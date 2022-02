„Wenn schon impfen, dann ohne Zwang“ – die LVZ-Leserbriefe

Leipzig

Soll die Impfpflicht kommen oder doch lieber nicht? Und wie ist mit Impfgegnern umzugehen? Die Meinungen der LVZ-Leser sind gespalten.

Nur ohne Zwang impfen

Danke an Wolfgang Kubicki, der es „unerträglich“ findet, dass man in Erwägung zieht, Menschen aufgrund ihres Impfstatus in der Arbeitswelt zu diskriminieren. Wo bleibt ein Votum der Kirchen? Ethikrat - wo bleibt dein mutiges Votum für die Gewissensentscheidung des Einzelnen? Wenn schon impfen lassen, dann bitte unter keinerlei direktem oder indirektem Zwang! (Sigrid Kasten, per E-Mail)

Wieso werden zuerst Strafen diskutiert?

Ist es so schwer zu begreifen, dass nur geduldige, intensive Arbeit mit überzeugenden Argumenten hilft? Welches Vorbild geben Bundesregierung und Bundestag ab, die endlos hin und her diskutieren und zuerst darüber beraten, wie Verstöße bestraft werden sollen? Die Einschränkungen für Ungeimpfte beim Einkauf, in Gaststätten, Theatern, Sportstätten usw. sind doch schon einschneidende Strafmaßnahmen. Ich verstehe auch die Art und Weise nicht, wie die Polizei eingesetzt wird, die Demonstrationen oder „Spaziergänge“ aufhält, einkesselt und versucht „aufzulösen“ und damit unvermeidlich das Gegenteil erreicht: Konfrontation, Zusammenballung der Demonstrationsteilnehmer und Anheizung der Stimmungen mit Exzessen immer mitlaufender, gewaltbereiter Idioten. Ist es nicht vernünftiger, wenn sich die Polizei darauf beschränkt, die Demonstrationen einfach zu dulden und zum Schutz der Gemeinschaft zu begleiten?

Den Impfgegnern werden die „Spaziergänge“ ohne Demonstrationserfolge dann irgendwann einfach langweilig und sinnlos. (Herbert Stecher, per E-Mail)

Die Vorteile liegen klar auf der Hand

Generell halte ich eine allgemeine Impfpflicht für die einzig richtige Lösung und bin für ein zentrales Impfregister. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Nur wird es jetzt für die Omikron-Welle nichts mehr bringen. Aber wir wissen ja nicht, welche anderen Pandemien noch auf die Menschheit warten. Leider ist die Gesellschaft sehr gespalten. Dennoch begrüße ich es jetzt sehr, dass die Impfung für Pflegepersonal in Heimen und Krankenhäuser in Kraft tritt, obwohl es hart ist für das Pflegepersonal. (Carola Winkler, per E-Mail)

Der richtige Impfstoff ist entscheidend

Eine Impfpflicht halte ich schon für wichtig. Aber mit dem richtigen Impfstoff, dessen Wirkung auch mindestens ein bis zwei Jahre oder sogar noch länger anhält. (Jürgen Koppe, per E-Mail)

Einsicht statt Verschwörungstheorie

Ich persönlich habe absolut nichts gegen eine Impfpflicht einzuwenden. Es ist ja auch wissenschaftlich begründet worden, dass eine Impfung absolut hilfreich ist, um die Pandemie schnellstmöglich zu überwinden. So sollte doch die Bevölkerung so viel Einsicht haben, sich impfen zu lassen und nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben. (Dietmar Schwarz, per E-Mail)

Eine weitere Impfung stelle ich in Frage

Nachdem ich mich selber habe impfen lassen, muss ich sagen, dass ich gegen eine Impfpflicht bin. Auch wenn es für das Gesundheitswesen eine erhebliche Belastung darstellt. Anders als bei den vorherigen Impfungen, ging es mir nach meiner Boosterimpfung mit dem Impfstoff von Moderna richtig übel. Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Herzrasen und Abgeschlagenheit. Auch drei Tage danach bin ich immer noch nicht wieder fit. Ob ich mich nochmals im Rahmen der Corona-Pandemie, zu welchem Zeitpunkt auch immer, impfen lasse, stelle ich jetzt in Frage. (Petra Weygandt, per E-Mail)

Die Abkehr von konventionellen Energiequellen wie fossilen Brennstoffen und Kernenergie sehen die LVZ-Leser kritisch:

Es wird finster im Land der Dichter und Denker

Laut Professor Berkner (Leiter der Planungsstelle im Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen Anm.d. Red.), bedürfe es zur Ersetzung des Kraftwerkes Lippendorf rund 1000 Windräder. Aber auch 100 000 Windräder können ein Braunkohlenkraftwerk nicht ersetzen, weil die nutzbare Arbeit von der Zeit abhängt, die genutzt werden kann. Und der Wind weht, wann er will und nicht, wann er soll oder eben gebraucht wird. Mit Wind- und Solarenergie allein ist deshalb eine ständig verfügbare, wirtschaftliche und umweltverträgliche Stromversorgung nicht möglich. Im 3. Quartal 2021 erfolgte die Stromerzeugung in Deutschland zu 57 Prozent aus Kohle, Kernenergie, Erdgas Öl und Müll und nur zu 16,6 Prozent aus Wind und zu 13,3 Prozent aus Solarenergie. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck 85 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in kürzester Zeit erreichen will, ist offensichtlich sein Geheimnis.

Im Jahr 2020 importierte Deutschland – wenn der Strom fehlte – 14,07 Milliarden Kilowattstunden aus Frankreich. Alles verteufelter Atomstrom. Soll das zukünftig auch so sein? Und was wird, wenn Frankreich seinen Kohle- oder Atomstrom selbst benötigt? Dann wird es finster im Land der Dichter und Denker. (Dr. Klaus Lindner, 04157 Leipzig)

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für kein Tausendstel Grad

Mit dem Windenergiebeschluss hat sich die sächsische Landesregierung voll auf das verhängnisvolle Niveau der Habeckschen Energiepolitik begeben: Ausbau der Windenergie ohne Rücksicht auf Natur- und Landschaftsschutz! Kosten spielen ohnehin keine Rolle, denn die bezahlen – bisher ohne Widerstand – Bürger und Wirtschaft. Wer sonst? Windenergie ist keinesfalls kostengünstig, denn völlig unbeachtet bleibt die Tatsache, dass die Windenergienutzung wetterabhängig ist und daher in den Zeiten, wenn der Wind nicht oder nicht ausreichend weht, konventionelle Kraftwerke einspringen müssen.

Das alles wird gemacht, ohne dass damit das Wetter in Sachsen, in Deutschland oder gar auf der ganzen Erde auch nur um ein Tausendstel Grad kühler wird. Warum? Die fürs Klimas angeblich ausschlaggebende Menge an Kohlendioxid aus Deutschland ist mit knapp zwei Prozent der Weltemission viel zu klein, um überhaupt bemerkt zu werden. Was interessiert´s deutsche Politiker – sie führen Krieg gegen den Klimawandel! (Dr. Dietmar Ufer, 04103 Leipzig)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