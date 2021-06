Leipzig.

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni und die Aussagen des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU) über die Ostdeutschen und die Demokratie bewegen die LVZ-Leserschaft:

Wanderwitz ändert seine Meinung

Das ist ja noch mal gut gegangen; die CDU ist alleiniger Sieger, die AfD auf hohem Niveau zumindest eingefroren. Die SPD verabschiedet sich so langsam, die Grünen spielen erkennbar keine Rolle. Die FDP entwickelt sich zum Auffangbecken derer, die mit dem Regierungshandeln bei Klimaschutz, Migration, Euro oder Pandemie nicht einverstanden sind, aber sich in Teilen der AfD schämen. Programmatisch sind beide oft gar nicht weit entfernt.

Und „unser“ Ostbeauftragter Herr Wanderwitz? Nachdem festgestellt wurde, dass die Älteren zumeist CDU und vor allem Jüngere, in der Nachwendezeit sozialisierte, die AfD gewählt haben, erzählt er nun etwas völlig anderes. Nun sind nicht Ostdeutsche in Teilen nie in der Demokratie angekommen, sondern die Demokratieskepsis ist nun von Generation zu Generation weitergegeben worden. (Thomas Griessig, 04420 Makranstädt)

Umfassende Aufklärung notwendig

Alle Deutschen in Ost und West haben eine diktatorische Vergangenheit, denn das Deutsche Reich unter Hitler war eine Diktatur. Da die Sowjetunion eine Diktatur war, konnte auch die Ostzone und spätere DDR nur eine Diktatur werden, etwas anderes hätte man gar nicht zugelassen. Der Übergang zu einem vereinten, demokratischen Deutschland ging nicht ohne Brüche und Ungerechtigkeiten ab. Auch heute noch leben viele Ostdeutsche längst nicht auf dem Niveau der Westdeutschen. Soweit ich weiß, wurde die AfD auch von vielen jungen Menschen aus Protest gewählt. Aber die meisten kannten das Programm dieser Partei gar nicht. Für meine Begriffe ist eine umfassende Aufklärung dringend notwendig und vor allem eine bürgernahe und wirklich gute Politik, die alle Menschen mitnimmt. (Sigrun Stych, 04207 Leipzig)

AfD ist keine Protestpartei

Was hat der hochbezahlte Politfunktionär Wanderwitz uns Ostlern zu bieten? Nichts. Er ist Systemgewinner und mitnichten Sprachrohr des Ostens. Warum 20 Prozent im Osten AfD wählen? Weil sie es können, wollen, dürfen. Die AfD ist keine Protestpartei. Die AfD ist das, was die Union früher einmal war: eine national-konservative Partei. Die Altparteien schwadronieren von einer pluralistischen Gesellschaft. Warum grenzen Sie dann die AfD permanent aus? Pluralismus und Debattenkultur sind heute leider ein Fremdwort. Das muss sich ändern. Viele Menschen scheuen sich mittlerweile, ihre konservative Meinung zu äußern, aus Angst vor Ausgrenzung und Ächtung.(Birgit Fischer, per E-Mail)

Rücktritt nur noch aus Altersgründen

Ich kann es einfach nicht mehr hören, dieses andauernde Schönreden von Wahlergebnissen. Die SPD fährt eine Niederlage ein, die früher zum Rücktritt sämtlicher Spitzengremien geführt hätte – und der Einzige der zurücktritt, ist Kardinal Marx. Eine seltsame Welt: Verantwortung ist wie Wahrheit nur noch alternativ verfügbar, und jeder biegt sie sich zurecht, wie es ihm gefällt. Nahles lacht. Küng wendet sich. Und keiner will’s gewesen sein. Zurückgetreten wird nur noch aus Altersgründen. Oder, bevorzugt, wenn’s dem Papst nicht gefällt. (Michael Marsch, per E-Mail)

Mehr Achtung vor den Lebensleistungen

Noch heute, 30 Jahre nach der Einheit, müssen wir uns rechtfertigen, in der DDR gelebt und das System unterstützt zu haben. Letztlich wird allen Ostdeutschen durch die Politik unterstellt, nicht in der Demokratie angekommen zu sein. Alles wird als wertlos in Frage gestellt. Dabei ist es eine alte Weisheit, dass sich zuerst Politik und Gesellschaft verändern müssen, bevor sich Menschen verändern.

Also bitte mehr Achtung und Respekt vor den Lebensleistungen Ostdeutscher, dann regelt sich vieles von selbst. (Hans-Jürgen Berg, per Facebook)

Gefühl der Benachteiligung

Viele sind tatsächlich nicht angekommen – zumindest nicht in der repräsentativen Demokratie. Das ist aber nicht nur historisch oder geografisch bedingt, sondern wird aus einem persönlichen diffusen Gefühl, von „denen da oben“ benachteiligt zu werden, genährt. Sie erscheinen als Pegida, Querdenker und Co. und meinen, Politik für das Land und Europa machen zu können, um dann aus Protest oder Überzeugung die AfD zu wählen. (Frank Träger, per Facebook)

