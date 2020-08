Ralf Rangnick als Leipzigs Ehrenbürger – viele LVZ-Leser wären dafür

Leipzig

Ein facettenreiches Themenspektrum umfassen wieder die aktuellen LVZ-Leserbriefe. Ein Aspekt ragt heraus – viel Zuspruch zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick“ unseres Chefreportes Guido Schäfer.

Ralf Rangnick als Leipziger Ehrenbürger ? Sie sprechen mir aus dem Herzen

Zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick?“ von Guido Schäfer (4. August): Herr Schäfer, Sie sprechen mir und bestimmt vielen Leipziger RB-Anhängern aus dem Herzen. Ich denke, die Verdienste von Ralf Rangnick für den Red-Bull-Fußball und speziell für RB Leipzig kann man nicht hoch genug schätzen. Ich teile deshalb Ihre Enttäuschung über das Verabschieden einer derartigen Persönlichkeit.

Besonders anerkennungswert ist dabei aus Leipziger Sicht die Rolle als Stiftungsgeber für Leipziger Kinder. Im Gegensatz zu anderen Verantwortlichen von RB Leipzig, die nicht ihren Lebensmittelpunkt in Leipzig haben und bekunden, in Leipzig nicht in die Rente gehen zu wollen, ist deshalb die weitere Verbindung Rangnicks zu Leipzig und dieses soziale Engagement besonders zu würdigen. Auch wenn Sie die Saison als attraktiv und erfolgreich bezeichnen, sollte man bedenken, dass das Erreichen der Champions-League-Plätze den Resten der rangnickschen Spielkultur in der ersten Halbserie und Matheus Cunha mit Hertha BSC Berlin zu verdanken ist.

Wünschen wir uns also einen Ehrenbürger Rangnick als einen Mann, der vielleicht im Bedarfsfall auch wieder für RB Leipzig nützlich werden könnte. ( Siegfried Rentzsch, 04653 Naunhof/OT Lindhart)

Ralf Rangnick ist für Leipzig und die Region ein Glücksfall

Zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick?“ (4. August): Sehr geehrter Herr Schäfer, Ihr Vorschlag bezüglich Ralf Rangnick findet meine vollste Zustimmung. Herrn Rangnick als Ehrenbürger der Stadt Leipzig könnte ich mir sehr gut vorstellen, er hat es verdient. Herr Rangnick ist für Leipzig und die Region ein Glücksfall. ( Bernd Thiele, per E-Mail)

Es liegt einem Fan am Herzen, für das Außergewöhnliche Dank zu bekunden

Zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick?“ (4. August): Volltreffer mit einem kleinen Aufruf zur angemessenen Würdigung, besonders durch seine Nutznießer (unter anderem und vor allem die Kommune, die Repräsentanten der Stadt). Ich bin versucht, in meinem Umfeld diesbezüglich solidarisch zu agieren, zu pushen. Es liegt einem normalsterblichen Fan ursächlichst am Herzen, für das außergewöhnlich Geleistete Dank und Ehrung zu bekunden. Im Rahmen dieses Wunderschicksals noch so einen Macher acht von zehn Jahren in seinem unvergleichlichen Wirken zu erleben, ist fast des Glücks zu viel. Nein, welche Stadt hat es mehr verdient? Das Netz, der Journalismus tobt entsprechend in Verwunderung und Fragezeichen. Was muss einer Ost-Sportstadt noch unverhofft und mit diesen Effekten passieren, um sich veranlasst zu sehen, gebührend zu reagieren? ( Hans-Dieter Wenzel und Frau Dr. Solveig, per E-Mail)

Wir hätten Sie sehr gern noch ein oder zwei Jahre bei RB Leipzig gesehen

Zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick?“ (4. August): Sehr geehrter Herr Rangnick, wie ich den Medien entnehmen konnte, werden Sie Red Bull verlassen. Diesen Anlass möchte ich nutzen, um Ihnen danke zu sagen. Gleiches übermitteln Ihnen meine Schwester und meine Nichte. Wir drei sind große RB-Leipzig-Fans und betiteln uns selbst als „Die drei Mädchen vom Cottaweg“. Zu den Heimspielen sind wir oft in der Red-Bull-Arena. Wir waren natürlich auch schon zu DDR-Zeiten fußballbegeistert und besuchten manches Spiel im Stadion der Hunderttausend. Umso mehr war es uns von Beginn an eine große Freude, dass Leipzig wieder eine Mannschaft in der Bundesliga hat.

