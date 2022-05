Leipzig

Der russische Krieg gegen die Ukraine und die Folgen beschäftigen die Leser sehr – sie äußern sich zur Lieferung schwerer Waffen sowie zu den Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk.

Akkreditierung als Botschafter beenden

Zu Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk: Die Äußerungen von Herrn Melnyk geben immer mehr zu denken, vor allem, weil sie mit seiner Botschaftertätigkeit nichts zu tun haben. Immer öfter maßt er sich an, deutsche Politik, die Arbeitsweise der Regierung und die Sicherheit des deutschen Volkes an den Pranger zu stellen. Dabei wird er sogar noch von einigen Regierungsmitgliedern hofiert – unverständlich! Kein Staatsmann hat in dieser Form bisher Kritik an Deutschland geäußert. Darum ist es meiner Meinung nach an der Zeit, Herrn Melnyk auf den Boden der Diplomatie zurückzuholen, seine Annehmlichkeiten in Deutschland zu beenden und die Akkreditierung als Botschafter zu beenden. Wenn ein Volk hilft, rechnet man nicht in Geld, sondern in Engagement ab, berücksichtigend aller eventuellen Schwierigkeiten (Gerd Reiche, per E-Mail)

Zieht Deutschland ins Lächerliche

Zu Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk: Wie lange wollen wir uns das von Melnyk gefallen lassen, welcher unsere Politiker derart deformiert und in der ganzen Welt lächerlich macht? In anderen Ländern wäre er schon lange ausgewiesen worden (Hans Fechner, 04564 Böhlen)

Äußerungen Melnyks sind eine Frechheit

Zu Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk: Nachdem der Jurist, Politiker und als Diplomat amtierende Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, schon mehrfach durch sein undiplomatisches Vorgehen aufgefallen ist, indem er in der Öffentlichkeit stehende Personen angriff und beleidigte, hat er nun auch unseren Bundeskanzler angegriffen. „Eine beleidigte Leberwurst spielen“ – dies gegenüber einem deutschen Kanzler zu äußern, ist eine Frechheit ohnegleichen. Ihn ins Außenministerium zu bestellen und eine Missbilligung auszusprechen wegen Beleidigung deutscher Politiker und unter Androhung, ihn bei weiteren derartigen Äußerungen als unliebsame Person auszuweisen, wäre das Mindeste. Da er sich selbst auf „dünnem Eis“ weiß, darf er, auch im Interesse seines Landes, nicht solche provokanten Äußerungen von sich geben (Klaus Härtel, 04179)

Mehr Kontra seitens deutscher Politiker

Zu Aussagen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk: Ich finde es schon lange unerträglich, wie sich besagter Botschafter gebärdet. Was gibt ihm das Recht, sich auf diese schamlose Weise über unser Land und die Politiker zu äußern? Ich finde das Verhalten unseres Bundeskanzlers völlig richtig. Die zynische Art des Herrn Melnyk und der ukrainischen Regierung hat unsere Regierung in eine gefährliche Falle tappen lassen. Ich kann auch einige unserer Politiker nicht verstehen, die nach immer größeren Waffenlieferungen schreien. Man begibt sich damit auf gefährliches Glatteis. Und immer mehr Waffen haben in einem Konflikt noch nie zu einer Deeskalation beigetragen. Hinzu kommt, dass man seitens der Ukraine nicht mehr um Waffen bittet, sondern fordert. Wenn es dem Herrn Melnyk nicht passt, dann soll er doch sein Land aktiv mit verteidigen. Es ist doch ein Leichtes, aus sicherer Entfernung zu hetzen und zu motzen. Besagter Herr ist doch eigentlich Diplomat. Seine eigentliche Aufgabe sollte doch sein, nach diplomatischen Lösungen zu suchen. Ich stimme auch völlig Herrn Söders Aussage zu, dass wir auch an unser Land denken müssen. Ich bin froh darüber, dass sich die EU so einig ist und Deutschland nicht allein dasteht. Jedoch würde ich mir mehr Kontra seitens unserer Politiker wünschen (Karin Paulus, 04821 Brandis)

