Nach der Flutkatastrophe: Die LVZ-Leserschaft sucht nach Verantwortlichen

Mehr als 180 Tote, zahlreiche Vermisste, Sachschäden in Milliardenhöhe – die Auswirkungen der Unwetter, die vor allem den Westen Deutschlands getroffen haben, sind verheerend. Welche Konsequenzen sollten aus der Katastrophe gezogen werden? LVZ-Leserinnen und -Leser debattieren.

Bangladesch als Vorbild nehmen

Aus der Berichtsflut zur Flutkata-strophe ragen die „Fünf Tipps für Deutschland aus Bangladesch“ heraus. Erstaunt und empathisch weist ein Hochwasserschutzexperte aus dem armen, fernen Land, das geradezu ein Synonym für Hochwasserereignisse ist, auf fatale Unzulänglichkeiten beim deutschen Katastrophenschutz hin und benennt bewährte Schutzmaßnahmen, während hierzulande der Pegel wahlkampfkontaminierter Ausflüchte, Schuldzuweisungen und Instrumentalisierungen unaufhaltsam ansteigt. Alle hiesigen Diskussionen und Diskutanten müssen sich am bemerkenswerten Fazit aus Bangladesch messen lassen: „Bei einer Flut wie dieser muss eigentlich kein einziger Mensch sterben“. (Stephan Thieme, per E-Mail)

Katastrophenschutz gemeinsam denken!

Mir kommt es so vor, als habe man Angst vor einer besseren Zentralisation der Kräfte, der Führung und Leitung. Es besteht aber auch die Frage, wann nun schon vor Jahren getroffene Schlussfolgerungen in die Tat umgesetzt werden. Katastrophen in solch einer Größe bedürfen einer professionellen Führung und auch die Nutzung von materiellen Reserven in Größenordnungen, die wohl kein Bundesland allein vorhalten kann.

Ich stimme zu, wenn der Katastrophenschutz ausgebaut werden muss. Regelmäßig müssen Übungen durchgeführt werden und gemeinsame Stäbe der Bundesländer trainiert werden. Darunter zähle ich auch eine regelmäßige Luftbildauswertung der Gebiete, die Nutzung von Reservelagern für Notfalltechnik, Medikamente, spezielle Nahrung, Medizincontainer und so weiter.

Es muss nicht immer alles neu erfunden werden. Ich erinnere an die leidigen Sirenen. Auf die mangelnde Information der Bevölkerung wurde doch bereits 2002 und 2013 hingewiesen. Gab es nicht auch einen zentralen Sirenentag? Warum dauert der Aufbau eines solch einfachen Systems so lange? Muss man erst den Aufbau im Ahrtal abwarten oder setzt man sofort Arbeitsgruppen für Planungen ein? (Klaus Reichenbach, per E-Mail)

Maßnahmen zentral koordinieren

Das Bundesamt für Katastrophenschutz ist, gelinde gesagt, selbst eine Katastrophe. Die Bundesregierung hat wie bei Corona versagt. Mit der Grünenchefin, Annalena Baerbock, bin ich nicht immer einer Meinung, aber wo sie recht hat, hat sie recht. In solchen extremen Situationen müssen die Maßnahmen zentral koordiniert werden. Ich kann mich erinnern, dass in der ehemaligen DDR jeden Mittwoch 12 Uhr die Sirenen landesweit als Probealarm angingen. Es gab einen Katastrophen- und einen Seuchenschutzplan, die von jeder Stadt und Gemeinde überarbeitet und geprobt wurden.

Heutzutage schwören wir auf Warn-Apps für alle Lebenslagen. Haben denn alle Bürger die neuesten Handys und sämtliche Warn-Apps? Was ist, wenn das Funknetz ausfällt oder wenn es Funklöcher gibt? Ich wette, wenn die Wahlen vorbei und Posten verteilt sind, ist alles wieder vergessen. Die wirklichen Helden dieser Katastrophe sind die fleißigen Helfer, wie die Feuerwehren, das THW, die Armee und die vielen Ehrenamtlichen vor Ort. Denen gebührt unser Dank. (Martina Zwicker, 04316 Leipzig)

Auswirkungen vom Klimawandel sind fatal

Erneut haben wir eindrucksvoll erlebt, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Hier, und auch an vielen Orten auf der Welt, trägt die Aufheizung des Klimas zu Wetterextremen und infolgedessen zu schwersten Schäden bei. So werden ganze Dörfer weggespült und Städte überflutet. Menschen sterben. Die Landwirte klagen über Totalausfälle der Ernte. Die Übersterblichkeit aufgrund der Hitzewellen nimmt zu.

