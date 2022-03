Leipzig

Seit anderthalb Wochen dauert der Krieg gegen die Ukraine an. Die Leserinnen und Leser beschäftigen die Waffenlieferungen an die Ukraine, inwieweit die Nato eingreifen kann und ob die Sanktionen bereits eine Wirkung zeigen.

Zu Putins Krieg gegen die Ukraine

Haben die EU und die Nato alles getan?

Putin ist ein Massenmörder, ein machtfixierter Despot, dem Menschenleben nichts bedeuten. In diesem Zusammenhang verstehe ich nicht, wieso Nato und EU nicht alles unternommen haben, diesen Psychopathen zu stoppen. Alle redeten vom drohenden Überfall. Welche konkreten Vorschläge hat die Nato gemacht, um den Krieg zu verhindern? Verträge können nachträglich geändert oder auch gekündigt werden. Haben wir öfters erlebt. Aber ein getöteter Mensch bleibt tot, für immer. Es sollte die gesamte Korrespondenz zwischen Nato und Russland veröffentlicht werden. (Wolfram Bodenstein, per E-Mail)

Krieg unbestreitbar von Putin entfacht worden

Niemals hätten wir gedacht, dass wir noch einmal in eine solche Situation kommen würden. Wir haben nach all den Angstjahren des Aufrüstens in den 80er Jahren die Freiheit bekommen und mussten dafür nicht einmal unser Land verlassen. Wir haben die schweren Jahre des Zusammenwachsens erlebt, die Vereinigung Europas, den Balkankrieg, 9/11 mit all den Folgen des Terrorismus, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, die Notwendigkeiten des Klimawandels und Corona. Wie konnte es passieren, dass wir vor aller Euphorie des Lebens diese Entwicklung nicht haben vorhersehen und verhindern können? Der Krieg ist unbestreitbar durch die russische Regierung unter Putin entfacht worden! Mein Respekt gilt all den Ukrainern, die sich standhaft unter Aufopferung aller Kräfte für die Freiheit ihres Landes den russischen Truppen entgegenstellen. (Sergio Glaser, 04316 Leipzig)

Eskalation hätte nur einen Verlierer: Europa

Wie kann die Bundesregierung deutsche Waffenlieferungen in das Gebiet der früheren UdSSR überhaupt in Betracht ziehen? Denn jede Waffe, jede Kugel wird den Krieg nicht beenden – sie wird ihn nur verlängern und möglicherweise eskalieren lassen. Ich verurteile den russischen Angriff. Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen, aber kann es ihn denn verlieren? Auch die Nato und die Ukraine können nicht gewinnen. Eine Eskalation hätte nur einen Verlierer zur Folge, und das wäre Europa. Die Kardinalfrage für das Überleben Europas lautet deshalb, ob und wie beide Seiten noch rechtzeitig einen Kompromiss in diesem Interessenkonflikt finden können. Permanente und intensive diplomatische Bemühungen auf dem Weg dorthin, das ist es, was Deutschland liefern sollte. (Dr. Ralf Klose, per Mail)

Zu „Was bringen Sanktionen überhaupt noch?“ vom 7.3.2022

Es gilt Putins Vertraute empfindlich zu treffen

Putin selbst ist kein Übermensch. Er ist körperlich ein kleiner Zwerg im Rentenalter. Wenn seine Entourage nicht mehr mitspielen würde, wäre er schnell weg vom Fenster. Ergo: diese engsten Vertrauten gilt es so empfindlich zu treffen (an ihrer Brieftasche und ihrer Bewegungsfreiheit), dass sie nicht mehr mitspielen wollen. (Freddy Salowsky, Facebook)

Nato kann nur bedingt eingreifen

Ich denke mal das die Nato stationeren kann wo sie „will“. Eingreifen wird sie nur, wenn die Grenzen überschritten werden. Und wenn die Ukraine in der Nato wäre, wäre es bestimmt schon eskaliert. Einerseits gut, andererseits schade das sie nicht eingreifen „dürfen“ um diesen sinnlosen Krieg zu beenden. (Andre Limmer, Facebook)

Ganz Russland soll auf die Straße gehen

Ganz Russland möge sich erheben, die können doch keine Millionen einsperren. Auch die jungen Leute in Russland können doch keinen Krieg wollen. Und was ist denn das nächste? Wenn er mit der Ukraine fertig ist oder es geschafft hat, durch irgendwelche Provokationen doch noch die Nato reinzuziehen? (Giselle Pin, Facebook)

EU agiert ungewohnt einig und pragmatisch

Russlands Krieg in der Ukraine verstärkt bei uns Unsicherheit, Ängste, aber auch Solidarität. Ob er eine Zeitenwende, längst überfällige Korrekturen oder lediglich Aktionismus bringt, wird die Zukunft zeigen. Zumindest die EU agiert ungewohnt einig und pragmatisch, ohne endlos moralisierend zu streiten. SPD-Kanzler Scholz priorisiert Bundeswehr und Verteidigungsfähigkeit, will der Ukraine Waffen und nicht nur Helme liefern. Der grüne Wirtschaftsminister macht sich Gedanken über grüne Energiewendemaximalforderungen und Versorgungssicherheit und der Finanzminister von der FDP kommt mit dem Geldausgeben kaum nach. (Stephan Thieme, per E-Mail)

Krieg dient nur dem Machterhalt

Wann begreifen die Völker endlich, dass alle Kriege nur zum Machterhalt und/oder zur Machterweiterung von Regierungen geführt werden, in seltenen Fällen auch nebenbei für die Interessen der Völker. Die Regierungen und ihre Generäle kämpfen nie in vorderster Front sondern zählen die Leichen aus sicherer Entfernung. (Dr. Herbert Stecher, per Mail)

