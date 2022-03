Leipzig

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine flüchten hunderttausende Menschen aus dem Land. Aber auch auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich dies aus – die Kraftstoffepreise stiegen extrem an. Das kritisieren auch die Leserinnen und Leser der LVZ.

Renten in Ost und West anpassen

Zum Artikel „12 500 Rentner in Sachsen leben von Grundsicherung“ vom 10. März

Es sind ja Rentner in allen neuen Bundesländern betroffen. 32 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es eine Schande, dass die Rentner in Ost und West immer noch unterschieden werden. Wann wird endlich unser Rentensystem geändert, so dass alle einzahlen und nicht nur entnehmen. Es ist höchste Zeit, dass etwas passiert. Der Unmut wird immer größer, und unsere Politiker werden immer unglaubwürdiger. (Fritz Gora, Regis-Breitingen)

Zum Artikel „Sachsens Finanzminister will Steuersenkung“ vom 10. März

Steuern schuld an hohen Spritpreisen

Die Spritkosten auf den Ukraine-Krieg zu schieben, ist die eine Sache. Aber warum sind die Spritkosten etwa in Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen bedeutend niedriger? Sicherlich sind dort solche unverschämten Steuern wie die Mineralölsteuer, Ökosteuer, Mehrwertsteuer, CO2 -Steuer nicht so ausgeprägt und die dortigen Regierenden haben mehr Verantwortung für die Bevölkerung. (Hans-Georg Donath, Delitzsch)

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spritpreise belasten die Geldbeutel

Die täglichen Rekorde an der Tankstelle sollten Anlass zum Nachdenken geben – oder zum Handeln durch die Bundesregierung. Weit gefehlt. Unser neuer Finanzminister denkt ja gar nicht erst über eine Senkung der Benzinsteuer nach. Warum auch, er fährt immer mit seinem Dienstwagen auf Staatskosten und braucht sich darüber keine Sorgen zu machen. Andere schon. Tankstellenbetreiber, Kunden-und Servicedienste und alle die auf Fahrzeuge angewiesen sind, müssen irgendwie zusehen, wie sie über die Runden zu kommen. (Uwe Schmertosch, Leipzig)

Der Verantwortung gerecht werden

Zu „Linke kritisiert Linders Klimamilliarden als ’Luftbuchung’“ vom 8. März

Man muss natürlich zustimmen, wenn es um eine positive Einstellung zum Klimaschutz und die dafür notwendigen Maßnahmen geht. Was aber diese Ampelregierung daraus macht, ist hanebüchen. Da werden Atomkraftwerke abgeschaltet, Kohlekraftwerke sollen wieder aktiviert werden, nur 16 Prozent unserer Energie kommt aus den erneuerbaren Energien, und wir streiten uns über Sinn und Unsinn von Windrädern. Der Benzinpreis über zwei Euro ist nur die Spitze des Eisberges. Andererseits werden einfach mal so hundert Milliarden Euro in eine Bundeswehr gepumpt, die die Regierung selbst kaputt gespart hat. Es werden Milliarden an Länder verschenkt, es werden Sonderzahlungen für die EU getätigt. Dann senkt doch mal den Steuersatz bei Mineralölen und werdet der Verantwortung einer Regierung gerecht. (Mathias Gausche, Leipzig)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter:@LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung der Redaktion überein.

Von lvz