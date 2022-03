Leipzig

Seit mehr als vier Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Für die Leserinnen und Leser der LVZ spielt das Thema weiterhin eine große Rolle. Auch zu dem geplanten Entlastungspaket der Bundesregierung haben sie eine klare Meinung:

Zum Krieg gegen die Ukraine

Putin will Menschen zur Flucht zwingen

Es gehört schon eine Menge an Naivität dazu, um Putins Plan nicht zu durchschauen. Die russischen Angriffe auf zivile Ziele sollen nicht in erster Linie viele Menschen töten. Es geht darum, die Infrastruktur – sprich Wohnhäuser, sowie die Versorgung mit Wasser ,Strom und Lebensmitteln – zu zerschlagen, um somit die Menschen zur Flucht zu zwingen. Putin schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe: Er kann in einer nahezu entvölkerten Ukraine einen Vasallenstaat nach Art Belarus errichten und gleichzeitig die EU durch Millionen von Flüchtlingen destabilisieren.

Mir fehlt leider die Fantasie, wie man den russischen Diktator stoppen kann. Dennoch bin ich immer wieder erschüttert, wie sogenannte „Putinversteher“ dessen verbrecherischen Angriffskrieg zu relativieren versuchen.

(Frank Schiebold, Grimma)

Lieferung deutscher Waffen hilft nicht

Ich bin jetzt fast 83 Jahre, und als 6-Jähriger am 13. Februar 1945 mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinen Großeltern durch das brennende Dresden gerannt. Ich kann mich erinnern, was Krieg bedeutet. Was momentan in der Ukraine geschieht, ist unfassbar. Ich verurteile das aufs Schärfste. Die Lieferung von deutschen Waffen in die Ukraine hilft jedoch nicht, sondern verlängert höchstens den Krieg.

(Karl Schmidt, 04425 Taucha)

Deutschlands besondere Verantwortung

Wir können von Glück reden, dass die Alliierten dem Kriegsverursacher Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Chance gegeben haben und dieses Land wieder zu Wohlstand gelangen konnte. Deutschland besitzt aus diesem Grund eine besondere Verantwortung in der Welt. Dieser wurde es in den zurückliegenden Jahren nicht gerecht. Angela Merkel hat den ranghohen Ex-KGB-Offizier Putin nie „lesen“ können. Gerhard Schröder hat sich mit seiner jahrelangen Nähe zu Russlands Präsident selbst disqualifiziert. Und Bundeskanzler Olaf Scholz gab noch bis vor wenigen Wochen öffentlich den „Putinversteher“.

Wer den Aggressor Putin angesichts von Zigtausenden unschuldigen Todesopfern in der Ukraine noch zu verstehen versucht, hat die Lehren aus der deutschen Geschichte nie verstanden. Putin hat sich vielleicht verschätzt, indem er – im Gegensatz zu seinem Krim-Feldzug vor acht Jahren, als Merkel noch das westliche „Oberkommando“ führte – nicht mit dieser Entschlossenheit des Westens gerechnet hat.

(Alfred Kastner , 92637 Weiden)

Zum geplanten Entlastungspaket

Im Rahmen des Entlastungspakets sollen einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige eine einmalige Energiepauschale über 300 Euro erhalten, die versteuert werden muss. Quelle: dpa

Ungerechte Beurteilung korrigieren

Die 300 Euro Energiepauschale sollen nur an einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige ausgezahlt werden und nicht an Rentnerinnen und Rentner. Was denken sich die Verantwortlichen dabei? Nur, weil die Rente ab 1. Juli 2022 deutlich erhöht wird? Ich hoffe, dass die Sozialverbände und unsere gewählten Bundestagsabgeordneten diese ungerechte Beurteilung sofort korrigieren.

(Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Kein Geld für Rentner

Man könnte glauben, dass unsere Regierung der Meinung ist, dass Rentner heutzutage mit dicker Jacke bei Kerzenlicht und zugedrehter Heizung zu Hause sitzen und maximal mit dem Rollator unterwegs sind. Wie sonst könnte es sein, dass diese Bevölkerungsgruppe komplett vom Energie-Bonus ausgeschlossen ist? Dieser Staat hat für alles Geld, nur nicht für seine Rentner.

(Henry Eisert)

Zum Bau von Solaranlagen

Die Errichtung von Solaranlagen auf Feldern oder anderen Nutz- und Naturflächen ist umstritten. Quelle: dpa

Autobahnen mit Solaranlagen überspannen

Solaranlagen auf Feldern oder anderen Naturflächen könnten vollkommen überflüssig werden, würde man endlich mal sämtliche Autobahnen Deutschlands damit überspannen. Dadurch würde keine Naturfläche geschädigt und der Energiegewinn wäre enorm.

(Ralf Werner, 04279 Leipzig)

Von LVZ