Sie haben einen sehr großen Anteil daran, dass es von Jahr zu Jahr steil bergauf ging. Allein die Art und Weise, Fußball zu spielen, die Sie vermittelt haben, begeisterte alle. Das waren Spielzüge und Aufstellungen, die das Publikum sehen wollte und die den Erfolg ausmachten. Nun sind die „jungen Wilden“ als Trainer eingesetzt. Das soll auf keinen Fall die Leistung von Julian Nagelsmann schmälern. Wir hätten Sie aber sehr gern noch ein oder zwei Jahre bei Rasenballsport Leipzig gesehen.

Wir möchten Ihnen noch mal ein großes Dankeschön aussprechen. Aber auch für die Vielzahl von sozialen Projekten, die Sie in Leipzig ins Leben gerufen haben. Das zeichnet Sie als Mensch aus. Wir wünschen Ihnen persönlich sowie beruflich alles Gute! ( Birgit Wanig, Antje Peuser und Jasmin Peuser, per E-Mail)

Ohne ihn würde es heute keinen Bundesliga-Fußball in Leipzig geben

Zum Kommentar „ Ehrenbürger Ralf Rangnick?“ (4. August): Ich möchte Guido Schäfer meine volle Zustimmung zum Thema Ralf Rangnick geben. Ohne Rangnick würde es heute keinen Bundesligafußball in Leipzig geben. Trotz persönlicher Anfeindungen hat er von der vierten bis zur ersten Liga alles richtig gemacht. Wie dämlich muss man sein, so einen Menschen zur Selbstaufgabe zu zwingen? Wir haben im Osten leider viele Beispiele, wo die Besserwessis den Fußball an die Wand gefahren haben ( Dresden, Cottbus, Erfurt etc.). Hoffentlich steht Leipzig nicht auch dort, wenn weiter solche Selbstdarsteller das Sagen haben. Ich kann nur Hochachtung zollen für Menschen wie Ralf Rangnick. Er hat Können bewiesen, die jetzigen müssen erst Taten folgen lassen. ( Horst Kahl, 04668 Grimma)

Nord Stream 2 : Einmischung der Amerikaner ist eine ausgesprochene Unverschämtheit

Zu den Artikeln „US-Politiker drohen Hafen auf Rügen“ (7. August): Die Einmischung der Amerikaner in die Energiepolitik der Bundesrepublik ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten – eine ausgesprochene Unverschämtheit. Nicht nur, dass mit dem Bezug von Flüssiggas aus den USA enorme Kosten verbunden sind und die bisherigen enormen Aufwendungen für die fast fertiggestellte Gasleitung Nord Stream 2 buchstäblich versenkt würden – die deutschen Bemühungen um eine Senkung des CO2-Ausstoßes erlitten einen katastrophalen Dämpfer und zudem unterstützte man noch den Umweltfrevel im Zusammenhang mit der Gewinnung von Frackinggas. Nach dem angekündigten Teilabzug der US-Streitkräfte aus Deutschland sollte man überlegen, künftig wieder die Russen zum Schutz deutscher Interessen ins Land zu holen. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Wenn von Flüssiggas die Rede ist, geht es eigentlich immer um verflüssigtes Erdgas

Zum Artikel „Altmaier: Eskalation um Nord Stream 2 verhindern“ (5. August): Ich muss Ihnen leider endlich mal schreiben, denn oft und immer wieder wird der Begriff „ Flüssiggas“ in Ihren Artikeln falsch verwendet. Flüssiggase (davon lebt eine ganze Branche, und oft wird die Bezeichnung Flüssiggas im Firmennamen verwendet) sind laut Definition C3- und C4-Kohlenwasserstoffe wie Propan, Butan und deren Gemische (zum Beispiel auch Autogas, auch oft als LPG bezeichnet). In dem besagten Text geht es aber um Erdgas – um verflüssigtes Erdgas (LNG, Hauptbestandteil Methan, CH4). Ich würde Sie darum bitten, in Zukunft die Bezeichnung „verflüssigtes Erdgas“ zu verwenden und nicht „ Flüssiggas“. ( Frank Hohmann, per E-Mail)

