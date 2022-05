Leipzig

Die Leserinnen und Leser der LVZ beschäftigen die Aussagen des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck und der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Zu Gaucks Talk bei der LVZ

Gaucks Auftritt war kein Mutmacher

Ex-Bundespräsident Gauck attestiert dem von Kriegs- und Krisenängsten geplagten Deutschland, dem „Vorbild für viele, viele Länder“, dass sich nicht nur die Politik, sondern auch die Bürger den unangenehmen Realitäten einer verfehlten „Schön-Wetter-Politik“ stellen müssen. Der Politik empfiehlt er, mehr Mut zu unangenehmen Entscheidungen und erwartet gleichzeitig von den Bürgern die Bereitschaft, Opfer zu bringen, ohne dass „gleich alle aufspringen und versuchen, den Staat zu ruinieren und die Regierung zu stürzen“. Die großen Verheißungen „Wir schaffen das“ und „Mehr Fortschritt wagen“ münden in ernüchternd banges „Frieren für die Freiheit“. Mut macht das eher nicht.

Stephan Thieme, per E-Mail

Konstruktive Denkansätze fehlen

Wie abgehoben kann man denn als ehemaliger Pfarrer sein? Herr Gauck fordert mehr Militäreinsätze der BRD in anderen Ländern, anstatt Denkansätze zu liefern, wie dieser unmenschliche und furchtbare Krieg zu beenden ist. Außerdem fordert er den sofortigen Stopp der Energieimporte aus Russland und meint dazu: „Man kann auch mal für den Frieden frieren.“ Er muss es auf keinen Fall, denn seine jetzigen Bezüge, sicherlich aus Steuergeldern finanziert, sind überdimensioniert. Er kann sich nicht in Menschen mit geringem Einkommen und Zukunftsängsten hineinversetzen. Das ist sehr schade und wäre eigentlich notwendig.

Petra Koch, 04279 Leipzig

Zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine

Zustimmung kommt nicht aus Bevölkerung

Wer hätte bei der letzten Wahl gedacht, dass sich die Grünen zur säbelrasselnden Partei entwickeln? Zu Beginn des Ukraine-Krieges überwogen noch die Meinungen der Politiker, Deutschland müsse seine besondere Rolle beachten. Aber immer mehr dieser Politiker lassen sich von Hitzköpfen beeinflussen, und Deutschland stimmt immer mehr zu. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung das auch so sieht. Wenn jetzt Wahl wäre, würden sicher einige ein „grünes Wunder“ erleben – auch die FDP, die ja nur eine geringe Anzahl von Wählern verkörpert.

Manfred Ullrich, per E-Mail

Verhandlungen über Frieden nötig

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat als Ziel der USA klar definiert, dass man „Russland in einem Maße geschwächt sehen will“. Eine Deeskalation werden sie deshalb mit aller Macht verhindern wollen und den Stellvertreter-Krieg in der Ukraine auf Kosten der Bevölkerung mit allen Mitteln weiterführen. Damit könnte Europa in einen ungeahnten Flächenbrand geraten. Vermehrt warnen Stimmen aus allen Schichten davor. Europa wäre gut beraten, statt Selenskyjs täglichen Forderungen nach modernen Waffen nachzugeben, massiv auf „ehrliche“ Friedensverhandlungen zu drängen.

Kornelia Kupfer, per E-Mail

Viele offene Fragen der Bevölkerung

Sollten die Grünen nicht eine Partei des Friedens sein? Haben sie nach dem Machterhalt all ihre Gesinnungswerte über Bord geworfen? Schwere Waffen für die Ukraine: Reichen amerikanische nicht? Warum hängen wir uns so tief in dem Konflikt? Viele offene Fragen der Bevölkerung. Ukrainische Politiker fordern und fordern. Und sie rügen uns – schon das wäre ein Grund, sich rauszuziehen. Wo bleibt die Vernunft?

Helga Zinke, 04299 Leipzig

Diplomatie statt Waffengewalt

Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir schlafwandlerisch in einen alles vernichtenden Atomkrieg schlittern. Mich erschreckt, mit welcher Inbrunst auch Politiker aus Deutschland auf Waffengewalt setzen, statt die Hoffnung auf das letzte kleine Pflänzchen Diplomatie zu setzen. Für manche Politiker, insbesondere aus den Reihen der Grünen und der Union, ist Diplomatie-Arbeit scheinbar zu anstrengend. Die Ukraine ist verloren, denn Putin wird seine militärische Überlegenheit mit größtmöglicher Brutalität durchsetzen. Für mich steht Putin in einer Reihe mit den schlimmsten Despoten der Menschheitsgeschichte. Umso unverständlicher ist, dass deutsche Politiker wie Merkel, Schröder, Gabriel und andere glaubten, ihn „lesen“ zu können. Was für eine dramatische Fehleinschätzung! Gegen einen Atomkrieg, den ich für immer wahrscheinlicher halte, bin ich machtlos. Weit und breit ist keine Stimme der Mäßigung zu hören.

Alfred Kastner, per E-Mail

