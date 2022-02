Leipzig

Zum Interview mit dem Botschafter Russlands in Deutschland, Sergej J. Netschajew, vom 10. Februar 2022

Russische Sichtweise auf die Krise

Im Interview mit dem russischen Botschafter Netschajew kommt endlich auch einmal eine russische Stimme zum sogenannten Ukraine-Konflikt in die LVZ. Bislang wird die russische Sicht auf das Problem in der deutschen Medienlandschaft weitgehend ignoriert. Selbst über den Besuch Macrons bei Putin war kaum mehr zu hören und zu lesen, als dass er stattgefunden hat.(Lothar Ehrhardt, 04275 Leipzig)

Zum Artikel „Im Nebel der Mutmaßungen“ von Jürgen Kleindienst vom 5. Februar 2022

Grundproblem pointiert herausgearbeitet

Hiermit möchte ich ein ganz großes Lob an Herrn Kleindienst loswerden. Es bräuchte viel mehr solche sachlichen und ausgewogenen Sichtweisen wie in diesem Artikel. Und zwar auf der Titelseite und nicht versteckt im Kulturteil. Dieser Artikel gehört als Pflichtlektüre in sämtliche Redaktionen großer Medien- und Fernsehhäuser, da hier ein Grundproblem der heutigen Zeit pointiert herausgearbeitet wird – nämlich einseitige und tendenziöse Berichterstattung. Berichten Sie bitte neutral und ausgewogen – oben genannter Text kann dafür als Blaupause dienen. (Jens Gottschall, per E-Mail)

Zur Ukraine-Krise

Nato im Friedenseinsatz an der russischen Grenze

Die Nato hat es in diesen Tagen wirklich nicht leicht. Gerade hatte sie ihre Friedenstruppen nach einer 20-jährigen überaus erfolgreichen Mission (so bezeichnet man Kriege heute) aus Afghanistan abziehen müssen. Nun ist sie schon wieder gezwungen, Gerät und Personal über Tausende von Kilometern zu verlegen. Dabei hatte sich die Nato, mit den US-Amerikanern an der Spitze, doch bereits in der Vergangenheit unermüdlich für den Frieden in verschiedenen Regionen der Welt eingesetzt. Wer erinnert sich nicht an die Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak, deren Existenz der US-Geheimdienst dort eindeutig nachgewiesen hatte. Natürlich erfolgten diese Nato-Missionen immer unter strikter Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität der betroffenen Staaten, insbesondere im Nahen Osten.

Warum können die Russen aber auch nicht abwarten, bis auch im letzten Land an ihren Grenzen friedensstiftende Waffen und Truppen der Nato stationiert worden sind?(Dr. Klaus-Dieter Brzank, 04109 Leipzig)

Frieden ernsthaft in Gefahr

Die Situation ist so ernst wie lange nicht. Waffenlieferungen der USA und Großbritanniens an die Ukraine und weitere amerikanische Soldaten in Polen und Deutschland tragen nicht zur Deeskalation bei. Russland will keinen Krieg. Viel zu schmerzhaft waren die Erfahrungen des 2. Weltkrieges. Der Westen mit seiner Doppelmoral ist unglaubwürdig. Russland wird als Aggressor bezeichnet wegen der Einverleibung der Krim. Die USA und die Nato sind das nicht? Was ist mit dem Irak, Afghanistan, dem Kurdengebiet? Wo bleiben da Sanktionen? Im übrigen haben die Sanktionen gegen Russland hauptsächlich der ostdeutschen Wirtschaft geschadet, da sie traditionell gute Beziehungen zu Russland hatte.

Nötig sind sofortige Gespräche mit Russland, die einer Deeskalation dienen. Deutschland sollte dabei eine besondere Rolle spielen. Eine neue Sicherheitspolitik muss her. Und Sicherheit in Europa gibt es nur mit Russland. Ein Krieg muss unbedingt verhindert werden!(Barbara Ebert, Fockendorf)

Zur Energiepolitik

Schweiz forscht zu moderner Atomkraft

Seit Jahren wird die Atomenergie in Deutschland verpönt. Wegen zwei Unfällen und der Lagerung der Abfälle hat man Angst. Dabei war Tschernobyl ein menschlich erzeugter Störfall in einem der ersten Atomkraftwerke mit unzureichender Kühlung. In Fukushima lag es an dem Ausfall der Wasserpumpen. Man benutzt heutzutage Thorium in einer Salzlösung, die kann das Heißlaufen verhindern. Auch die Strahlung wird abgeschirmt. Die Schweiz forscht schon seit Jahren dazu. Der Abfall strahlt nicht mehr so stark und kann abgebaut werden. Mit Windkraft und Solarenergie allein kann ein Industrieland wie Deutschland keine sichere Energie erzeugen.

(Wolfgang Wiesner , 04821 Brandis)

