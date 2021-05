Leipzig

Der Wechsel von RB-Trainer Julian Nagelsmann (33) zum FC Bayern und die RB-Taktik im DFB-Pokal-Endspiel am 13. Mai, bei dem Dortmund 4:1 gegen RB Leipzig gewann, beschäftigt die LVZ-Leserschaft sehr. Die Meinungen zu Nagelsmann sind durchweg kritisch.

Nagelsmann trägt Schuld an Niederlage

Wer ist Schuld an der Niederlage von RB in Berlin? Es ist der scheidende Trainer. Wer seiner Mannschaft kurz vor dem wichtigen Spiel ankündigt, dass er das Team sehr bald verlässt, muss die Verantwortung übernehmen. Es ist ja auch nicht ganz abwegig, dass im Innersten eines Menschen die neue Aufgabe schon Platz einnimmt. Damit können Leidenschaft und innere Anteilnahme für die alte Aufgabe etwas verloren gehen. Zusammen mit dem Finanzvertrag wegen der vorzeitigen Vertragsauflösung hätte RB die Freistellung des Trainers bewirken sollen. Frankfurt und Mönchengladbach zeigen ja, wie schwierig es ist, eine Mannschaft auf Kurs zu halten, wenn schon vor Beendigung der Saison der Abschied des Trainers feststeht. (Hansjörg Kuppardt, 04275 Leipzig)

Freude über Weggang des Trainers

Ich freue mich, dass Nagelsmann geht. Denn mit seiner Taktik gewinnt er nie einen großen Sieg. 0:3 zur Pause, ein Spiel immer nur bis zum Strafraum.Wo bleibt das schnelle und somit erfolgreiche Spiel nach vorn – so wie es der BVB wieder bestens präsentiert? Er hat mit RB so gut wie nie gegen die oberen Clubs gewonnen.(Volker Schulz, per E-Mail)

Ähnliches Schicksal wie Kovac

RB hat auch dieses eminent wichtige Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Mit dem sinnlos übertriebenen Quer- und Rückpassgekicke kann man eben nichts gewinnen. Und aus der ersten Halbzeit in Dortmund wurden keinerlei Lehren gezogen. Soviel zum angeblich besten Trainer in Deutschland. Möglicherweise wird ihm bei den Bayern ein ähnliches Schicksal ereilen wie den vermeintlichen Messias Kovac. (Wolfgang Pradel, per E-Mail)

Imageschaden in Bayern minimieren

In der zweiten Halbzeit hat RB ein tolles Spiel gezeigt. Es wäre denkbar gewesen, dass dieses Spiel eine völlige Wendung nimmt. Den Spielern ist kein Vorwurf zu machen. Zu Herrn Nagelsmann: Dass man sich als teuerster Trainer der Welt einmal „vercoacht“ kann ja sein. Dass das innerhalb von fünf Monaten drei Mal gegen denselben Club passiert, das gibt extrem zu denken. In der Führungsriege von Bayern macht man sich schon Gedanken wie man den großen Imageschaden des neuen Trainers vor dessen Start in München minimiert.(Günther Müller, per E-Mail)

Kuriose Spieltaktiken und keine Harmonie

Es wird langsam kurios, was Nagelsmann für eine Taktik in jedem Spiel spielt. Er hat noch kein Spiel mit der gleichen Aufstellung durchgezogen, die Gründe kann man durch Verletzung sehen. Es hat mich sehr enttäuscht, wie er manche Spieler abrasiert und dann sagt, dass es taktisch war so zu spielen. Ich merke aber auch, dass es in der Mannschaft nicht so harmonisch ist, wie es aussieht. Ich wünsche mir, dass Guido Schäfer weiter so traumhafte Kommentare in der Zeitung und beim Rückfallzieher (Podcast der LVZ) zum Besten gibt. (Klaus Bauer, per E-Mail)

Keine Bindung zu den Fans

Danke für den Artikel von Guido Schäfer heute im Sportteil der LVZ (15.5.2021). Ich und viele aus meinem Familien- und Freundeskreis befinden sich noch immer in einer Art Schockstarre nach dem Pokalendspiel. Wir grübeln darüber, wie ein „Trainer-Genie“ innerhalb weniger Tage eine fehlerhafte Taktik nicht korrigiert, sondern eine Aufstellung präsentiert, die die im Vorspiel gemachten Fehler wiederholt. Herr Nagelsmann schwebt offensichtlich schon derart in höheren Sphären, dass die Auswahl der Co-Trainer für München weitaus wichtiger ist als die Vorbereitung auf das Endspiel. Zu einem erfolgreichen Trainer gehören aber auch soziale Charaktereigenschaften, die ein Miteinander erfolgreich machen. Leipzig kam für mich in seinen Wahrnehmungen nie vor. Sie merken, unser Abschiedsschmerz hält sich in Grenzen. Nun noch eine Bemerkung zum Schlussabsatz ihrer kritischen Worte, verbunden mit einem Dank zur besonderen Erwähnung Ralf Rangnicks. Bis heute hat es das RB-Management nicht für nötig gehalten, seine Verdienste für den Club in irgendeiner Weise zu erwähnen. Dafür schäme ich mich als einfacher Fan. (Brita Heydt, per E-Mail)

Wundertrainer ist auch ein „Schönredner“

Meine RB-Freunde und ich sind weit entfernt, Herrn Nagelsmann in den Hintern zu treten, weil er Leipzig verlässt. Der LVZ-Kommentar (von Frank Schober) ist im Klartext nicht zu überbieten. Dafür danke. Der Wundertrainer ist zugleich ein „Schönredner“. Seine Aufstellungen in der Startelf und seine Auswechslungen sind schon seit langem unerklärbar und kritikwürdig. Herr Nagelsmann wirkt bislang unreif, eine Mannschaft zur Meisterschaft zu führen. Der FC Bayern könnte wahrscheinlich ein Selbstläufer sein, wenn er die Stars in Ruhe lässt. (Detlev Schröter, Markkleeberg)

Niederlage öffnet die Augen

Fußballfachlich muss man es sehr wohl Julian Nagelsmann anlasten, dass ein Ballverlust im Mittelfeld auch auf seine taktisch falschen Einstellung der Mannschaft zurückzuführen ist. Weil RB einen beratungsresistenten Trainer hat, kann der Verein gar nicht gegen die Top fünf Mannschaften gewinnen. Deshalb ist es ein sehr cleverer Zug von RB, Nagelsmann für viel Geld zu verkaufen. Wahrscheinlich ist er zur Zeit am Limit seiner Fähigkeiten. Erst wenn mehrere Erfahrungen dazukommen, kann er sich und die Mannschaft weiterentwickeln. (Bernd Hochmuth, per E-Mail)

Lederhose an den Nagel hängen

Wenn Herr Nagelsmann sich in München auch so verzockt, kann er bald die Lederhose an den Nagel hängen. Auch sein Abgang trotz laufenden Vertrages gefiel mir nicht. Viele junge Spieler wie Olmo oder Angelino kamen wegen Nagelsmann zu RBL. (Joachim Just, per E-Mail)

