Die Leserinnen und Leser haben in den letzten Tagen erneut vor allem die Ukraine-Krise interessiert – und kommentierten auch auf Facebook. Außerdem äußerten sie sich zur Effektivität der Impfkampagne, zur Talkshow von Anne Will, in der auch Sahra Wagenknecht dabei war, und wie Kinder mit der Corona-Pandemie umgehen.

Zur Impfkampagne

Zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre

Unsere Familie hat drei nette Briefe von Herrn Kretschmer und Frau Köpping bekommen mit der Bitte, uns impfen zu lassen. Wir sind zweifach geimpft und geboostert. Die Briefe wurden an die ca. drei Millionen Sachsen verschickt. Alle die wie wir geimpft und geboostert sind, werfen den Brief weg, weil er für sie nicht zutrifft. Und alle nicht Geimpften schmeißen ihn weg, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Erfolg gleich Null – Kosten sicher über drei Millionen Euro. Zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre. (Jürgen Findeisen, per E-Mail)

Zur Ukraine-Krise

Einseitigkeit der Leserbriefe

Ich war in den letzten Wochen immer wieder überrascht, mit welcher Einseitigkeit sich in den Leserbriefen zum Konflikt Russland gegen Ukraine/Nato geäußert wird. In der Politik gibt es kein Schwarz-Weiß oder nur Gute oder Böse! Eine derart differenzierte Betrachtungsweise wird jedoch hier nicht wiedergegeben. Die Texte sind eindeutig nur russlandfreundlich. Der Anspruch Russlands, über die Interessen der umliegenden souveränen Staaten bestimmen zu wollen, wird als völlig legitim dargestellt. (Dr. Thomas Bernstein, 04329 Leipzig)

Zum Artikel vom 21. Februar „Ukraine-Konflikt: Wagenknecht klagt bei Anne Will über ,amerikanische Aggressivität‘“ auf LVZ.de

Wagenknecht als Populistin

Die will eine Linke sein? Putin ist Milliardär. Das ist eine Populistin übelster Art und übertrifft die AfD. Immer dagegen, egal welches Thema. Mir sind die Russen lieber als die Amerikaner, aber diese Frau geht gar nicht. (Fritz Paul, auf Facebook)

Entscheidung für eine Seite

Verstehe die Einstellung nicht, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Russland und die USA sehen uns als ihre Einflusssphäre an, über die sie bestimmen können. Das sollte zu allererst enden, bevor wir weiter mit einem von beiden ins Gespräch kommen. (Benjamin Kaliske, auf Facebook)

Rücksichtsloses Verhalten

An der Grenze zur Ukraine brennt die Luft, Menschen werden bereits evakuiert und was macht Putin? Schickt immer mehr Panzer dorthin und kommt gleich mal auf die Idee, ballistische Raketen dort zu testen. Das ist aggressiv. Das ist von beiden Staatsmännern (gemeint sind Biden und Putin – Anm. d. Red.) völlig rücksichtsloses Verhalten auf dem Rücken der Bevölkerung der Ukraine. (Christian Engelke, auf Facebook)

zur Corona-Situation von Kindern

Eine verlorene Generation

Sie ist wirklich nicht amüsant, diese Corona-Zeit. Sie nervt. Und sie ist sicherlich nicht sehr förderlich für das Seelenheil der Menschheit und das unserer Kinder. Die von der medizinischen und pädagogischen Fachwelt diesbezüglich geäußerte Besorgnis sollte durchaus Beachtung finden.

Summiert man allerdings all die Symptome, die den Kindern coronabedingt zugeschrieben werden, entsteht das Schreckensbild einer sprichwörtlich „verlorenen Generation“. All denjenigen, die nicht müde werden, das Bild einer leidgeprüften Jugend in immer schwärzeren Farben zu malen, wird empfohlen, den Blick ca. 80 Jahre zurückzuwenden.

1943–1945: Schulbetrieb unter Nazibedingungen mit Heil-Hitler-Gebrüll, Luftalarm und Flucht in Schutzkeller. Zeitweise gar kein Schulbetrieb. Das Leben ist gekennzeichnet von ständiger Angst vor Bomben und Sorge um die Väter an der Front. Ein Leben in Trümmern. Ein Leben in Trauer um verstorbene Angehörige und Freunde. Nach Kriegsende Monate im Chaos. Lange Zeit ohne jede Schule. Dann mit Notlehr- und Notstundenplänen, „Neu“-Lehrern und im Winter ohne Heizung. Und so weiter … Und das Seelenheil der Kinder in dieser Zeit? Hat bis heute irgendjemand danach gefragt? Eine wirklich verlorene Generation war vorprogrammiert. Meine Frau, ich, Zeitgenossen – eigentlich alle, an die ich mich erinnern kann, sind ungeschoren, aber mit einem gerüttelten Maß an positiver Lebenserfahrung davongekommen. Sollte das nicht zu denken geben? (Peter Schubert, per E-Mail)

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung der Redaktion überein.