Alle Deutschen vor den Kopf gestoßen

Zur früheren Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Eigentlich genießt Präsident Selenskyj durch seinen Mut und seine Haltung in diesem verbrecherischen Krieg meinen vollen Respekt. Sein bewusst gesetzter Affront gegenüber unserem Bundespräsidenten Steinmeier kann aber nicht einfach hingenommen oder bagatellisiert werden! Er kannte offensichtlich seit mehreren Tagen die Reisepläne des Bundespräsidenten, hat ihn aber wohl erst unmittelbar vor Beginn dessen letzter Reise-Etappe nach Kiew als unerwünscht erklärt. Damit hat er nicht nur Steinmeier als Person, sondern alle Deutschen vor den Kopf gestoßen! Ich persönlich betrachte mich seither als unerwünschte Person, zum Beispiel bei Ukraine-Demos in Leipzig. Hochrangige deutsche Regierungsvertreter (Scholz, Habeck, Baerbock, Lindner) sollten bis auf Weiteres von Reisen nach Kiew absehen (Michael Käfer, 04109 Leipzig)

Jeder Tag Krieg verlängert das Leid

Zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine: Keine schweren Waffen aus Deutschland! Der Krieg in der Ukraine muss um jeden Preis beendet werden. Täglich sterben hunderte Menschen, Tausende leiden und die Umwelt wird massiv zerstört. Jeder weitere Tag Krieg verlängert das Leid. Ein für beide Seiten akzeptabler Kompromiss muss unbedingt erzielt werden. Es ist an der Zeit, dass wir Putin einen Weg zur Gesichtswahrung aufzeigen, ohne demokratische Grundwerte aufzugeben. In diesem Krieg wird es keinen Sieger geben. Putin steht die Ultima Ratio des massiven, globalen Atomwaffeneinsatzes zur Verfügung. Gibt es tatsächlich Zweifler, dass ein psychotischer, in die Enge getriebener Diktator in dieser Frage Skrupel hat? (Fred Siebert, 04159 Leipzig)

Ernsthafte Verhandlungen nötig

Zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine: Wir haben die Wahl: „Russland bleibt unser Nachbar“ oder „Dritter Weltkrieg“. Ich bin eindeutig für die erste Variante, denn im Dritten Weltkrieg würden wir zwischen den Atommächten USA und Russland zerquetscht und würden nicht mehr als Nachbar existieren. Unsere Bundesregierung scheint aber zu glauben, dass ein weiteres Anheizen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine durch weitere Waffenlieferungen zum Einknicken des mächtigeren Kontrahenten führt. Vergisst man, dass man an einer Spirale dreht, die sich immer mehr verselbstständigt, und dass ein in die Enge getriebener Gegner alle Vernunftgründe beiseite schiebt und zu allem fähig ist? Anfang des Jahres war unsere Außenministerin Baerbock an der Waffenstillstandslinie zwischen der ukrainischen Armee und den von der Ukraine abtrünnigen „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk. Auch damals, als Russland noch nicht in die Ukraine einmarschiert war, kam ihr nicht der Gedanke, dass man zwischen den verfeindeten innerukrainischen Kriegsparteien, über Jahre gestoppt nur durch das Protokoll von Minsk 2014, zwingend nach Kompromissen suchen muss. Die Bundesrepublik wäre besser beraten, ihr ganzes Gewicht in Europa für ernsthafte Friedensverhandlungen einzusetzen, in der beide Kriegsparteien ihr Gesicht wahren könnten. Leider sind derartige Bemühungen nicht zu erkennen. Ist es nicht höchste Zeit, die Kriegsspirale zu stoppen? Sind noch nicht genug Menschen gestorben? (Dr. Herbert Stecher, per E-Mail)

