die Staatsorgane der DDR mochten die Neonazis und dann noch Ihre Begründungen dazu – was soll das? Wem wollen Sie damit gefallen? Fazit: Es ist wie so oft, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß – man sollte sich stets eine gewisse Objektivität bewahren. Keiner möchte die DDR und die damaligen Verhältnisse wirklich zurück, selbst die rosa bebrillten – aber Ihre Brille, Frau Klier, ist doch ziemlich schwarz. ( Tilo Kolbe, Leipzig)

Aussagen zur Treuhandanstalt und deren Kritikern entsprechen nicht der Wahrheit

Zum Interview „Wir sind ein Volk geworden“ mit der Bürgerrechtlerin Freya Klier (2. Oktober): Man mag über Frau Klier denken wie man will, aber ihre Aussagen zur Treuhandanstalt (THA) und deren Kritikern sind einfach nur unwahr.

1. Eine ostdeutsche Mehrheit in der THA gab es nur vom April 1990 (nach der Gründung durch die alte DDR-Regierung) bis Sommer 1990.

2. Bereits im Sommer 1990, also vor der Wiedervereinigung, wurde durch die Kohl-Regierung beschlossen, westdeutsche Führungskräfte mit der Leitung zu beauftragen.

3. Ab Herbst 1990 gab es weder im Präsidium/Vorstand noch im Verwaltungsrat der THA einen Ostdeutschen. (Es sei denn, man bewertet Kurt Biedenkopf als Ostdeutschen.) Selbst unter den rund zehn Direktoren für Privatisierungen gab es nur einen einzigen Ostdeutschen.

4. Erfolgsgeschichte Treuhand: Sicher, es gab Leuchttürme, siehe Jena oder Leuna. Aber im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum DDR-Vermögen von 1998 wurde unter anderem festgestellt, dass zwischen drei und zehn Milliarden DM Schaden durch Misswirtschaft, Korruption und kriminelle Handlungen unter Verantwortung der THA und ihrer Nachfolger entstanden sind.

5. Zur Verantwortung gezogen wurde dafür niemand, da die Kohl-Regierung dem Vorstand und den Mitarbeitern der Treuhandanstalt eine Freistellung wegen „grober Fahrlässigkeit“ mindestens bis Ende 1994 gewährte.

Das sind die Tatsachen. ( Wolfgang Rosche, per E-Mail)

Bei der Rente wird weiter zwischen Ossi und Wessi unterschieden

Zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit: Ich, Jahrgang 1950, würde diesen Tag gern entsprechend feiern. Aber die Regierung macht weiter den Unterschied Ost und West. Bei der Rente wird fleißig zwischen Ossi und Wessi unterschieden. Wie sollen da Kinder ein vereintes Land verstehen und begreifen? ( Manfred Dorn, 04205 Leipzig)

Entwicklung, die für den Industriestandort Deutschland nicht förderlich ist

Zum Artikel „Viel Osten im Westen“ (2. Oktober): Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat das Rollenverständnis und eine einschlägige Erwartungshaltung der ehemaligen DDR-Frauen, so steht es im Text, „… mal in einen sehr schlichten Satz gekleidet. ,Ich wäre nie auf die Idee gekommen, nicht zu arbeiten‘“, sagt sie. Nahezu alle Ostfrauen würden diesen Satz wohl unterschreiben.“

Ich weiß nicht, ob die Vorsitzende der Grünen dieses für den großen Teil der ehemaligen DDR-Frauen geltende Rollenverständnis auch für sich beansprucht. Frau Göring-Eckardt begann nach dem Abi 1984 an der Erweiterten Oberschule Gotha ein Studium der evangelischen Theologie an der Uni Leipzig, das sie 1988 abbrach. Seit 1989 arbeitete sie politisch in der DDR und seit 1990 in der Bundesrepublik bis hin zur Besetzung von Spitzenämtern. Heute ist sie Vorsitzende bei den Grünen. 2013 bescheinigte ihr die Wochenzeitschrift „Die Zeit“: „Die Kunst des Unkonkreten ist etwas, was die Kandidatin für eine Vizekanzlerschaft gut beherrscht.“

