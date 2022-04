Leipzig

Die Leserinnen und Leser der LVZ beschäftigt der Wegfall der Maskenpflicht, die Debatte um die DDR-Zusatzrenten und weiterhin Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Zu den Corona-Regeln

Enttäuscht von Lauterbach

Ich bin der Meinung, Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt offiziell leider nicht mehr, was er selbst denkt und vor allem für richtig hält. Sondern nur noch das, was ihm von der FDP diktiert wird. Warum setzt er wider besseren Wissens die einfachste Methode zur Bekämpfung der Corona-Pandemie – die Maskenpflicht in Innenräumen – nicht über das neue Infektionsschutzgesetz durch?! Müssen die Krankenhäuser erst wieder an ihre Grenzen bei der Behandlung stoßen, bis die Bundespolitik wach wird?

Thomas Hase, per E-Mail

Maske bleibt weiterhin auf

Ich lasse die Maske beim Einkaufen an. Es ist das kleinere Übel. Das habe ich vergangenes Jahr auch schon so gemacht. Wo Massen sind, wird ein Bogen gemacht. Wie schnell man sich trotz Vorsichtsmaßnahmen anstecken kann, haben wir selbst schon zwei Mal erlebt. Es reicht. Der Name „Freedom Day“ ist aber wohl auch so unpassend.

Anke Schwind, bei Facebook

Nicht im geringsten durchdacht

Ich bin dreifach geimpft und habe nie gegen die Maßnahmen gewettert. Doch über die jetzige Situation kann ich nur den Kopf schütteln. Seit zwei Jahren hat uns Corona im Würgegriff, zwei Jahre hatte man Zeit, eine Anpassung der Strategie vorzunehmen. Und nun kommt ein Wirrwarr zu Stande, bei dem man den Eindruck hat, dass das alles nicht im geringsten durchdacht ist! Und genau dieses Wirrwarr hatte zu Beginn überhaupt erst die Impfskeptiker auf den Plan gerufen. Kurzzeitige Erfolge wurden nie positiv dargestellt, es wurde immer nur der Zeigefinger gehoben. Fehlende Strategie und fehlendes Lob für das Einhalten und Erreichen zwischenzeitlicher Besserungen waren der Grundstein für Unruhen in Teilen der Bevölkerung. Es gibt bis heute nur sehr, sehr wenige Verantwortliche, die sich das eingestehen.

Heinz Breitenbach, per E-Mail

Zum Beitrag „DDR-Zusatzrenten sind ein teures Erbe für Sachsen“ vom 30. März:

Hart für die Rente gearbeitet

„Der Fleiß in deinen Jugendtagen, wird später goldene Früchte tragen“, so oder ähnlich haben viele Bürger der DDR gedacht, um von ihrem kleinen Lohn zusätzlich einen Teil für später abzuknapsen – auch ich. Sich auf sozialen Hängematten auszuruhen, war in der DDR schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.

Wir „Ossis“ sind alle größtenteils fleißig unserer 40-Stunden-Woche nachgegangen, haben nicht über Work-Life-Balance, Teilzeit oder Selbstfindungs-Sabbatjahre nachgedacht. Und nach dem sogenannten Babyjahr sind die meisten Frauen wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Davon profitierte auch das Land Sachsen! Doch unsere Generation soll nun bis 67 arbeiten, um das Rentenloch nicht zu groß werden zu lassen.

Heute ist es die Zusatzrente und morgen die Riesterrente. Was kommt danach? Arbeiten bis zum Umfallen, weil alles andere nicht mehr finanzierbar ist?!

Heike Reinhardt, 04824 Beucha

Die Debatte um DDR-Zusatzrenten bewegte die LVZ-Leserschaft. Quelle: dpa

Was ist mit Pensionen von Beamten?

Der sächsische Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Linke) scheint nicht zu wissen, dass die Empfänger der Zusatzrenten dafür auch einen erheblichen Extrabeitrag in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Vielen wurden diese gezahlten Beiträge außerdem ersatzlos gestrichen, etwa Erziehern und Lehrern. Eigenartigerweise regt sich niemand über die nicht geringen Pensionen von Beamten und Politikern auf, die keinen Beitrag für ihre Altersversorgung leisten. Trotzdem wird immer häufiger von dem Finanzierungsproblem der Rente gesprochen.

Ines Exner, per E-Mail

Zum Krieg gegen die Ukraine

Bilder und Berichte aus der Ukraine wecken bei vielen älteren Menschen Erinnerungen an schlimme Zeiten. Quelle: dpa

Alptraum eines Neunzigjährigen

Russlands Krieg gegen die Ukraine weckt in mir grausige Erinnerungen. Obwohl ich glaubte, die Zeit zwischen 1939 und 1945 verdrängt zu haben, tauchen mit den Bildern und Berichten aus der Ukraine schlimme Erinnerungen aus dem eigenen Leben auf – an Tage im zerbombten Leipzig. Man kann nichts dagegen tun. Ich bin 90 Jahre alt. Und das was jetzt passiert, war schon einmal da. Damals mit Flächenbombardements, heute mit superschnellen Raketen und Geschossen.

Gerhard Zwanzig, per E-Mail

Von LVZ