Der massive russische Truppenaufmarsch an die Grenze zur Ukraine schürt Ängste. Der Westen versucht, die Lage diplomatisch zu entschärfen. Zum aktuellen Konflikt, den Positionen Moskaus und der Nato äußern sich auch die Leser der LVZ.

Es darf diesen Krieg nicht geben

Zum Leitartikel vom 27.1.2022

Der Leitartikel zum Ukraine-Russland-Konflikt in der vergangenen Woche war frei von jeder Polemik und beseelt vom Wunsche einer friedlichen Lösung des Konfliktes. Es darf diesen Krieg nicht geben und das ist nur durch Diplomatie erreichbar. Zu versuchen, russische Positionen zu verstehen und trotzdem ganz klare eigene Forderungen zu stellen, das schließt sich nicht aus. Man muss es nur wollen. Die Völker wollen Frieden, also müssen die Mächtigen davon überzeugt werden. Deutschland könnte eine Schlüsselrolle übernehmen. Möge es gelingen! (Harald Ladewig, 04229 Leipzig)

Neutralität der Ukraine

Das Schicksal der Ukrainer ist der Nato und dem Westen doch völlig egal. Ihr Ziel ist der Sturz Putins. Als bedenkenswerte Lösung gibt es nun die Idee des Status Neutralität für die Ukraine. Vielleicht sollte man darüber auch mal in Berlin nachdenken. Österreich und Schweden etwa leben sehr gut mit diesem Modell. (Dr. Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Offenheit ist ein ­Fauxpas

Es ist in der Marine genauso wie in der Politik und leider in der gesellschaftlichen Diskussion ebenfalls: Wer die Wahrheit offen ausspricht, wird angefeindet und fliegt im schlimmsten Fall. So auch der Marineinspekteur Kay-Achim Schönbach. Eines Dienstvergehens hat er sich nicht schuldig gemacht. Nein, er hat etwas gesagt, das keiner hören will, und schon ist er „persona non grata“. Dabei hat er nichts Falsches gesagt. Die Krim ist mit diplomatischen Mitteln nicht wieder zurückzuholen und eine militärische Option scheidet aus. Daher ist diese völkerrechtswidrige Annexion als „Kraft des Faktischen“ hinzunehmen und im Moment irreversibel. Aber das offen zu sagen, ist ein Fauxpas, der einen den Kopf kosten kann. So viel zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Würden sich alle Seiten in ihren Ausdrucksformen mäßigen, wäre es leichter, diese Angelegenheit zu deeskalieren. (Robert Kusch, 04319 Leipzig)

SPD Gerät durch Schröder unter Druck

Die Ukraine sitzt als Spielball der Großmächte in der Falle. Die SPD gerät jetzt durch die Äußerungen ihres prominenten Mitglieds Schröder unter Druck. Es sind Verharmlosungen aus dem Mund eines Günstlings Putins, der über Jahre hinweg seine Taschen bei Gazprom gefüllt hat. Manus manum lavat. Der Parteiausschluss von Schröder würde zwar ein Zeichen setzen, jedoch nicht die Gas-Problematik lösen. Wenn man sich „Partei“ nennt, sollte man eine klare Linie haben. (Henning Gans, per E-Mail)

Russland hat immer geliefert

Zu „Fehler mit Ansage“, Kolumne von Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft vom 28.1.

Bisher ist Russland meines Wissens zu jeder Zeit seinen Lieferverpflichtungen für Gas nachgekommen, selbst in Zeiten des schlimmsten kalten Krieges. Warum sollte das in Zukunft anders sein? Oder plant unsere Politik zukünftig alle Brücken nach Russland abzubrechen? Wer sind wir, dass wir so fahrlässig und aggressiv gegenüber Russland agieren können?

Nord Stream 2 wurde zum einen wegen eines prognostizierten erhöhten Gasbedarfs in der EU geplant und gebaut, zum anderen, um den Gastransport aus Russland unabhängig vom Transitland Ukraine zu machen. Aufgrund des Transits gab es in den vergangenen Jahren häufig Streit zwischen Russland und der Ukraine. (Anke Bucher, per E-Mail)

