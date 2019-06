Leipzig

Als Goldschmied fing er an: Martin Truckenbrod, damals Filialleiter der Leipziger Firma Grabisch, machte sich selbstständig und gründete am 1. Juni 1919 ein eigenes Geschäft: das „Optische Institut“ am Grimmaischen Steinweg 14. Das war insofern naheliegend, da damals viele Brillen mit Goldrändern verziert waren. Vom Fern- und Opernglas, Barometer, Thermometer über Hygrometer wurden im „Gemischtwarenladen“ die verschiedensten Geräte gehandelt. Aber eben auch Brillenklemmer und Monokel. Von Anfang an gab es Geräte, mit denen Truckenbrod direkt ins Auge schauen konnte. Die Augenoptik steckte damals allerdings in den Kinderschuhen. Martin Truckenbrod erwarb im April 1914 sein Wissen bei einem viertägigen Kurs in Jena. Und prägte den Slogan: „Bei Augennot hilft Truckenbrod“.

Geschäft gibt es in fünfter Generation

Hundert Jahre später, inzwischen am Johannisplatz beheimatet, ist aus dieser Idee eines der modernsten augenoptischen Fachgeschäfte geworden. Thomas Bruckenbrod (59) ist seit 2009 Präsident des Bundesverbandes der Augenoptiker und Optometristen. Dieses Amt bekleidet er bis heute – ein ehrenamtliches Engagement, für das er im März dieses Jahres die Goldene Ehrennadel des Handwerks erhielt. Mittlerweile führt Tochter Carolin (29) das Geschäft in fünfter Generation.

Der Firmengründer Martin Truckenbrod. Quelle: privat

Der 1919 gegründete Laden war klein, aber stets gut besucht – auch in den Jahren der Inflation 1923. Selbst während der Weltwirtschaftskrise konnte der spätere Inhaber Erich Truckenbrod seine Angestellten behalten. Er war alleiniger Lieferant für die Postkrankenkasse Leipzig. Nach der Machtergreifung Hitlers lief es allerdings schlechter, vier Angestellte konnten aber „durchgeschleppt“ werden, wie er einst notierte. In der Nacht zum 3./4. Dezember 1943 – dem schweren Bombenangriff auf Leipzig – brannte das Geschäft dann völlig aus. Die Wiedereröffnung erfolgte dann in der Reitzenhainer Straße (heute Prager Straße), in Nähe des heutigen Ostplatzes. Für sechs Monate wurde eine Kriegsbetriebsgemeinschaft mit Optiker Schaal gegründet. Die Kollegen fuhren nach Rathenow, wo die optische Industrie ihren Sitz hatte, um Waren zu besorgen.

Neustart am Johannisplatz 1946

1946 erfolgte der Neustart am Johannisplatz 19, wo ein ehemaliges Molkereigeschäft ausgebaut wurde – mit Hilfe von Eisenträgern und Ziegelsteinen abgebrannter Häuser vom Johannisplatz wurde beispielsweise ein Gewölbe als Zwischenlager eingerichtet. Der Bezugsschein dafür wird nach wie vor aufbewahrt. Am 28. Januar 1947 wird der Laden fertig, den inzwischen Johannes Truckenbrod leitet, der die Optikerschule in Jena besuchte. Auch er muss schlechte Zeiten überstehen, etwa die Währungsreform. 1952 erfolgte der Umbau. Fassade, Schaufenster, Laden und Werkstatt wurden neu eingerichtet. In den 1960er und 1970er Jahren beschäftigte die Firma bis zu zehn Mitarbeiter. „Material wurde ja rationiert. Deswegen sind wir oft nach Rathenow gefahren, wo Brillenfassungen angefertigt worden, und mit der Dame, die für die Verteilung zuständig war, essen gegangen“, erzählt Thomas Truckenbrod, der an der Fachschule Herman Pistor 1983 bis 1986 seinen Beruf erlernte. Schließlich wollte er neben den dickeren Brillen auch die damals begehrten Metallfassungen mit dünnem Rand anbieten.

Ein traditioneller Handwerksberuf im Wandel

Heute sind solche Extratouren nicht notwendig. Der Traditionsbetrieb fürchtet weder die Konkurrenz durch Optikerketten noch durch das Internet. „Der Dienstleistungsanteil – und das ist der Wandel in der Branche – hat sich sehr stark erhöht“, erzählt Truckenbrod, den seine Leipziger Kollegen 2001 zum Obermeister der Innung Nordwestsachsen wählten. Die Leute lassen sich gern beraten, suchen sowohl modische Tipps als auch die ganz individuelle Lösung vom Fachmann für ihre Augenprobleme. Letztere haben immens zugenommen – nicht zuletzt durch Bildschirmarbeitsplätze und Freizeitbeschäftigungen am Laptop oder Smartphone. „Heute kann man bei der Brillenglasindustrie aufs Hundertstel Dioptrien genau die Abstufungen bestellen“, erklärt Tochter Carolin, die das Geschäft führt. Die junge Frau, die Beiträge für renommierte Fachzeitschriften verfasst und Kollegen sowohl per Online-Seminar als auch vor Ort ausbildet, steht für die Transformation des einst traditionellen Handwerksberufs.

Ausgebildet im Heimatland der Optometrie

An ihre Ausbildung zur Diplom-Ingenieurin (FH) Augenoptik schloss sie ein klinisches Studium in Großbritannien an. Das ist gewissermaßen das Heimatland der Optometrie, einer augenoptischen Disziplin, die mittels erweiterter Kompetenzen das visuelle System in seiner Gesamtheit betrachtet. Sie lernte vieles über Augenerkrankungen, welche müssen operiert werden, welche nicht und was kann durch Brillen oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden. „Wir haben spezielle Geräte, um die Netzhaus anzugucken“, nennt die zweifache Mutter ein Beispiel. Sie kann in vielen Fällen beraten. Wenn nötig, schickt sie die Leute aber direkt und „ohne Umweg über Los“, wie sie sagt, in die Uniklinik. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit den professionellen Augenärzten gut. Kürzlich lud das Team seine Kunden beispielsweise zur Messung des Schlaganfall- und Herzinfarktrisikos mittels Betrachtung des Augenhintergrunds ein. In der ersten Juni-Woche wiederum bietet Carolin Truckenbrod in ihrem Optometrielabor die Messung des Nacht- und Dämmerungssehens an. Das Team besteht neben der Familie aus drei Mitarbeitern.

Zum 100. Geburtstag werden am 1. Juni, 9 bis 14 Uhr, Führungen durch das Geschäft angeboten, in dem es auch Vitrinen mit historischen Brillen und Sehhilfen gibt.

Von Mathias Orbeck