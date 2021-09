Leipzig

Zu diversen Wahlplakaten, der Linx-Demo in Leipzig und zum Prozess gegen Lina E.

Keine Toleranz für respektloses Verhalten

Zum Artikel „,Nazis töten‘: Wahlplakate dürfen bleiben“ vom 18. September: Ich glaube, unsere Justiz ist auch nicht mehr das, was sie sein sollte. Für Recht, Ordnung und Respekt voreinander agieren. Diese Plakate der Satire-Partei finde ich so abartig, und ich fühle mich auch beleidigt. Satire darf schon mal überzogen sein, aber wenn jetzt schon solche diskriminierenden Plakate mit solchen vulgären Worten in aller Öffentlichkeit ausgehangen werden dürfen, dann läuft in unserem „Rechtsstaat“ etwas total schief. Auch aus wahltaktischen Gründen darf so ein respektloses Verhalten nicht toleriert werden. Schulkinder und junge Erwachsene können so etwas ja auch lesen. Wie sollen diese jungen Menschen mit solchen öffentlichen Respektlosigkeiten Respekt voreinander lernen und leben. (Petra Weygandt, per E-Mail)

Fehlender Religionsunterricht

Zu Artikeln über den Gerichtsbeschluss zu den „Hängt die Grünen“-Plakaten der rechtsextremen Splitterpartei „III. Weg“ in Zwickau: Im Namen des Volkes!? Ein Chemnitzer Gericht hat entschieden, dass Plakate mit der Aufschrift „Hängt die Grünen“ weiter in Zwickau hängen dürfen. Das sei durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt! Also nach Ansicht dieser Richter und Richterinnen darf man zum Mord aufrufen. Wer anderer Meinung ist, wird gehängt! Hatten wir in Deutschland solche Rechtsauffassung nicht schon mal? Aber wie Brecht einst sagte: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.“ Nun sind wir ja angeblich ein christlich orientiertes Land und da gibt es doch zehn Gebote. Unter anderem auch: „Du sollst nicht töten!“ Aber vielleicht hatten die Chemnitzer Richter kein Religionsunterricht! (Dietrich Uschkamp, 04860 Torgau)

Politische Überzeugung mit Gewalt aufzwingen

Zum Artikel „Steinwürfe, brennende Barrikaden: Leipziger Demo läuft aus dem Ruder“ vom 20. September: Als Demokrat und Antifaschist verurteile ich die Gewalttaten, die von Teilnehmern der „linken“Demo am Samstag in Leipzig ausgingen. Der Begriff Antifaschismus wird von diesen Leuten mit Füßen getreten. Diese Leute wollen ihre politische Überzeugung, falls überhaupt vorhanden, mit Gewalt anderen Menschen aufzwingen. Damit stehen sie in Reih und Glied mit anderen politischen und religiösen Extremisten. (H. Stieglitz, per E-Mail)

Demokratie darf nicht nur Ja und Amen sagen

Zur Berichterstattung im Fall Lina E.: Zur Demokratie gehört auch offene und sachliche Kritik und nicht nur Ja und Amen sagen. Dafür sind wir 1989 auf die Straße gegangen, und es besteht die Gefahr zur Rückkehr zu einer linken Diktatur. Der Fall Lina E. zeigt, dass es dringend notwendig ist zu ermitteln und aufzuklären, wie weit die linksextreme Szene mit der Politik verknüpft ist. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, wenn die Ordnungsbehörden nicht in der Lage sind, eine linksextreme Demonstration zu verbieten. Der Angriff auf einen Kandidaten, egal welcher Partei er angehört, ist zu verurteilen, und hier sollten sich Verfassungsschutz und Staatsschutz in die Ermittlungen einschalten. (Thomas Jänichen, Leipzig)

Maschinenstürmer sind am Werk

Zum Artikel „Übliche Museumsarbeit“ vom 16. September: In den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind die Maschinenstürmer am Werk. Kunstwerke werden mit Fantasiebezeichnungen neu betitelt, nur beim „Mohr“ fehlte die Fantasie, da wurden vier Sternchen gesetzt!? Traut Frau Ackermann dem Betrachter der Werke so wenig Verstand zu? Ja, die „Bilderstürmer“ in der SKD machen sich zum Gespött und geben sich der Lächerlichkeit preis. (Roland Kalke, 04838 Hohenprießnitz)

Frage der Zeit, wann Karl May dran ist

Zum Artikel „Übliche Museumsarbeit“ vom 16. September: Die berechtigte Bekämpfung des Rassismus erhält durch unzählige und oftmals nicht nachvollziehbare Übertreibungen einen mehr als faden Beigeschmack. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Indianererzählungen Karl Mays den „Aktivisten“ in die Hände fallen und dann entweder umbenannt (Indigene-Menschen-Erzählungen) oder einfach wieder verboten werden wie in frühen DDR-Zeiten. (Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Von LVZ