Diese Folgen des menschengemachten Klimawandels sind an sich schon bedrohlich und das Problem verschärft sich, je länger die Politik wirksame Maßnahmen aufschiebt. Hinzu kommt, dass die politischen Entscheider aktiv dazu beitragen, die Klimakrise zu verstärken. So rollt eine Versiegelungswelle über uns hinweg. In der Folge werden Grünflächen mit Beton und Asphalt überbaut.

Dies verstärkt die Aufheizung der Städte und fördert die katastrophale Entwicklung wie die Häufung von Starkregen und Überschwemmungen. Die Retentionsflächen in den Flussauen wurden immer mehr zugebaut. Die ökologische Renaturierung der Flüsse stockt.

Wir tun also gerade das Gegenteil von dem, was vernünftigerweise erforderlich wäre: Grünflächen zu erhalten und zu sichern, ihren Anteil auszudehnen. Das bezahlten die Menschen oft mit ihrem Leben oder durch exorbitante Schäden, die Volkswirtschaften und Steuerzahler immer stärker belasten.

Trotzdem können CDU und FDP politisch mit ihren Verzögerungen beim Klimaschutz punkten. Die AfD leugnet den Klimawandel immer noch. Das kommt uns alle sehr teuer zu stehen. (Conrad Fink, per E-Mail)

Gendern ist ein Grund zum Abschalten

Zur Gender-Debatte: Die neue Nachrichtenansagerin des ZDF, Frau Jana Pareigis, antwortet auf die Frage, ob sie Gendern wird bei ihrer Arbeit: „Ja, mir ist es wichtig, dass man alle anspricht, ... deswegen werde ich das Gendersternchen benutzen.“

Das ist dann genau der Moment, in dem ich auf jeden Fall diese Sendung abschalten werde. Und ich hoffe, dass es mir viele gleichtun und sich eben gerade nicht daran gewöhnen, wie von Frau Pareigis gewünscht.

Es ist bereits mehrfach geschrieben worden, dass auch gänzlich ohne Gendersprech alle Menschen sich angesprochen fühlen dürfen – und zwar durch das bisher übliche generische Maskulinum. (Karin Keil, 04158 Leipzig)

Piwarz hat schlechtere Note verdient

Zum Artikel „So benoten Schüler die Leistungen von Bildungsminister Christian Piwarz“ vom 23. Juli: Da hat der Kultusminister also eine 2,2 von den Schülern bekommen. Die Lehrer hingegen, die die ganze Zeit versuchen, das Chaos an den Schulen zu verwalten, bekommen nur eine 3,34. Da kann man schon erstaunt sein und den Eindruck gewinnen, dass die eigentlichen „Macher“ in Dresden sitzen, während sich die Lehrer nicht so recht kümmern (wollen/können?).

Hier wäre eine kritischere Betrachtung der Bewertungen angebracht gewesen, denn leider ist es nun mal Tatsache, dass unser Kultusminister von den wirklichen Arbeitsbedingungen nur wenig weiß, sonst wäre er nicht so vehement gegen den Einsatz von Luftfiltern, die ja nicht zu seinem „Instrumentenkasten“ gehören. Was auch kein Wunder ist, denn die würden ja Geld kosten, und das soll ja Bildung bitte schön nicht. Vielleicht, weil ein Großinvestor noch Corona-Hilfen benötigt und wir hier in Sachsen ja keine Investoren verschrecken, beziehungsweise verjagen wollen? Mein Name ist Heiko Küster, ich bin Lehrer für Mathe und Physik an der Oberschule Markranstädt und der Meinung, dass man zu diesem Thema auch die Leute zu Wort kommen lassen sollte, die was von ihrer Arbeit verstehen. (Heiko Küster, per E-Mail)

Nicht-Geimpfte sind verantwortungslos

Zur Diskussion um mögliche Einschränkungen für Nicht-Geimpfte: Wenn Bürger das kostenlose Angebot der Impfung nicht nutzen und dann diese Krankheit bekommen, müssten sie die Kosten der Behandlung selbst tragen. Ganz abgesehen davon, dass sie allen anderen Bürgern gegenüber verantwortungslos handeln. (Gisela Mitdank, 04318 Leipzig)

Noch immer ungleiche Löhne

Zum Leitartikel „FDP will den Ostbeauftragten abschaffen“ vom 7. Juli: Den Slogan, „Deutschland gemeinsam machen“, gibt es seit der Wende immer vor Wahlen. Vor allem ist das in den Wahlprogrammen der CDU/CSU beinhaltet.

Die Realität beweist aber immer, vor der Wahl ist nicht nach der Wahl. Nicht nur Löhne und Renten sind seit 30 Jahren noch nicht gleich, auch die nationalen Unterschiede deuten immer auf die im Osten hin. (Jürgen Haase, 04509 Delitzsch)

