100 Kilo Herz: Schrammelpunk mit Bläsern und Haltung aus Leipzig

Kopfhörer rein, Play-Funktion gedrückt und schon versinkt man in den schrammelnden Akkorden der E-Gitarre. Der Beginn des neuen Albums „Stadt Land Flucht“ von 100 Kilo Herz, das am Freitag veröffentlicht wird, verkörpert Punk aus dem Lehrbuch. Das Schlagzeug kommt dazu, eine kratzige Stimme ruft „Eins, Zwo, Drei, Vier!“ und dann die Überraschung – Bläser setzen ein und ergänzen die Melodie perfekt.

Der etwas andere Punkrock der Leipziger Band, die am Freitag und Samstag auf der ausverkauften Parkbühne auftritt, hat eine Trompete und ein Saxofon in der Besetzung. Aus einer buchstäblichen Schnapsidee heraus fanden die sechs Mitglieder 2016 zusammen, man kannte sich kaum. Ein langer Abend hatte das Projekt zum Leben erweckt – als Konstellation aus Punkern, Jazzern und Indie-Musikern, von denen jeder die Songs maßgeblich auf seine Weise beeinflusst.

Eingängige Riffs

Simple, aber eingängige Riffs liegen unter einer rauen, schreienden Stimme – das ist die punkige Seite, der Kern der Musik auf „Stadt Land Flucht“. Manche instrumentalen Soli atmen mit dem typischen, intelligent eingebauten Off-Beat-Rhythmus Ska-Charakter. Bei Stücken wie „Das ist ein Ende“ brechen die Bläser den Stil auf – ein Aspekt, der im Punkrock oft in dröhnender Eintönigkeit teils verloren geht. Bei 100 Kilo Herz nicht.

Ein Hauch Alternative Rock ist ebenfalls herauszuhören, gerade bei den Gitarrensounds wie im ruhigeren Beginn von „Träume (Reprise)“. Die Texte behandeln meist gesellschaftskritische Themen. Die politische Botschaft war schon immer Bestandteil von 100 Kilo Herz, die nach der Gründung eine gleichnamige EP sowie das Debütalbum „Weit weg von zu Hause“ produzierten. Aufgewachsen in kleinen ostdeutschen Dörfern, kennen sie die Konfrontation mit rechtskonservativen Denkweisen vor der eigenen Haustür, die auch in der Großstadt nicht komplett verschwinden.

Gegen Rassismus

Das neue Album, aufgenommen im vergangenen Winter und somit in der Zeit der Anschläge wie Hanau, positioniert sich klar gegen Rassismus und Sexismus. In „Scheren fressen“ wird an diese Vorfälle rechtsextremer Gewalt erinnert, im Refrain stecken die Zeilen: „Parallel dazu jeden Montag tausend Menschen beim Geschichtsvergessen sehen / Und weil Du nichts zu sagen hast, kannst du meinetwegen Scheren fressen gehen“. „Die Kämpfe bleiben die gleichen“, heißt es auch in „Nur für eine Nacht“. 100 Kilo Herz haben die faschistischen Bestandteile der Gesellschaft satt und machen das lautstark deutlich – verpackt in eingängigem, fast optimistischem Punkrocksound.

Dennoch ist „Stadt Land Flucht“ kein rein politisches Album. „Tresenfrist“ kritisiert maßlosen Alkoholkonsum, ein Thema, das die Band gerade in der Punkszene als wichtig empfindet. Eine der Singles und das wohl stärkste Stück der Platte. „Sowas wie ein Testament“, dreht sich um die eigene Beerdigung – auf eine Weise, die einen lächelnd über den Tod mitsingen lässt. Trompete und Saxofon tragen auch hier die Melodie und sorgen dafür, dass das Stück im Kopf hängen bleibt.

Aussage und Ohrwurmpotenzial

In zwölf Tracks zeigen 100 Kilo Herz, wie facettenreich Deutschpunk sein kann. Texte mit Aussage, Musik mit Ohrwurmpotenzial – der Band ist ihr zweites Album, was ja bekanntlich das schwerste sein soll, rundum gelungen.

Die Album-Release-Shows am Freitag und Samstag zum LVZ-Kultursommer auf der Bühne im Clara-Zetkin-Park sind ausverkauft, der nächste Leipziger Auftritt soll am 7. November im Werk 2 mit der Band Planlos steigen, Karten gibt’s auf www.lvz-ticket-galerie.de.

Von Elsa Hädge