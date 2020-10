Streik im Leipziger Nahverkehr: Das sagen die Leser

Leipzig

Zu den Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in den vergangenen Tagen in Leipzig, vor allem zu den Arbeitsniederlegungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), meldeten sich zahlreiche Leser zu Wort. Hier Auszüge aus E-Mails und Briefen.

Eltern müssen schauen, wo sie bleiben

Soeben wurden wir von der Schule informiert, dass am Donnerstag der ÖPNV streikt und die Kinder nicht mit Bus und Bahn zum Gymnasium kommen. Und von der Grundschule, dass am Freitag der Hort streikt. Na wunderbar! Da haben wir Eltern gerade den Lockdown der Schulen bewältigt, unsere Kinder zu Hause betreut und/oder im Homeschooling unterrichtet und dafür mit ganz überwiegend verständnisvollen Arbeitgebern Lösungen gefunden, Urlaub genommen, Überstunden abgefeiert, Fehlstunden aufgebaut oder auch betreuungsbedingte Kurzarbeit hingenommen. Der öffentliche Dienst aber hat kein coronabedingtes Risiko einer Arbeitgeberinsolvenz oder auch nur von Lohneinbußen durch Kurzarbeit zu befürchten. Statt darüber glücklich zu sein, wird nun gestreikt. Wir Eltern müssen erneut schauen, wo wir bleiben. Und das gleich zwei Tage hintereinander. Damit es uns auch so richtig weh tut. Und warum? Damit mehr Lohn erstreikt wird, den wir dann mit unseren Steuergeldern auch noch erarbeiten dürfen. Damit wir uns richtig verstehen: Nichts gegen Interessenswahrung, aber alles zur richtigen Zeit! Und die ist angesichts der anrollenden nächsten Corona-Welle ganz sicher zur Zeit nicht gegeben. Wir Eltern müssen uns auf den nächsten Spagat zwischen Job und Familie vorbereiten. Da brauchen wir keine zusätzlichen Hürden. Und das geht auch nicht auf die Kappe der öffentlichen Arbeitgeber. Der Staat hat nämlich bis an seine Leistungsgrenze (und vielleicht darüber hinaus) alles Geld in die Abdämpfung der Corona-Folgen gesteckt. Mehr geht eben (zur Zeit) nicht!

Anzeige

Michael Staude, per E-Mail

Gewerkschaft handelte unverantwortlich

Die Infektionszahlen steigen und steigen. Deshalb ist es mir unverständlich, dass die Gewerkschaft Verdi zu Streiks im öffentlichen Dienst aufrief – mit der Folge, dass Busse und Straßenbahnen einen ganzen Tag lang ausfielen. Die S-Bahnen waren folglich gerammelt voll, sodass kein Hineinkommen möglich war. Wie sollen da Abstandsregeln eingehalten werden, wenn alle dicht gedrängt nebeneinander stehen? Das gleiche Szenario spielte sich am Völkerschlachtdenkmal ab, wo die Streikenden dicht beieinander standen. Von den Gastronomen wird ein Hygienekonzept verlangt und bei Nichteinhaltung werden drastische Strafen erhoben. Nun soll auch der diesjährige Weihnachtsmarkt ohne Glühwein und Bratwurst stattfinden. Bei allem Verständnis für die Streikenden: Das, was sich die Gewerkschaft da geleistet hat, ist unverantwortlich. Die Initiatoren sollten ohne Wenn und Aber zur Rechenschaft gezogen werden.

Martina Zwicker, 04316 Leipzig

Abstand-Halten war unmöglich

Ich möchte meinem Herzen mal Luft machen. Die Forderungen der Fahrer von Straßenbahnen und Bussen sind sicher zu verstehen, aber geht das nicht anders, musste es ein Streik sein? Viele sind auf das Auto umgestiegen. Wie verträgt sich das mit der Umwelt? Die Straßen waren total verstopft und es gab Unfälle. Die Leute, die umweltfreundlich unterwegs sind oder gar kein Auto besitzen, stiegen auf S-Bahnen um. Die Menschen standen dicht an dicht – von wegen Abstand-Halten. Das war nicht möglich. Und das in Zeiten von Corona. Haben sich die Streikenden darüber mal Gedanken gemacht?

Waltraud Lehmann, per E-Mail

Diese Berufe sind verantwortungsvoll

Wir bekommen immer noch weniger Rente und geringere Gehälter als die Kollegen im Westen und lassen uns mit bösen Worten abschrecken – aus Angst vor der Zukunft. Warum gibt es solche Unterschiede – hier 16 Euro, dort 13 Euro die Stunde? Und das bei gleicher Arbeit! Endlich wird auch mal geschrieben, dass Straßenbahn- und Busfahrer verantwortungsvolle Berufe sind. Viele, die immer bloß meckern, sollten einmal acht bis neun Stunden mit der Straßenbahn durch unsere Stadt fahren – aber nicht als Fahrgast, sondern als Fahrer. Dann würde man sich wundern, mit welchen Gefahrensituationen diese Menschen tagtäglich umgehen müssen und wie sie zum Teil von manchen Fahrgästen beschimpft und beleidigt werden. Ich würde mich freuen, wenn bei einem nächsten Streik – und ich hoffe, dass dieser kommt – mehr Menschen den Mut haben und für Gerechtigkeit mit eintreten.

Inge Noack, 04356 Leipzig

Von lvz