Im Bundestag wächst die Zahl der Abgeordneten, die keinen wertschöpfenden Beruf gelernt, geschweige denn ausgeübt haben beziehungsweise derjenigen Berufspolitiker, die Politik, Soziologie und Theologie studiert, oft sogar nur „anstudiert“, also das Studium abgebrochen haben. Ohne „politische Arbeit“ unterschätzen zu wollen und mit dem Wissen, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, bezweifle ich, dass eine solche Entwicklung für den Industriestandort Deutschland gut und förderlich ist. (Jürgen Wilhayn, 04317 Leipzig)

Schuld liegt nicht bei den Alleebäumen

Zum Artikel „Knorrige Stämme, grüne Tunnel“ (9. Oktober): Dass jedes Jahr in Deutschland mehrere Hundert Menschen bei Kollisionen mit Alleebäumen ums Leben kommen, ist sehr bedauerlich, aber geht das „auf das Konto der Bäume“, wie es in dem Artikel formuliert wurde? Springt ein Baum aus der Deckung plötzlich auf die Straße und stellt sich dem Verkehr in den Weg? Es sind doch wohl immer noch die Autofahrer, die durch unangepasste Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver die Schuld an diesen Tragödien tragen. Wer hier die Bäume als Unfallursache darstellt, stellt sich schon nahe zu den westdeutschen Politikern, die nach der Wiedervereinigung forderten, in Ostdeutschland aus Sicherheitsgründen alle Alleebäume zu fällen. ( Michael Gerlach, per E-Mail)

Danke für die Hilfe in jeder Lebenssituation

Zum Interview „Mundschutz verändert: Ärztin rät zum Lächeln mit den Augen“ mit Prof. Anette Kersting (30. September): Danke Frau Prof. Kersting, dass Sie uns die Augen geöffnet haben, wie der tägliche Umgang miteinander stattfinden oder sich in Zukunft gestalten kann. Wir Bürger sind alle etwas unbedarft und benötigen in jeder Lebenssituation Hilfe von fachkompetenten Wissenschaftlern! Sind wir doch in den Jahren deutlich hinter dem niveauvollen Umgang zurückgeblieben, wer hat sich früher schon mal angelächelt oder freundliche Worte für sein Gegenüber gefunden. Respekt ob Ihrer Ausführungen! ( Michael Lehnhardt, per E-Mail)

Zusteuern auf Grippe-Herbst

Zur Corona-Pandemie und den Corona-Maßnahmen: Wenn ich richtig sehe, gehen wir auf den ersten Grippe-Herbst zu, bei dem wir so vorsichtig sind, dass auch die bei der herkömmlichen Grippe bestehenden (und bislang ungefragt hingenommenen) Risiken deutlich minimiert werden. Mein Eindruck ist, dass Politiker, die sich hier jenseits des Nachbetens von RKI- und Regierungs-Beschlüssen mit eigenen Ideen zum Erhalt unserer bisher auf Freiheit und ins gewisse Risiko getrimmten Gesellschaft diesseits der dümmlichen Corona-Leugnung zu Wort melden, ernstlich profilieren können. Mag es Straßenbahnen mit Vorsichts- und Angstfrei-Waggons geben? Supermärkte/Restaurants, die damit werben, dass man ganz vorsichtig/„völlig entspannt“ sei und sich auf jeweils „eingestellte“ Kundschaft spezialisiere? (Klaus Füßer, 04109 Leipzig)

Deutsche Sprache, verwahrloste Sprache

Zur Verwahrlosung der Sprache: Seit 30 Jahren wird nun auch Ostdeutschland nicht nur von einer Verwahrlosung der Sitten, sondern auch von einer der Sprache beherrscht. Ein Beispiel: Schiffe werden bekanntlich mit dem weiblichen Geschlecht benannt, also die Berlin, die Leuna, die Gorch Fock, die Breitling. Falsch ist es, wie im Westen gängige Praxis und nun übernommen, über die MS Berlin, die MT Leuna oder die SSS Gorch Fock zu schreiben. In der DDR hieß es im Falle der vorgesetzten Abkürzung des Schiffstyps richtigerweise das MS (Motorschiff) Berlin, der MT (Motortanker) Leuna, das SSS (Segelschulschiff) Gorch Fock und lediglich im letzteren Falle die MKS (Motorklappschute) Breitling.

