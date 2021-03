Leipzig

Sie fallen unter das, was Bund und Länder „körpernahe Dienstleistungen“ nennen: Kosmetikbehandlungen wie Maniküre oder Gesichtsbehandlungen, aber auch das Stechen von Tattoos. Während medizinisch notwendige Körperbehandlungen wie die Fußpflege auch im Lockdown durchgeführt werden durften, sind Kosmetiksalons und Tattoostudios in Leipzig seit Monaten geschlossen. Nun gibt es erstmals seit Beginn des zweiten Lockdowns eine Perspektive. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, körpernahe Dienstleistungen am dem 8. März wieder zu ermöglichen – auch Sachsen geht diesen Weg mit, allerdings mit Abweichungen.

Kosmetikstudios in Leipzig: Wann darf geöffnet werden?

Laut der Sächsischen Corona-Schutzverordnung (Stand: Entwurf vom 4.3.2021) dürfen körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetikstudios oder Tattoostudios theoretisch ab dem 8. März wieder öffnen, vorausgesetzt der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 wird an den fünf vorhergehenden Tagen unterschritten und zwar nicht nur in Leipzig, sondern auch in Sachsen. In diesem Fall kann die Stadt eine Verfügung erlassen, die eine Öffnung von Kosmetikstudios, Tattoostudios und weitere körpernahen Dienstleistungen ermöglicht. Im aktuellen Entwurf der sächsischen Corona-Schutzverordnung (Stand: 4.3.2021) wird noch nicht klar, ob die fünf Tage rückwirkend oder erst ab dem 8. März gezählt werden müssen.

Tattoostudios und Kosmetiksalons in Leipzig: Welche Hygieneregeln gelten?

Die Inhaber und Mitarbeiter in Betrieben der körpernahen Dienstleistung, also auch in Kosmetikstudios und Tattoostudios, sind bei einer Öffnung dazu verpflichtet, sich einmal pro Woche auf das Coronavirus testen zu lassen. Außerdem müssen Termine für Kunden so vergeben werden, dass Ansammlungen von mehreren Menschen möglichst vermieden werden. Auch Kunden müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen, es sei denn, es handelt sich bei der Behandlung um medizinisch notwendige Behandlungen. Für den Friseurbesuch oder den Besuch bei der medizinischen Fußpflege ist weiterhin kein Test erforderlich.

Von Julia Grass