Entscheidung für die Demokratie

Ausgerechnet der Ostbeauftragte der Bundesregierung gibt die seiner Meinung nach „diktatursozialisierten“ Mitbürger auf. Und gerade diese, die Älteren, haben bei der Wahl in Sachsen-Anhalt eine Entscheidung getroffen, die Haseloffs Wahlsieg möglich machte. Sie haben nicht gegen die eigene Partei gewählt, sondern sich, vielleicht auch eingedenk der tragischen Folgen fehlender Geschlossenheit der demokratischen Kräfte vor fast genau einhundert Jahren, bei der Wahl zwischen Pest und Cholera für letztere entschieden. Damit haben sie in erster Linie der Demokratie zur Geltung und erst in zweiter Instanz der CDU zum Wahlsieg verholfen. (Wolfram Petrasch, per E-Mail)

Trennung nicht künstlich erhalten

Leider ist es in der Tat noch so, dass es Menschen gibt, die an den Mauern festhalten. Als die Wende kam, habe ich immer gesagt, dass das mindestens zwei Generationen dauert. Heute schon ist bei der Mehrheit der jungen Generation die Teilung Geschichte. Ich persönlich gehöre zur nicht mehr ganz frischen Generation, habe aber Osterfahrung nach der Wende gemacht und bin jetzt immer wieder in Neufünfland. Man sollte diese Trennung nicht künstlich aufrecht erhalten. Auch nicht mit Funktionen wie „Ostbeauftragter“. Leider reden diejenigen am meisten vom anderen, die noch nie jeweils im „anderen Teil“ waren.(Giselle Pin, per Facebook)

Junge Wähler brauchen Perspektive

Warum wählen junge Leute AfD? Vielleicht wünschen sie sich eine „Alternative für Deutschland“? Eine Alternative von den Politiker*innen aus Berlin und Magdeburg. Vielleicht sollten die alten Riegen anfangen, sich Gedanken über die Zukunft dieser jungen Wähler zu machen. Wenn man in die Regierungsreihen schaut, dann findet man falsche Lebensläufe, vergessene Prämien und diverse Maskengeschäfte. Und für all diese Verfehlungen sieht der junge Wähler, dass es keinerlei Konsequenzen gibt. (Peter Wilschewsky, per Facebook)

Ausgrenzung der AfD ist wichtig

Wir Deutsche haben die Verantwortung in der Welt, dass wir nie wieder Faschismus und Rassismus den Weg ebnen. Daher ist die komplette Ausgrenzung der AfD und anderer rechtsextremer Parteien für jeden Demokraten das A und O.(Jeffrey Görcke, per Facebook)

Zeitgeist links, Volk aber konservativ

Die Ostdeutschen sind keine Antidemokraten, weil sie in einer Diktatur sozialisiert wurden, sondern sie erkennen gerade deswegen genau, wenn diktatorische Elemente in die vorhandenen demokratischen Strukturen injiziert werden. Und genau das erfolgt von linksliberaler Seite. Deren Eliten vertreten nicht die Mehrheit des Volkes, sie sind aber die Meinungsbildner und Multiplikatoren eines linksliberalen Weltbildes. Der Zeitgeist ist links, das Volk jedoch bleibt mehrheitlich konservativ. Genau diese gesellschaftspolitische Konstellation spaltet die Gesellschaft nachhaltig. (Michael Awischus, 04289 Leipzig)

LVZ-Talk mit Marco Wanderwitz

Am Dienstag um 18 Uhr kommt Marco Wanderwitz als Talk-Gast in die LVZ-Kuppel. Schicken Sie uns vorab ihre Fragen – entweder per Mail an sachsen@lvz.de oder per Post an unsere Anschrift. Den Talk mit Marco Wanderwitz können Sie am Dienstag live im Stream auf LVZ.de verfolgen und am Sonnabend in unserer gedruckten Ausgabe nachlesen.

So soll es aussehen: das digitale Impfzertifikat in der Corona-Warn-App. Ab Montag können Doppeltgeimpfte es in ausgewählten Apotheken abholen. Der gelbe Impfpass wird dennoch weiterhin gelten. Quelle: Soeren Stache

Zum Artikel „Ab Montag gibt’s den digitalen Impfpass“ vom 10. Juni:

Apotheken mit QR-Codes überfordert

Ich bin mir sicher, dass die Apotheken, die ab Montag diese QR-Codes den bereits Geimpften ausstellen sollen, mal wieder keine Informationen und keinen Plan von irgendetwas haben. (Rico Cruz, per Facebook)

Impfzertifikat per Post versenden

Warum kann man den QR-Code nicht per Post an alle versenden, die doppelt geimpft sind? Die Daten liegen doch vor. (Retreat L., per Facebook)

40 Millionen brauchen Bestätigung

Wie einfach es doch in einem funktionierenden System hätte sein können. Nun müssen circa 40 Millionen Erstgeimpfte nochmals los, um sich ihre Impfungen bestätigen zu lassen. (Andreas Hein, per Facebook)

Smartphone ist Voraussetzung

Wird das dazugehörige Smartphone von Herrn Spahn auch gestellt? Also ich kaufe mir so ein Ding nicht. (Katrin Knir, per Facebook)

Digitaler Impfpass ist nicht fälschungssicher

Ich bin viele Jahre durch die Welt gereist, ohne digitalen Impfpass, obwohl in vielen Ländern verschiedene Impfungen zur Einreise gefordert sind. Mein gelber Impfpass hat es bisher immer gut getan. Es ist schlichtweg Unsinn, wenn man meint, dass man durch die Digitalisierung fälschungssicher wäre.Wie viele Menschen würden sich denn einen gefälschten Impfpass zulegen, um einer Impfung zu entgehen? (Frank Straube, per E-Mail)