Mutige Bekundung Kretschmers

Zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine: Der sächsische Ministerpräsident hat sich auf der CDU/CSU-Präsidiumssitzung in Köln gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen und damit mutig bekundetet, dass er noch nicht von dem gefährlichen Aufrüstungsvirus aus den USA, dem Land mit den bei Weitem höchsten Militärausgaben, geschädigt ist. Ich hoffe und wünsche ihm, dass sein Immunsystem stark genug ist, um diesem Virus mit Hilfe eines gesunden Umfeldes auch weiterhin Paroli bieten zu können. (Rudolf Zippel, 04279 Leipzig)

Wo bleiben Proteste der Kirche?

Zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine: Unsere Regierung – mit Unterstützung der Parteien mit dem „C“ im Namen (steht für „christlich“!), liefert nun also auch schwere Waffen in ein Kriegsgebiet und erhöht dadurch massiv die Gefahr eines unkontrollierbaren, weltweiten Flächenbrandes. Man muss sich schon ernsthaft fragen, wessen Interessen diese Abgeordneten eigentlich vertreten – die von uns Bürgern wohl kaum! Wo sind die lautstarken Proteste aller christlichen Kirchen, die (zumindest behaupten sie das) die Lehre von Jesus Christus vertreten? (P. Gotthilf, per E-Mail)

Haftstrafe für Becker ist richtig

Zur Verurteilung des früheren Tennisprofis Boris Becker wegen Steuerhinterziehung: Was bilden sich nur die sogenannten „Promis“ ein, die über die Verurteilung von Boris Becker geschockt sind? Er hat Steuerhinterziehung begangen, und das sind keine „Peanuts“, wie man neudeutsch sagt. Er ist ein Mann über 50, kein Kind mehr. Und wenn man sich immer noch als „Idol“ feiern lässt, dann muss man auch Vorbild sein. Als Krönung macht er noch den großen Fehler und kommt trotz angeblicher Pleite mit einer Reisetasche aus dem Luxuskaufhaus zum Haftantritt. Es ist richtig, dass hier nach den Möglichkeiten des Gesetzes hart durchgegriffen wird. Es darf keinen Unterschied zwischen „Otto-Normalverbrauchern“ und den sogenannten „Prominenten“ geben. (Gudrun Richter, per E-Mail)

Danke für diesen informativen Artikel

Zum Artikel „Öl-Embargo: Auf der Suche nach einer Lösung für Schwedt“ vom 3. Mai: Danke für diesen informativen Artikel. Zum Thema selbst möchte ich sagen, dass die Bundesregierung, in diesem Fall Robert Habeck, mal wieder in die völlig falsche Richtung voranstürmt. Anstatt sich an die Seite der europäischen Länder zu stellen, die angeben, kurzfristig auf russisches Erdöl nicht verzichten zu können, ist aus dem Wirtschaftsministerium zu hören, dass das aus deutscher Sicht sehr wohl möglich ist. Und das, obwohl Deutschland der größte Importeur russischen Erdöls in Europa ist. Dabei lässt Herr Habeck gleich mehrere Dinge außer Acht: Ein großer Teil des Erdöls in der brandenburgischen Stadt Schwedt kommt über die zu Sowjetzeiten gebaute Pipeline „Druschba“ an. Diese wurde von FDJ-Brigaden der DDR errichtet. Bezahlt wurde der Bau mit Öllieferungen seitens der Sowjetunion. Auch wenn diese Zeit vorbei ist, erfüllt die Leitung weiter ihren Zweck, solange bis sie nun in naher Zukunft außer Betrieb genommen werden soll und damit ein Stück Aufbauwerk der Ostdeutschen entwertet wird. Weiterhin hängt die Versorgung von Brandenburg und von Mecklenburg-Vorpommern mit Mineralölprodukten zu fast 100 Prozent von russischem Öl ab. (Thomas Zekert, 04329 Leipzig)

