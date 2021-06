Vielerorts wurde in dieser Woche an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren erinnert. Die LVZ-Leser kritisieren, dass dabei in Moskau keine deutschen Regierungsvertreter vor Ort waren. Zudem fordern sie in ihren Wortmeldungen, in Situationen wie der Corona-Pandemie auch kritischen Stimmen Gehör zu schenken.