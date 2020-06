Leipzig

Gerade in Corona-Zeiten darf uns der Mut nicht verlassen, meint Manuela Richter-Werling. Der von ihr gegründete Verein „Irrsinnig Menschlich“ sei krisenerprobt, „weil wir oft mit Krisen zu tun haben“. Seit 20 Jahren klärt die Initiative Schüler und Lehrer mit ihrem Programm „Verrückt? Na und!“ über psychische Erkrankungen auf und vermittelt persönliche Begegnungen zu Menschen, die psychische Erkrankungen durchgemacht haben. Aktuell müsse noch viel stärker hingesehen und das Gespräch gesucht werden als sonst, sagt sie, denn die Einschränkungen im Schulbetrieb und im öffentlichen Leben durch die Corona-Krise hätten nicht nur erhebliche ökonomische, sondern auch psychische Folgen gebracht.

Etwa die Hälfte aller psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 20. Lebensjahr, erzählt die Chefin von „Irrsinnig Menschlich“. Als psychisch auffällig gelten in Deutschland zwischen 20 bis 30 Prozent der Heranwachsenden. Rund fünf Millionen Kinder würden mit psychisch oder suchtkranken Eltern in einem Haushalt leben. „Nur wenige bekommen rechtzeitig passende Hilfen“, sagt sie.

„Seelische Krisen sind normal. Es gibt Gründe dafür.“

Deshalb gibt es die Projekttage in den Schulen, bei denen sich ein Betroffener mit jungen Menschen über Fragen zur seelischen Gesundheit austauscht. „Es geht dabei nicht um Belehrung, sondern um Austausch von Lebenserfahrung.“ Das Verblüffende am Ende jeder Veranstaltung: Der Experte – sei es Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter – gibt sich selbst als Betroffener zu erkennen, also als jemand, der psychische Erkrankungen durchgemacht hat. Das Erstaunen sei bei den Zuhören oft sehr groß. Auf dieser Weise versucht die Initiative, das Thema psychische Probleme aus dem Schatten ins Licht zu holen. „Seelische Krisen sind normal. Es gibt Gründe dafür.“

Die Initiative hat bereits 35000 Schüler erreicht

Deutschlandweit hat die Initiative bereits 35000 Schüler erreicht sowie 2300 Studierende und einige hundert Beschäftigte aus Unternehmen. Manuela Richter-Werling schaut auf eine Landkarte in ihrem Leipziger Büro. Die Karte ist voll mit bunten Stecknadeln. An 99 Standorten ist die Initiative bislang vertreten. In NRW, Baden-Württemberg oder Hessen finden sich die meisten der Nadeln. Weiße Flecken sind hingegen Brandenburg, das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern. Und auch in Sachsen gibt es Landstriche, wo der Kontakt zu den Schulen noch nicht zustande gekommen ist.

Die Jury der Stiftung für die Ferry Porsche Challenge war begeistert vom Leipziger Projekt. Die Initiatorin von „Irrsinnig Menschlich“ habe noch einiges vor. Auf diesem Weg wolle man sie unterstützen, sagt Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner bei der Übergabe des Siegertrophäe verbunden mit einem Scheck in Höhe von 108 000 Euro.

Von Andreas Dunte