Wie im Kleinen in diesem Beispiel so auch im Großen, von der Kita statt Kindergarten bis zum voten statt wählen. Es widerspricht dem Stolz der hier Geborenen, allem Westlichen hinterherhecheln zu wollen. ( Friedrich Seibicke, per E-Mail)

Vom Mittelpunkt abgerückt

Zum Artikel „Ab durch die Mitten“ (2. Oktober): In dem interessanten Artikel ist ein Missgeschick unterlaufen: Bei der Angabe des Ortes, in dem die durch eine im April des Jahres 1974 ausgestrahlte Sendung „Außenseiter – Spitzenreiter“ gestellte Frage nach dem „Massenmittelpunkt der DDR“ durch die TU Dresden beantwortet worden ist, ist dem Autor die Angabe der Koordinaten ein wenig durcheinander geraten. Besagter Ort wurde im Bereich des Ortes „Verlorenwasser“, so an besagter Stelle markiert und ausführlich erläutert, „verortet“. Er wurde mit 52 Grad 12 Minuten nördlicher Breite und 12 Grad 31 Minuten östlicher Länge bestimmt.

Der Autor hat fälschlich „nördliche Länge und östliche Breite“ und die Breitenangabe außerdem mit 52 Grad und 20 Minuten angegeben. Die Einweihung des neugestellten Mittelpunktes ist am 21. August 1994 erfolgt. Eine von der Interessengruppe Belzig e.V. gestiftete Tafel ist an besagter Stelle aufgestellt. Ausführliche Erläuterungen zur „Bestimmungsmethode“ sind an besagtem Ort auf Tafeln erläutert worden und in den Boden eingelassenen Grafiken zu entnehmen.

Der „ungewöhnliche“ Name ist letztendlich flämischen Ursprungs. Das gesamte Gebiet, der im 19. Jahrhundert sogenannte Fläming, erinnert an die massive Immigration von Flamen und Wallonen im 12. Jahrhundert. Auch andere Ortsnamen im Fläming sind flämischen Ursprungs. (Dr. Hans-Joachim Verlohren, 04420 Markranstädt)

Anmerkung der Redaktion: Unser Leser hat Recht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Leipzig-Halle muss mal wieder herhalten

Zum Artikel „ Lufthansa stellt Flüge ab Leipzig-Halle ein“ (6. Oktober): Der Flughafen Leipzig-Halle muss mal wieder herhalten, wenn es um den Passagierverkehr geht. Obwohl Dresden weniger Passagieraufkommen hat – Stand 2019: Dresden 1,59 Millionen Passagiere; Leipzig 2,6 Millionen Passagiere mit Geschäftsreisenden von Porsche, BMW, DHL, der Leipziger Messe. Dresden ist Landeshauptstadt und wird deshalb bevorzugt, man wird ja regelrecht gezwungen, von Dresden zu fliegen oder demnächst vom neuen BER Flughafen ( Berlin). Oder es werden Mietautos für die Beschäftigten angemietet, wie es jetzt schon in vielen Firmen praktiziert wird. Also statt Bahn zurück zum Auto! Von wegen hervorragende Bahnanbindung!

Wahrscheinlich wird die Mitteldeutsche Airportholding den Markt aufteilen. Für Leipzig ist die Fracht vorgesehen und für Dresden wird der Passagierverkehr erzwungen, da ja nur noch Verbindungen ab Dresden buchbar sind, wenn es regional bleiben soll. Was aber nicht bedacht wurde: Was passiert mit der Infrastruktur des Flughafens? Läden, Reisebüros, Sicherheitskontrolle, Information, Abfertigung, Zoll, Autovermietungen? Alle sind in Kurzarbeit oder schon entlassen. Dabei ist es ein Hohn zu lesen, dass die FDP eine Namensänderung des Flughafens fordert. Besser wäre es, sich für die Belange des Passagierverkehrs einzusetzen – damit Leipzig nicht ein Geisterflughafen bleibt, sondern wieder ein belebter Ort wird, wenn Corona überstanden ist! ( René Meier, Vielflieger, Leipzig)

