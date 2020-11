Was die LVZ-Leser zur Dresdner Messerattacke, zur Maskenpflicht und zur Zeitumstellung sagen

Leipzig

Die LVZ-Leser diskutieren in erster Linie über die Hintergründe der Messerattacke von Dresden, bei der ein mutmaßlicher Islamist einen Touristen tödlich verletzt hatte. In den Kommentaren wird Unverständnis darüber geäußert, wie diese Tat geschehen konnte. Daneben nimmt auch das Thema Corona wieder einen großen Platz bei der Meinungsäußerungen ein – dabei geht es unter anderem um Verständnis für Menschen, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können.

Tödliche Attacke in Dresden : Staat kommt nicht dem Sicherheitsbedürfnis nach

Zum tödlichen Angriff auf einen Touristen in Dresden, nach dem ein 20 Jahre alter syrischer Flüchtling als Verdächtiger gefasst wurde: Da wird ein Mensch auf offener Straße niedergestochen und stirbt, von einem Asylbewerber, dem kein Asyl gewährt wurde, der eigentlich in sein Heimatland zurückgeführt werden sollte, was aber nicht geschieht, weil dort Bürgerkrieg herrscht. Die Behörden unseres Landes haben nach Recht und Gesetz gehandelt, wie wir erfahren, dem Rechtsstaat wurde genüge getan. Ob allerdings unser Staat dem Bedürfnis der Bürger dieses Landes, sie zu schützen nachkommt, denn das ist ja eine seiner elementaren Aufgaben – sicher nicht.

Für Juristen mag die Welt damit in Ordnung sein, wie das Geschehen aber auf die Normalbürger wirkt, die ja nicht juristisch denken, sondern ihre Sicherheit bedroht sehen, sich fragen, ob der Staat sich mehr für kriminelle Ausländer als für die einheimische Bevölkerung sorgt, ist eine offene Frage. Solche Geschehnisse nagen auch an der Zustimmung für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. ( Wolfgang Fraude, 04107 Leipzig)

Rechte von Gewaltverbrechern nicht über die der Bürger stellen

Zum tödlichen Angriff auf einen Touristen in Dresden, nach dem ein 20 Jahre alter syrischer Flüchtling als Verdächtiger gefasst wurde: Die jüngsten Ereignisse in Dresden machen mich sprachlos. Da wird ein sogenannter Gefährder und IS-Aktivist nach der Haft freigelassen und kann gleich mal schnell einen Deutschen (sicherlich ein Ungläubiger) abstechen.

Wo leben wir eigentlich, wenn die Rechte von Gewaltverbrechern über denen unserer Mitbürger stehen? Und wenn man dann noch hört, dass 100 Gefährder in Deutschland leben und natürlich entsprechend alimentiert werden, dann fehlen einem die Worte. Natürlich wird das sicher mit unserem Rechtsstaat begründet, aber bei dieser Verfahrensweise kann ich auf den Rechtsstaat verzichten. ( Günter Hiob, per E-Mail)

Vorhandene Gesetze sollten angewandt und ausgeschöpft werden

Zum tödlichen Angriff auf einen Touristen in Dresden, nach dem ein 20 Jahre alter syrischer Flüchtling als Verdächtiger gefasst wurde: Ich denke nicht, dass neue Gesetze vonnöten sind, wie reflexartig gefordert. Vielmehr sollten die vorhandenen Gesetze angewandt und vor allem ausgeschöpft werden. Wie zu lesen ist, wurde der Angreifer im November 2018 zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. In der Zwischenzeit hat er noch zwei Justizbeamte verletzt, und trotzdem wurde er schon im September 2020 aus der Haft entlassen. Das ist doch der Punkt, wo etwas nicht stimmt.

Wegen guter Führung kann doch die Haftzeit nicht verkürzt worden sein. Diese Praxis halte ich übrigens für Straftäter jeder Nationalität für fragwürdig. Im Supermarkt muss ich auch den vollen Preis und nicht zwei Drittel davon bezahlen. Für Straftaten gibt es Rahmen und den genauen Preis für den Einzelfall legt ein Gericht fest. Wie man die gute Führung eines wegen Einbruchsdiebstahls Verurteilten feststellt, ist ohnehin fraglich. Vielleicht weil ein in zwei Dritteln seiner Haftzeit nicht irgendwo eingebrochen ist. ( G. Jäkel, per E-Mail)

Es macht fassungslos, dass der Gefährder fünf Tage nach Haftende zuschlagen kann

Zum tödlichen Angriff auf einen Touristen in Dresden, nach dem ein 20 Jahre alter syrischer Flüchtling als Verdächtiger gefasst wurde: So geht seriöse Berichterstattung, ohne Generalverdächtigungen und hysterische Vorverurteilung des Verhafteten, mit Fakten zur beachtlichen kriminell-islamistischen Karriere des seit 2015 hier geduldeten jungen Syrers.

Ihn erwartet kein archaisches Scharia-Urteil, sondern ein Rechtsstaatsverfahren. Auch in diesem Fall ermittelt ein Gericht, ob Tötungsabsicht bestand. Erst kürzlich bewertete ein Gerichtsurteil neun Messerstiche in Hals und Rücken nicht als solche.

Die Duldung trotz Straffälligkeit ist durch seit 2015 mehrfach verlängerte Sonderregeln für syrische Flüchtlinge wohl rechtens, dass der seit 2017 bekannte extremistische Gefährder fünf Tage nach Haftende mitten in Dresdens Altstadt mit Messern auf Touristen losgehen kann, macht fassungslos. Wer jetzt Konsequenzen nur aus Furcht vor Rechtsaußen-Vereinnahmung fordert, gibt Rechtsaußen recht. Wer keine Konsequenzen zieht, allerdings auch. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Mund-Nase-Schutz im Fokus: Auch an Menschen mit Behinderungen denken

Zum Artikel „Ohne Maske in der Bahn: Nur vergessen? Oder Corona-Leugner?“ (26. Oktober): Einige Menschen sind aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die sächsische Corona-Schutz-Verordnung regelt daher in Paragraf 1 Abs.2 Satz 4: „Menschen mit Behinderung und solche mit gesundheitlichen Einschränkungen können, sofern sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung verzichten.“ Auch diese Menschen sind bisweilen darauf angewiesen zum Beispiel in einen Supermarkt zu gehen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Sie schreiben in Ihrem Artikel: „Vor Corona fiel man als Verschwörungstheoretiker, als Systemfeind nicht weiter im Stadtbild auf. Durch die Maskenpflicht ist das anders. Menschen, die mitunter glauben, dass Bill Gates ihnen gern einen Chip einpflanzen würde, werden plötzlich sichtbar.“ So gefährlich, so hochproblematisch Verschwörungserzählungen sind, und so sehr es auch zutrifft, dass Einige genau deshalb keine Masken tragen, weil sie an geheime Mächte glauben, welche der Welt angeblich Schaden zufügen wollen, so falsch ist es, dass man an einer fehlenden Maske Leute erkennt, die „glauben, dass Bill Gates ihnen gern einen Chip einpflanzen würde“. Menschen mit Behinderungen trifft Corona oft hart – auch, wenn sie keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können und daher Ausgrenzung erleben müssen. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Artikel nicht erreichen wollten, die diskriminierende Wirkung der Klischeevorstellung vom Maskenverweigerer mit Aluhut auf Menschen mit Behinderungen zu verstärken.

Es ist schon schlimm genug, dass es Ärzt*innen gibt, die Gefälligkeitsatteste ausstellen, um Leuten zu ermöglichen, als politisches Statement ohne Mund-Nasen-Schutz herumzulaufen. Solche Ärzt*innen machen es denen, die auf die Atteste (wirklich, d. Red.) angewiesen sind, sehr schwer. ( Luisa Milazzo, Rechtsanwältin in Leipzig im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen)

Bei Corona verstärkt: Landschaft der Vorverurteilung und Stigmatisierung

Zum Artikel „Ohne Maske in der Bahn: Nur vergessen? Oder Corona-Leugner?“ (26. Oktober): Nicht erst seit Corona, aber in den letzten Monaten leider verstärkt, entwickelt sich eine mediale, politische und gesellschaftliche Landschaft der Vorverurteilung, Stigmatisierung und Pauschalisierung von Menschen, die eine andere Meinung vertreten als die aktuell durch die Meinungsmacher gewollte und propagierte.

Der Begriff Corona-Leugner ist dafür ein sehr unangenehmes Beispiel. Der Großteil derer, die eine andere Meinung zur Corona-Lage haben, leugnen die Existenz von Covid-19 nicht, sie stellen lediglich die Gegenmaßnahmen infrage und wollen den Schaden durch Corona und den durch die Corona-Maßnahmen wieder in ein sinnvolles Verhältnis setzen.

Natürlich gibt es Corona oder Covid-19 und zwar genauso, wie es etliche andere durch Viren oder Bakterien hervorgerufene Erkrankungen gibt, an denen man sterben kann. Sehr viele davon mit weit mehr Toten jährlich, als es je durch Corona geben wird. In diese lange Liste der uns bedrohenden Krankheiten reiht sich nun, eher im unteren Drittel, Covid-19 ein. Nicht mehr und nicht weniger.

Natürlich gibt es Corona, und natürlich kann man daran auch schwer erkranken, und natürlich kann man daran auch streben, aber wir tun ja gerade so, als hätte es bis Ende 2019 keine schweren und unter Umständen tödlichen Krankheiten gegeben, mit denen man sich im Stadion oder an der Konsum-Kasse hätte anstecken können. ( Göran Wild, per E-Mail)

Hinter jedem „Maskenmuffel“ steht ein Mensch: Verachtende Sprache darf nicht sein

Zur Bildmeldung auf der Titelseite „Jagd nach Maskenmuffeln“ (26. Oktober): Hinter jedem „Maskenmuffel“ steht noch immer ein Mensch. Was auch immer derjenige für Gründe hat, so hat er ein Recht, diese zu äußern und kundzutun – und muss gegebenenfalls Konsequenzen tragen. Aber eine Jagd nach Menschen ist eine so verachtende und beängstigende Aussprache. Dafür darf es keine Entschuldigung geben. Hier haben Sie absolut Vorbildfunktion, der Sie in keinster Weise gerecht geworden sind. Wir mahnen ständig an schlimme vergangene Zeiten, auch in dieser gab es Jagd nach Menschen, und wir sehen heute, wie sehr uns das noch immer unseres Verstandes beraubt! ( Heiko Trampler, per E-Mail)

Anmerkung der Redaktion: Sehr geehrter Herr Trampler, Sie haben da nicht unrecht. Es so zu formulieren, war nicht richtig.

Neue Hymne nach Wiedervereinigung

Zum Leserbrief „Was soll eine Aufarbeitung, wenn keine oder gar falsche Schlüsse gezogen werden?“ (20. Oktober): Die deutsche Nationalhymne ist deutlich älter, als dass man sie als „Nationalhymne der Nazis“ bezeichnen könnte, wie es Ihr Leser tut. Als Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 den Text des „Liedes der Deutschen“ zu einer Melodie von Joseph Haydn verfasste, sollte es „die Sehnsucht der deutschen Bevölkerung nach einem geeinten deutschen Vaterland zum Ausdruck“ bringen.

Nach dem Ersten Weltkrieg verboten, wurde sie durch Erlass des ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, zur offiziellen deutschen Nationalhymne erklärt. Während der Naziherrschaft wurde sie zum „Ausdruck nationalistischer Anmaßung“ missbraucht. Nach 1949 war sie lange umstritten. Erst 1952 – damals gab es zwei deutsche Staaten – wurde das Lied wieder als Nationalhymne – der BRD – anerkannt.

Dass die „alte“ Nationalhymne zur Hymne des „neuen“, wiedervereinten Deutschland geworden ist, stößt mir manchmal bitter auf, weil auch 75 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges dieser Hymne der Ruf der schlimmen Vergangenheit anhaftet.

Wäre es nicht angebracht und gut gewesen, mit der Wiedervereinigung Deutschlands eine neue Hymne zu finden? Vielleicht wird das gelingen, wenn aus dem „Grundgesetz“ endlich eine „Verfassung“ wird. Vielleicht sollte man „30 Jahre danach“ nun endlich auch darüber sprechen. ( Marion Naumann, 04299 Leipzig)

Mit Abwicklung große Chance vertan

Zur 1990 aufgelösten Leipziger Deutschen Hochschule für Körperkultur ( DHfK): Nach meinem Medizinstudium habe ich als begeisterter Sportler mit großer Freude die Facharztweiterbildung für Sportmedizin an der DHfK aufgenommen. Für diesen Facharzt war ein umfangreiches Betätigungsfeld in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen vorgesehen. In einer vierjährigen Weiterbildung wurde Wert auf eine solide klinische Ausbildung gelegt, aber auch umfangreiche sportpraktische und theoretische Kenntnisse der Sportwissenschaft vermittelt.

Aber was geschah vor 30 Jahren? Die DHfK wurde abgewickelt und der Facharzt für Sportmedizin zu „Grabe getragen.“ Erst durch einen mutigen jungen Kollegen, der bis zum Bundesverfassungsgericht klagte, konnte der Titel „Facharzt für Sportmedizin“ weitergeführt werden. Inzwischen ist die Sportmedizin international als ein medizinisches Fachgebiet anerkannt, das die Wirkungen des Sportes bei gesunden und kranken Menschen jeder Altersstufe ermitteln kann.

Es hat also 1990 die große Chance bestanden, die DHfK als ein deutsches Zentrum für Sport weiterzuführen. Man hätte die Hochschule sogar als Sportuniversität etablieren können (Ausbildung zum Trainer, national und international, zum Sportmediziner, Reha-und Schulsportlehrer, Sportmanager und vieles mehr). Aber diese große und gesellschaftlich nachhaltige Möglichkeit wurde nicht genutzt. (Dr. Hansjörg Kuppardt, 04275 Leipzig )

Kinder können sich nicht wehren

Zum Artikel „Herzchirurg engagiert sich gegen Genitalverstümmelung“ (22. Oktober): Mit Interesse habe ich den Artikel gelesen und finde die Arbeit des Vereins lobenswert. Es sollten aber auch die Verstümmelungen von kleinen Jungen nicht außer Acht gelassen werden. Wenn aus religiösen Gründen die Genitalien beschnitten werden, ist das ebenso eine schwere Körperverletzung und Kindesmisshandlung. Kinder können sich nicht wehren, mit Religionsfreiheit hat das nichts zu tun. ( R.Hoppe, 04651 Bad Lausick)

Gezielt Kräfte gegen Putin am Werk

Zum Artikel „Gut beschützt im Schwarzwald“ (16. Oktober): Frau Merkel, Herr Maas, fühlen Sie sich wohl, der Auslöser für neue Embargos gegen Russland zu sein? Laut der Veröffentlichung sonnt sich Herr Nawalny im Schwarzwald auf unsere Kosten? Ich glaube, es steht ihm nicht zu, an unserer Nord-Stream-2-Politik und Herrn Schröder Kritik zu üben. Die Unterstützung, die er hier erfährt, ist kritikwürdig. Kein Wort mehr dazu, dass alle kriminellen Elemente und Geheimdienste nach dem Zerfall der Sowjetunion an nukleare Giftstoffe herankamen. Putin ist nicht so blöd wie man ihn hinstellt und nimmt für einen Mord an Nawalny Embargos in Kauf, die seinem Land schaden. Ich glaube, hier sind gezielt Kräfte am Werk, die Putin und Russland bewusst schwächen wollen. ( Helga Zinke, 04299 Leipzig)

Mit der Sonne auf dem Weg zur Arbeit

Zum Artikel „Mehr Wildunfälle durch Zeitumstellung“ (22. Oktober): Die Zeitumstellung ist und bleibt ein schwieriges Thema. So steht in dem genannten Artikel zur aktuellen Zeitumstellung: „Der Berufsverkehr verschiebt sich um eine Stunde und fällt so in die Dämmerung.“ Das Gegenteil ist aber der Fall: Am 23. Oktober 2020 war der Sonnenaufgang um 7.49 Uhr (Sommerzeit). Am Montag, dem 26. Oktober 2020, ging die Sonne um 6.54 Uhr auf (Normalzeit). Wer also um 7.30 Uhr zur Arbeit fahren musste, war in der Woche davor noch vor Sonnenaufgang unterwegs, wogegen er inzwischen schon die Sonne am Himmel sehen kann. Ein Grund mehr, für die Abschaffung der Sommerzeit zu plädieren. ( Michael Gerlach, per E-Mail)

Einfach die Uhren weiterlaufen lassen

Zum Artikel „Mehr Wildunfälle durch Zeitumstellung“ (22. Oktober): Diese nun schon ewig andauernde nervige Zeitumstellung gehört nun wirklich abgeschafft. Ich frage mich ernsthaft, was an dieser Thematik für die EU so schwierig sein soll. Es gibt doch nur eine wirkliche Lösung. Man lässt die Uhren einfach so weiterlaufen, wie sie seit Jahrtausenden auf der Welt funktionieren. Für diese Ausgaben, welche zwei Mal im Jahr dafür notwendig sind, könnten locker zig Kindergartenplätze geschaffen oder ein Teil der Hungersnot gelindert werden. (Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig)

Nagelsmann auch als Mensch besonders

Zu Julian Nagelsmann, dem Trainer von RB Leipzig: Julian Nagelsmann ist nicht nur als Trainer ein guter Chef, sondern auch als Mensch sehr besonders. Marcel Halstenberg in den schweren Stunden ein paar Stunden mehr frei zu geben, um den Verlust seines Vaters und den Abschied ein wenig besser verarbeiten zu können, das zeugt sehr von menschlicher Größe. Jeder kann nachvollziehen, wie es einem beim Verlust eines wertvollen Nahestehenden geht. Bei solchen Ereignissen tritt der Sport hinten an. Es muss erstmal versucht werden, die Unwiederbringlichkeit gedanklich zu verarbeiten. ( Heinz Breitenbach, 04808 Lossatal)

