Wanderwitz’ Kritik an den Ostdeutschen – das sagen LVZ-Leser

Laut Marco Wanderwitz (CDU), Ostbeauftragter der Bundesregierung, habe ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“. Daher komme auch eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien. Zum Artikel „Kritik an Wanderwitz: Eigentlich kann man sich dafür nur fremdschämen“ vom 31. Mai gibt es unterschiedliche Meinungen unserer Leserinnen und Leser.

Wählen ist immer demokratisch

Aus den Worten des Ostbeauftragten spricht eine unglaubliche Arroganz den betreffenden Wählern gegenüber und auch ein eigenartiges Demokratieverständnis. Keiner muss die AfD wählen, nachdem er sich mit den Zielen aller zur Wahl stehenden Parteien auseinandergesetzt hat. Aber jeder darf es. Das kann man gutheißen oder nicht – aber so funktioniert Demokratie! Sollte man die AfD nicht besser mit Argumenten stellen, anstatt ihre Wähler mit erhobenem Zeigefinger abzuschreiben als „nicht in der Demokratie angekommen“? (Jörg Bräutigam, 04682 Naunhof)

Betrug in den Großparteien

Das Erstarken der AfD nur auf den Osten zu reduzieren, ist einfach falsch. In denen von Wanderwitz bezeichneten demokratischen Parteien kann man es mit Betrug sogar bis zum Minister schaffen. Die Beispiele von CDU und SPD liegen ja auf der Hand. Da sollte man vielleicht einmal darüber nachdenken, einen Westbeauftragten in der Bundesregierung zu installieren. (Lothar Gutsche, 04103 Leipzig)

Skandal pünktlich zur Wahl

Danke, CDU! Ihr Ostbeauftragter Wanderwitz hat pünktlich zur Wahl in Sachsen-Anhalt die Ostdeutschen beschimpft und beleidigt. Großartig! Aber da geht noch mehr. Ihr Wunsch, die heutigen AfD-Wähler mögen schnell aussterben, reicht nicht. Die Forderung muss lauten: Sofortiger Entzug des Wahlrechts für alle Ostdeutschen für die nächsten 30 Jahre. Und bis zur Bundestagswahl müssen Sie jede Woche ein Interview geben. Sie schaffen das. (Roland Kühnel, 04109 Leipzig)

Bewusstsein für politische Fehler

Bei unseren Oberen scheint die Ansicht verbreitet, Demokratie heißt, wenn ich mit 51 Prozent Wahlsieger geworden bin, kann mir egal sein, was die Verliererminderheit von 49 Prozent wünscht. Im Osten ist diese Ansicht umso gefährlicher, weil möglicherweise aus historischen Gründen das Bewusstsein für politische Fehlentwicklungen ausgeprägter ist als im Westen. Diese ostdeutsche „Minderheit“ denkt eben, dass beispielsweise unser Renten- und unser Gesundheitssystem längst hätten reformiert werden, die Digitalisierung längst hätte vollzogen sein müssen, dass deutsche Truppen niemals in Afghanistan hätten eingesetzt und das Verhältnis zu Russland niemals hätte so vor den Baum gefahren werden dürfen. Nach langen Jahren vergeblichen Wartens auf Einsicht seitens unserer Regierung bleibt da nur Frust und die Frage, wie kann ich denen da oben überhaupt noch klar machen, dass es so nicht geht? Und dann setze ich am Ende eben mein Kreuz bei einer Partei, bloß, weil diese für die Herrschenden ein Schreckgespenst ist. (Volker Grundmann, 04451 Borsdorf)

Wanderwitz pauschalisiert

Was bitte hat der Herr Wanderwitz für den Osten getan bisher? Die Löhne sind niedriger, neue Bundesbehörden werden nicht im Osten angesiedelt. Wie viele Ostdeutsche sitzen in den Regierungsbehörden? Ich finde die Aussage über das Demokratieverständnis ist eine Pauschalisierung. Dass eine geringe Minderheit Probleme hat, dem würde ich zustimmen. (Ernst Langer, per E-Mail)

AfD zu wählen, sollte nicht normal werden

Wer nach dem Schulterschluss von Chemnitz, dem Mord an Walter Lübcke, den Anschlägen in Halle oder Hanau noch immer rechtsradikale Kräfte wählt, kann es mit unserer Demokratie nicht gut meinen. Demokratie ist kein mechanisches Prinzip, sie ist eine Idee. Eine Überzeugung, dass jeder Mensch und jede Stimme gleichberechtigt und gleichwertig sind. Wer die AfD wählt, die Menschen offen aus diesem Land ausstößt und entrechtet, wählt die Demokratie demokratisch ab. Das darf niemals normal werden, nichts daran ist bürgerlich. (Christian Tölken, per Facebook)

Den Wähler überzeugen

Das gestörte Demokratieverständnis liegt nicht bei denen, die eine Partei wählen, die auf dem Wahlzettel steht, sondern bei denen, die sich weigern, mit demokratisch gewählten Volksvertretern zusammenzuarbeiten. Wenn in Sachsen knapp 27 Prozent der Wähler die Ansichten gut finden, dann ist das Demokratieverständnis bei denen gestört, die das nicht anerkennen und in Blockadehaltung gehen. Hier muss Überzeugungsarbeit beim Wähler geleistet werden, damit dieser das nächste Mal eine Partei wählt, die viel mehr vom Grundgesetz hält als die AfD. (Kerstin Haase, per Facebook)

Die Suche nach einfachen Lösungen

Es wäre sicherlich falsch, alle Wähler der AfD als undemokratisch zu bezeichnen. Deutschland musste in den letzten Jahren mehrere Krisen bewältigen. Es ist verständlich, dass Menschen sich nach einfachen Antworten für komplexe Probleme sehnen. Die AfD suggeriert, diese einfachen Lösungen zu haben. Hinter die Fassade blicken viele dann leider nicht mehr. (Wolfgang Stimmler, per Facebook)

Hoffnungen und Existenzen zerstört

Man muss auf die Suche nach Antworten gehen. Und die Antwort darf eben nicht nur lauten, dass diese Leute ihre DDR-Prägung nicht überwunden haben, sondern man muss sich auch anschauen, wie viele Hoffnungen nach der Wende enttäuscht, wie Existenzen und Leben im radikalen wirtschaftlichen Kahlschlag damals zerstört wurden, wie viel Vertrauen in den demokratischen Aufbruch möglicherweise unwiederbringlich verloren ging. Und genau das sind natürlich die Fragen, denen sich gerade die CDU besonders ungern stellt.(Jane Jannke, per Facebook)

Von Yvonne Schmidt