Hitzerekord am weltweiten Kältepol: Wir müssen unseren Lebensstil ändern

Zum Artikel „Flammen über Sibirien“ (3. August): 38 Grad Celsius zeigte das Thermometer am 20. Juni – allerdings nicht bei uns in Mitteleuropa, sondern im sibirischen Werchojansk. Diese dort gemessene Temperatur ist der höchste jemals registrierte Wert nördlich des Polarkreises. Werchojansk ist eigentlich als Kältepol aller bewohnten Gebiete der Erde bekannt. Klimaforscher schlagen Alarm. Die Hitze in Sibirien könnte gigantische Naturkatastrophen nach sich ziehen. Wenn der dort vorhandene Dauerfrostboden – auch Permafrost genannt – auftaut, werden Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid und das noch wesentlich stärkere Methan freigesetzt. Diese Klimagase bewirken, dass der Klimawandel sich beschleunigen wird. Das ist auch nachweisbar an den gemessenen Temperaturen in der Arktis, die drei- bis viermal schneller steigen als der weltweite Durchschnitt.

Was können wir tun, um das zu verhindern? Wir alle müssen uns mäßigen. Wir alle müssen dafür sorgen, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Wir alle müssen unseren Energieverbrauch senken. Kraftstoffsparende Autos fahren, unnötige Fahrten vermeiden. Wenn möglich, bei Fernreisen die Eisenbahn benutzen. Kurze Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigen. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Nicht Massentourismus in der Ferne, sondern naturnaher Urlaub in der engeren Heimat. Das alles sind wir den Menschengenerationen schuldig, die hoffentlich noch nach uns kommen! ( Dieter Lehmann, 04895 Falkensee)

Ihre Art, Ärzten den Rücken zu stärken?

Zum Artikel „Ärzten in Sachsen passieren mehr Behandlungsfehler“ (6. August): Bezüglich Ihrer „Top-Nachricht“ auf der Titelseite kann ich als in Sachsen niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin nur den Kopf schütteln. Ist das Ihre Art, denjenigen, welche in der Corona-Krise zur Stange halten, nicht ins sogenannte Homeoffice abtauchen können, unbezahlte Überstunden schrubben, nicht in Kurzarbeit gehen und alltäglichen Kontakt zu Infizierten haben, ohne Angst um ihr eigenes Befinden und das Wohl ihrer Angehörigen haben zu dürfen, den Rücken zu stärken? Wenn dies nur ein Lückenfüller für das sogenannte von Ihnen gefürchtete Sommerloch sein sollte, ist es ein makaberer Scherz.

Vorschlag: Wie wäre es denn mit dem Thema „Gedenken an das ,satanische Jubiläum‘ – 75 Jahre Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki“ gewesen? Immerhin gehört dies auch zur Vergangenheitsbewältigung 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und Befreiung vom Hitler-Faschismus, welche ja zu Recht auch in Ihrer Zeitung ausgiebig berichtet und diskutiert worden ist. Also bitte nichts verdrängen und falsche Themen oder Zahlen publizieren. ( Robby Schulze, 04651 Bad Lausick)

Anmerkung der Redaktion: Die Fakten stimmen und sagen nichts Gegenteiliges zum Engagement von Ärzten aus. Zum Thema Hiroshima haben wir am 5. August eine Doppelseite veröffentlicht („Im nuklearen Dorf“) und am 7. August eine Bildnachricht aus Leipzig („ Greenpeace setzt Zeichen“).

US-Truppen hätten längst gehen sollen

Zum Artikel „Schlag ins Gesicht eines Verbündeten“ (31. Juli): Ich trauere den abziehenden US-Truppen keine einzige Träne nach. Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik und dem damit verbundenen Abzug der sowjetischen Truppen wäre ein Abzug auch der Amerikaner eine logische Konsequenz gewesen. Im Übrigen dürfte die Tatsache der Anwesenheit von US-Truppen in Deutschland vorrangig in strategischen Gründen und im Eigeninteresse der USA liegen. Die Führung von mit hoher Wahrscheinlichkeit auch völkerrechtswidrigen Aktivitäten in Afrika und anderswo aus Deutschland heraus erhöht die Bedrohung für Deutschland eher, als es diese verringert.

