Der Umbau ist bereits in vollem Gange – und jetzt ist auch die Finanzierung in trockenen Tüchern: Das Leipziger Studentenwerk erhält vom Freistaat Sachsen mehr als 1,7 Millionen Euro, um ein Wohnheim in der Straße des 18. Oktober zu sanieren. „Wir sind sehr erleichtert“, sagt Geschäftsführerin Andrea Diekhof. Über die konkrete Bezuschussung hinaus spricht sie von einem „wichtigen Signal“, dass das Bundesland „nach langer Zeit wieder in den Erhalt der Studentenwohnheime investiert und punktuell auch den Neubau bezuschusst“ – ein Stück weit Befreiung aus der Sanierungsfalle, auf die das Studentenwerk seit Jahren aufmerksam macht.

Die Förderung deckt rund 50 Prozent der geplanten Kosten, die andere Hälfte trägt das Studentenwerk aus Eigenmitteln. Schon seit März werden in der Hausnummer 33 einer größeren Wohnanlage im Zentrum-Südost Haustechnik, Sanitäranlagen, Küchen und Fußböden modernisiert und die Möblierung erneuert. Rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters soll im September alles fertig sein. Dann können hier rund 200 Studierende einziehen.

Bisherige Sanierungen komplett aus eigener Tasche

Nach Angaben des Studentenwerks gibt der Freistaat erstmals seit 17 Jahren wieder Geld für ein Studentenwohnheim aus. Nach Auskunft des Wissenschaftsministeriums flossen allerdings zuletzt 2007 Landesmittel und 2009 Bundeszuschüsse. Jedenfalls bezahlte das Studentenwerk 2016/17 in der Straße des 18. Oktober die Instandsetzung der Hausnummern 25 und 29 komplett aus eigener Tasche. 2018 brachte es zudem insgesamt fünf Millionen Euro für Wohnheimsanierungen in der Tarostraße und in der Johannes-R.-Becher-Straße allein auf. Fast alle Leipziger Studentenwohnheime wurden in den 1990er-Jahren nahezu gleichzeitig grundsaniert. Nach einem Vierteljahrhundert bestehe erneut fast überall Handlungsbedarf, so Diekhof.

Corona bremst die Nachfrage nach Wohnheimzimmern

Als Anstalt des öffentlichen Rechts hat das Studentenwerk unter Aufsicht des sächsischen Wissenschaftsministeriums unter anderem die Aufgabe, Wohnraum für ärmere Studierende bereitzuhalten. Zuletzt hätten die Bauarbeiten jedoch zu Mieterhöhungen geführt. Diekhof: „Um die sozialen Mietpreise in Leipzigs Studentenwohnheimen trotz der in den kommenden Jahren anstehenden Modernisierungsbedarfe zu erhalten“, sei die finanzielle Hilfe vom Freistaat „zwingend erforderlich“.

Insgesamt hält das Studentenwerk für die etwa 39 000 Studierenden aller Leipziger Hochschulen rund 5200 Zimmer bereit – in 43 Wohnheimen, die in 15 Wohnkomplexe gebündelt sind. In normalen Zeiten sind im Prinzip alle Plätze belegt, allerdings hatte die Corona-Krise die Nachfrage zuletzt etwas gebremst: Im April lag die Auslastung knapp fünf Prozent unter dem Vorjahr. An digitalen Seminaren können Studierende auch vom heimatlichen Kinderzimmer aus teilnehmen. Und ausländische Nachwuchsforscher dürfen wegen fortbestehender Einreisebeschränkungen zum Infektionsschutz je nach Herkunftsland bis heute nicht ohne Weiteres nach Deutschland kommen. Der Umbau ist im Gange, das Geld da – fehlen nur noch die Studenten.

Von Mathias Wöbking