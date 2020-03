Über den Terroranschlag in Hanau und die Amokfahrt in Volkmarsen mit Toten und Verletzten sind die LVZ-Leser erschüttert. Aber auch zu anderen Themen haben sie ihre Meinungen geäußert – vom Politikchaos in Thüringen, über die Verbreitung des Coronavirus bis zur Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitz.