Ein Leitartikel, der viel Gegenwind erntet. Dazu ein umstrittenes Interview mit einer Linguistin. Bewegende Gedanken zur Belastung in der häuslichen Pflege von Angehörigen in der Corona-Zeit und Maskenpflicht in nicht klimatisierten Bussen und Bahnen – damit setzen sich unsere Leser kritisch auseinander.

Friedlicher Protest gegen Corona-Maßnahmen , die unter anderem Existenzen vernichten

Zum Leitartikel „ Deutschland muss jetzt durchhalten“ (15./16. August): Ich würde es verstehen, wenn der Einsatz von Wasserwerfern erwogen wird, wenn es um Randale von Antifa und linksextremen Kräften geht, die sinnlos Werte von Bürgern vernichten und sich mit der Polizei anlegen, wie es zum Beispiel immer wieder in Leipzig-Connewitz geschieht. Respekt vor der Polizei gibt es ja schon lange nicht mehr. Wie aber sollen Bürger zum Ausdruck bringen, dass sie die Corona-Maßnahmen, die unter anderem Existenzen vernichten, für total überzogen halten, wenn nicht durch friedliche Demonstrationen – ohne Gewaltexzesse! Ich glaubte, nicht richtig zu lesen, dass hier mit Wasserwerfern gedroht wird. Ganz davon abgesehen, dass auch viele Ärzte und Wissenschaftler den „Corona-Hype“ ganz anders sehen. Ihre Meinung ist leider nicht gefragt. ( Brigitte Beese, 04279 Leipzig)

Polizeiliche Gewalt gefordert – der Artikel alarmiert mich

Zum Leitartikel „Deutsch- land muss jetzt durchhalten“ (15./16. August): Beim Lesen des Leitartikels bleibt einem die Luft weg! Schon die Überschrift lässt Böses ahnen. Man wird nicht enttäuscht. In dieser offenen Form zur Gewalt gegen Andersdenkende, hier natürlich Verschwörungstheoretiker, aufzurufen, hat nicht einmal das „Neue Deutschland“ 1989 fertiggebracht. Warum denn nur Wasserwerfer? Kann man die Leute nichtgleich wegsperren? War Ihr Autor 1989 mit auf der Straße und kannte die Vorbereitungen der DDR für den „Ernstfall für das System“? Herrn Arnold Vaatz, CDU-Bundestagsabgeordneter, ist mit seiner Einschätzung der Lage und Berichterstattung darüber (9. August) nur zuzustimmen. ( Jürgen Wanjura, per E-Mail)

Mir bleibt die Luft weg – schon die Überschrift lässt Böses ahnen

Zum Leitartikel „Deutsch- land muss jetzt durchhalten“ (15./16. August): Der Autor spricht in seinem Artikel den Wunsch nach polizeilicher Gewaltanwendung offen aus und hält Wasserwerfer für ein „gebotenes und angemessenes“ Mittel, gegen Demonstranten vorzugehen – wie gegen dergleichen vom 1. August in Berlin. Es handelte sich dort um Menschen, die sehr unterschiedliche Ansichten, Meinungen und Forderungen zum Ausdruck brachten. Eines verband sie alle: Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit. Es scheint mir, dass der Autor das alt bewährte Mittel der Stigmatisierung (Rechtspopulisten, Verschwörungstheoretiker, Typen eben) nutzten, um sich nicht durch vorurteilsfreie Recherche ein differenziertes Bild erarbeiten zu müssen, wie es seine Verantwortung als Journalist wäre. Der Artikel alarmiert mich durch seinen autoritären Sprachgebrauch, seine vereinfachte einseitige Darstellung gesellschaftlicher Ereignisse, seine Respektlosigkeit und Ignoranz Menschen gegenüber, die anders denken als der Autor – und vor allem durch den Wunsch nach Gewalt diesen Menschen gegenüber. (Kindler, Markkleeberg)

Ich hoffe, wir sind uns einig, dass dies hier noch eine Demokratie ist

Zum Leitartikel „Deutsch- land muss jetzt durchhalten“ (15./16. August): Beim Lesen Ihres Leitartikels hatte ich ein Dé­jà-vu. Plötzlich stand mir nämlich ein Interview der LVZ mit einem ominösen Kampfgruppenkommandeur im Vorherbst 1989 vor Augen, in dem besagter Herr sinngemäß meinte, er und seine Genossen wären bereit, den Sozialismus auch mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Ganz klar erfüllte dieses Interview nur einen Zweck: die wachsende Zahl der Demonstranten im Herbst 1989 einzuschüchtern und von einer weiteren Teilnahme abzuhalten. Nun, im Jahre 31 nach der friedlichen Revolution, fordern Sie also den Einsatz von Wasserwerfern gegen friedliche Demonstranten. Man kann das Anliegen der Demonstranten zwar für Quatsch oder sogar für gefährlich halten, wenn man denn will, aber inwiefern würde uns der Einsatz von Gewalt gegen friedliche Protestierer noch von Ländern wie Weißrussland unterscheiden? Ich hoffe, wir sind uns einig, dass dies hier noch eine Demokratie und das Demonstrationsrecht eine ihrer tragenden Säulen ist. ( Ludwig Hoffmann, per E-Mail)

Solch ein Kommentar ist nicht hinnehmbar

Zum Leitartikel „Deutsch- land muss jetzt durchhalten“ (15./16. August): In dem Kommentar versteigert sich Ihr Autor in der Forderung, Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten einzusetzen. Ist die nächste Forderung dann der Schießbefehl? Solch ein Kommentar ist nicht hinnehmbar. (Ulrich Ibald, per E-Mail)

Es gibt keinen Anlass, das Demonstrationsrecht einzuschränken

Zu den Leitartikeln „ Deutschland muss jetzt durchhalten“ (15./16. August) und „Freiheit muss auch Grenzen kennen“ (4. August): Es gibt weder Grund, noch Anlass, das Demonstrations- und Versammlungsrecht einzuschränken. Vielmehr muss es weiter garantiert und durchgesetzt werden. Bei Verstößen gegen Auflagen oder Rechtsbestimmungen agiert die Polizei, bestenfalls mit situativem Fingerspitzengefühl, von rechtzeitig hart durchgreifend bis deeskalierend zurückhaltend und unabhängig davon, wer zu welchem Zweck demonstriert, ob regierungskritisch oder nicht, Minder- oder Mehrheitsmeinung, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten oder aus der Mitte. Und bei aller Kritik – meiner Meinung nach funktioniert das grundsätzlich. Deshalb zweimal Widerspruch zu ihren Leitartikeln: Nein, wer sich nicht an die Regeln zum Schutz vor Corona hält, ist kein Steinewerfer, sondern gemäß der geltenden Corona-Bestimmungen zu sanktionieren. Und nein, der Einsatz von Wasserwerfern gegen friedliche Demonstranten ist niemals angemessen. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Beschädigung der Freiheit der Bürger wird irreparabel sein

Zum Artikel „Die Freiheit und die ,Covidioten‘“ (3. August):Für wen soll der Begriff „Covidioten“ gelten? Für jene, welche die Infektionskrankheit aufgebauscht haben, statt rechtzeitig wirksame Maßnahmen zu treffen (Grenz- und Einreisekontrollen), dass es zu keiner starken Ausbreitung kommt? Oder für jene, die der logischen Meinung sind, der Terror (Bleiben Sie zu Hause!) war nicht nötig und die Schäden im Volk und in der Wirtschaft durch übertriebene Corona-Beschränkungen sind und werden größer als die Schäden bei mittlerer Ausbreitung und der damit verbundenen Immunisierung in der Bevölkerung. Die Beschädigung der Freiheit der Bürger in Form des Versammlungsverbotes, der Bargeldverkaufseinschränkung und Aufenthaltsverfolgungsprogramme auf Telefonen werden irreparabel sein. ( Werner Jungmann, 04207 Leipzig)

Maskenpflicht in total überhitzten Bussen und Bahnen unverantwortlich

Zum Artikel „Verstöße gegen Maskenpflicht: Sachsen führt Bußgeld ein“ (19. August): Mein Appell an Ministerin Petra Köpping: Machen Sie bitte auch ein Gesetzt, das verpflichtet, dass im öffentlichen Personennahverkehr in Leipzig die Straßenbahnen und Busse komplett klimatisiert sind. Zurzeit ist es unverantwortlich, mit Mund-Nasen-Schutz in den total überhitzten Öffentlichen wie bei uns die Buslinien 70, 80, 81 und 82 oder die Straßenbahn 34, die ich täglich benutzte, ohne gesundheitliche Beeinträchtigung wie total nass geschwitzte Kleidung und roten Kopf ans Ziel zu gelangen. Frau Sozialministerin, bei solchen Gesetzten müssen auch diese Bedingungen eingehalten sein. Setzten Sie diese Voraussetzung ebenfalls durch. ( Petra Schaffran, Leipzig)

Was würde werden, wenn Ärzte, Schwestern, Pfleger zuerst an sich denken?

Zum Artikel „ Karlsruhe lehnt Antrag zu Triage ab“ (15./16. August): Wie könnte eine „verbindliche Regelung der sogenannten Triage“ aussehen? Was wollen die Kläger mit ihrem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht für sich selbst erreichen? Ich möchte an die Ärzte, Schwestern, Pfleger in den Praxen und Kliniken erinnern, die sich nicht erst seit Corona der Gefahr aussetzen, selbst zu erkranken beziehungsweise tagtäglich schwierige Entscheidungen treffen müssen. Sie tun dies nach bestem Wissen und Gewissen. Was würde aus uns allen werden, wenn sie zuerst an sich selbst denken würden? ( B. Schwede, Leipzig)

Wie den Vierlingen hat es uns im Erzgebirge auch gefallen

Zum Artikel „Erzgebirgssafari rund um Eibenstock: Leipziger Vierlinge haben’s erkundet“ (15./16. August): Wer im Erzgebirge in Eibenstock im Blauen Wunder schon einmal Urlaub gemacht hat, der kann sich in den wunderbar geschriebenen Artikel über die Vierlinge im Urlaub gut reinversetzen. Ich als treue und langjährige LVZ-Leserin habe mich wieder sehr über den Artikel gefreut und habe mich beim Lesen richtig in die Urlaubswelt dort eingefunden. Denn uns hat es damals auch sehr gut gefallen. Kinderfreundlichkeit steht dort an erster Stelle, und dass sich die Vierlinge und auch ihr Bruder Lucas mit Eltern dort pudelwohl gefühlt haben, freut mich so sehr. Dankeschön für die tollen Fotos und den Artikel, mein Mann und ich freuen uns heute schon, wenn wir das nächste Mal gemeinsam mit unserem Enkelchen Eibenstock im Erzgebirge erkunden und im Blauen Wunder die wunderbare Kinderwelt mit ihm entdecken. ( Gabi Horn, 04277 Leipzig)

Pflegende oft an der Belastungsgrenze

Zum Artikel „Corona erhöht den Druck auf pflegende Familienangehörige“ (17. August): Es ist sehr zu begrüßen, dass über die gesprochen wird, die unter Corona-Bedingungen ihre Angehörigen zuhause pflegen. Und noch mehr ist zu begrüßen, dass endlich auch einmal erwähnt wird, dass unter dem großen Teil der Frauen, die pflegen, viele Rentnerinnen sind. Diese übernehmen sehr oft über lange Zeit Pflegeaufgaben, die andere Familienmitglieder, weil sie jünger oder gesünder sind, eigentlich übernehmen sollten und auch könnten. Neben den vorhandenen Leistungen der Krankenkassen steht diesen Seniorinnen eine Vergütung oder ein besonderer Urlaub wie den Berufstätigen nicht zu. Es gibt auch keine Zusatzpunkte für sie auf dem Rentenkonto bei Langzeitpflege. Besonders in dieser Zeit, in der die Tagespflegeeinrichtungen monatelang geschlossen wurden und Pflegeeinrichtungen nur Unterstützung am Limit geben können, wird der Einsatz der Senior-Pflegerinnen fast nicht in der Öffentlichkeit beachtet. Dabei müssen diese Frauen monatelang unter härtester Dauerbelastung zum Beispiel einen schwer dementen Angehörigen zuhause pflegen. Probleme der eigenen Gesundheit und sozialen Entbehrung werden oft stillschweigend ertragen, die körperliche und psychische Belastung wird meist solange selbst verarbeitet, bis die Grenze erreicht ist und ein Zusammenbruch droht. (Dr. Brita Will, 04103 Leipzig)

Alles andere wäre gegen mein Gewissen

Zum Artikel „Corona erhöht den Druck auf pflegende Familienangehörige“ (17. August): Nicht nur Corona bringt viele Menschen an ihre Leistungsgrenze. Wer seine Aufgaben als Pflegender ernst nimmt, hat einen 24-Stunden-Tag oder 168 Stunden Dienst und Arbeit in einer Woche oder rund 720 Stunden im Monat. Klar, es geht um den Pflegegrad und Leistungsgeld zu bekommen, und doch schauen die meisten Angehörigen der zu pflegenden Person nicht auf das Geld, sondern auf das vernünftige Leben der Kranken. Ich selber pflege und betreue meine Gattin, die vor sieben Jahren taub und blind wurde. Ich weiß, was es heißt, einem Menschen, der aus dem aktiven Leben geholt wurde, noch ein entsprechend angenehmes Leben zu bereiten. Gut, keiner ist gesetzlich verpflichtet, kranke Angehörige zu pflegen. Aber sollte ich nach 40 Jahren guter Ehe meine liebe Frau in ein Heim geben? Das ist gegen meine Meinung zu einer Ehe und das ist gegen mein Gewissen. ( Günther Heinitz, 04758 Oschatz)

Widersinnig und sperrig

Zum Interview mit der Linguistin Gabriele Diewald „Es ist nicht egal, wie ich spreche“ (19. August): Leider liest man in letzter Zeit gehäuft von Linguisten, die die gendergerechte Sprache, Gendersternchen und Co. begrüßen. Dabei sieht die Mehrzahl der Linguisten und Sprachphilosophen das äußerst kritisch. Sie kritisieren nicht nur, dass Gendern eine widersinnige Grammatik und sperrigen semantischen Unsinn produziert, sondern zeigen auf, dass die These von der „Macht der Sprache“ ein unwissenschaftlicher Irrglaube ist. Sie kritisieren Studien, die angeblich beweisen, dass Sprachveränderungen gesellschaftliche Änderungen herbeiführen könnten und weisen die irrige Annahme zurück, dass wir bei generischen Maskulina immer an Männer denken würden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie auch diese Stimmen einmal zu Wort kommen lassen. (Tobias Kurfer, per E-Mail)

Sprachmissbrauch durch „Gendering“

Zum Interview „Es ist nicht egal, wie ich spreche“ (19. August): Mir fällt dazu nur ein: Autsch, jetzt wird die deutsche Sprache auch noch von den „Linguisten/Linguistinnen“ (unmögliches Wort) vergewaltigt. Ich bin langjährige LVZ-Leserin und verfolge das Thema regelmäßig, weil es mich auf die Palme bringt. Ich empfinde dieses Thema als völlig absurd. Ich habe mich als Frau nie durch einen Plural diskriminiert gefühlt. Es gibt Frauen, es gibt Männer, und es gibt Menschen. Gibt es auch Menschinnen? Diskriminierung passiert unter anderem durch Beleidigung, dafür kann man Sprache missbrauchen. Der momentane Sprachmissbrauch durch „Gendering“ (das nächste unmögliche Wort) ist allerdings haarsträubend. Besonders die Verwendung der Partizipien entstellt unsere wortreiche deutsche Sprache. ( Claudia Rüger, 04277 Leipzig)

Verlust von Eleganz und Schönheit

Zum Interview „Es ist nicht egal, wie ich spreche“ (19. August): „Ich glaube, man sollte sich da ein bisschen locker machen“, lautet der das Interview beschließende Rat der Linguistin. Genau das möchte man allen zurufen, die gendergerechte Sprachformen fordern. Ob Sternchen, Unterstrich, Großbuchstaben inmitten von Wörtern, Partizipienfetischismus – man kann es drehen und wenden wie man will: Die deutsche Sprache in der gegenwärtigen Form ist einfach nicht für die Lösung des Problems „Gendergerechtigkeit“ geeignet. Veränderungen dürfen doch die an sich schon schwierige deutsche Sprache nicht noch komplizierter, sperriger und unaussprechlicher machen, vom Verlust von Eleganz und Schönheit einmal ganz abgesehen. Im digitalen Zeitalter sind Vereinfachungen nötig. Die konsequenteste Lösung wäre zum Beispiel die Abschaffung von maskulinen und femininen Artikeln bei Bezeichnungen von Menschen: Das Bürger, das Student, das Fahrgast, das Wähler ... Aber wer will das? Und: Die Gerechtigkeitskämpfer sollten sich abgewöhnen, immer gleich boshafte Absichten zu unterstellen, wenn jemand die neuen vormundschaftlichen Sprachregeln verletzt. Dass im Nichtraucherabteil Frauen rauchen dürfen – darauf muss man erst einmal kommen. ( Andreas Michel, per E-Mail)