Es sei auch vermerkt, dass die Verlegung von Truppen nach Polen den seinerzeit an die Sowjetunion gegebenen Zusagen der Nato, dass keine Truppenverlegung über die damalige innerdeutsche Grenze hinaus erfolgt, widerspricht. Dass auch aus historischen Erfahrungen Russland über die Truppenverlegung nach Polen beunruhigt ist, kann man nachvollziehen. Bei russischen Aktivitäten bitte auch immer daran denken – was ist Reaktion und was ist Gegenreaktion. ( A. Liebscher, per E-Mail)

Kino-Tickets nicht nur online anbieten

Zum Artikel „Grütters will Kinos retten“ (30. Juli): Die Überlegungen, weitere Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen in den Kinos anzustreben, kann ich nur begrüßen. Es wäre wirklich schade, wenn in dieser Branche auch noch eine Pleitewelle einsetzt. Allerdings sehe ich das Problem nicht darin, andere Abstandsregeln einzuführen. Ich musste jüngst die Erfahrung machen, dass es sehr beschwerlich und umständlich ist, an Tickets zu gelangen, die nur online buchbar sind. Zudem bleiben viele Kinogänger ohne PC und Handy schon mal außen vor. Ein Ticketverkauf an der Kasse müsste also wieder möglich sein. ( Beate Bühner, 04209 Leipzig)

Viele Fragen zu den Sportwagen-Plänen

Zum Artikel „Wir passen wunderbar zu Leipzig und Sachsen“ (4. August): Das hat uns noch gefehlt – ein weiteres Autowerk in Leipzig. Für mich verbinden sich mit der Absicht von Herrn Gumpert, hier den Supersportwagen Nathalie zu bauen, eine Handvoll Fragen. Wofür braucht denn überhaupt jemand einen solchen Wagen? Nur um von A nach B zu fahren, gibt es heute wohl kostengünstigere und ressourcenschonende Fahrzeuge. Und um sich in Leipzig von Ampel zu Ampel oder von einer Baustelle zur nächsten zu hangeln, genügt ein VW-Polo. Angesichts der geringen Produktionszahlen und dem daraus resultierenden Preis ist der Wagen wohl für Angeber mit dicker Brieftasche gedacht. Wenn es Leute gibt, die mit ihrem Geld nicht wissen wohin, dann sollen sie den Überschuss spenden. Schließlich gibt es auf der Welt Millionen von Kindern, die vom Hungertod bedroht sind.

Wo kommt denn das Methanol her, das als Energieträger dienen soll? Von Sojafeldern im abgebrannten Amazonas-Regenwald? Nach der Abtrennung des Wasserstoffs für die Brennstoffzelle soll neben Sauerstoff auch Kohlenstoff zurückbleiben. Kommt der in Form von Briketts aus dem Auspuff? In der Summe gesehen ist es kein Beitrag zum Klimaschutz, sodass ich mich mit dem Vorhaben von Herrn Gumpert veräppelt fühle, auch wenn Herr Albrecht (Leipziger Wirtschaftsbürgermeister, d. Red.) Beifall gibt. (Horst Pawlitzky, 04159 Leipzig)

Corona eine von vielen Krankheiten?

Kann es sein, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Corona eine von vielen Krankheiten wird, mit denen wir Menschen dauerhaft zu tun haben werden, auch wenn ein Impfstoff dagegen gefunden wird? Ein Virus, der einmal von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen ist, lässt sich nicht wieder zurückführen. Eine mögliche Ausrottung von Wildtieren als Träger dieses Virus’ ist dann allerdings auch keine Lösung. Da der Virus nun mal bei uns Menschen angekommen ist, müssen wir uns Gedanken machen, aber auch lernen, wie wir Menschen mit dem Virus dauerhaft umgehen. Persönliche Freiheiten bedeuten auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, daher sind Verschwörungstheorien und Demonstrationen für Freiheiten unangebracht und unüberlegt. ( Ralf Kuke, 99097 Erfurt)

Vielen Dank für so viel Empathie

Es wird meist über ausländische Mitbürger geschimpft, aber wir hatten zuletzt ein tolles Erlebnis im Schloss und Park Lichtenwalde, in dem wir mit dem Rollstuhl unterwegs waren. Ein besonderes Erlebnis sind die musikalisch untermalten zehn Minuten am großen Wasserbecken. Zu diesem Highlight führt der Weg einen Berg hinab und dann wieder hinauf. Zum Schieben eines Rollstuhls eine Herausforderung, doch wir erlebten einen krönenden Höhepunkt: Ein junger Mann bot uns, in gutem Deutsch mit Akzent, seine Hilfe an. Er sagte, es ist schwer, den Rollstuhl zu schieben und er möchte uns gern helfen. So etwas ist uns noch nie passiert und rundete einen schönen Tag ab – danke für so viel Empathie. (Familie Engelmann/Grote, per E-Mail)

