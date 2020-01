Lust auf Feuer und Fleisch: 100 Teams treten zum Wintergrillen an

Leipzig

Wenn im nasskalten Januar auf dem Markt eigentlich nichts los ist, dann kommen sie: die „Natural Born Grillers“, die „Fleischgesinnten“, die „Bruzzl Broz“ oder die „Greifenhainer Grilldamen“. Mit Zangen und Gabeln ausgerüstet, legen sie Feuer und lassen es qualmen im Kampf um den Goldenen Grill. Anlass ist das Ur-Krostitzer Wintergrillen, das 2020 bereits zum zehnten Mal stattfindet. Wieder war der Run auf die 100 Startplätze riesig: „Am 12. Dezember wurde die Online-Anmeldung freigeschaltet. Binnen acht Minuten waren alle Startplätze und auch die Plätze auf der Warteliste vergeben“, freut sich Wolfgang Welter, Geschäftsführer der Ur-Krostitzer Brauerei. Viele neue Zwei-Mann-Teams haben es auf die Startliste geschafft, aber auch Wiederholungstäter.

Los geht das Volksfest mit dem Einzug der Teilnehmer gegen 14 Uhr. Alle 100 Grillteams erhalten die gleiche Ausstattung: je zwei Thüringer Bratwürste und zwei Steaks, einen Grill, Holzkohle, Pfeffer und Salz sowie einen Kasten Bier zum Durstlöschen. Der Startschuss zum Anzünden fällt um 15 Uhr. Dann haben alle die gleichen drei Aufgaben zu lösen, nämlich in den Kategorien „Bratwurst“, „Steak“ und „Alternatives Grillgut“ möglichst eine Meisterleistung vorzulegen. Wobei beim „Alternativen Grillgut“ der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind: Obst- oder Gemüsespieße können genauso zubereitet werden wie Fisch, Marshmallows oder Eis.

Bestes Grillteam 2019 und Gewinner des Goldenen Grills wurden Marcus und Johannes vom Team Bear Grills mit Startnummer 54. Quelle: André Kempner

Größter Grillwettbewerb Deutschlands

„Das Leipziger Wintergrillen ist mit Abstand der größte und profilierteste Grillwettbewerb in Deutschland“, sagt Andreas Bräuer, Chef der Deutschen Grill- und Barbecue-Schule in Erfurt, der von Anfang an dabei ist. Er ist Oberhaupt der insgesamt 25-köpfigen Jury, die aus Köchen und Gastronomen, Leuten aus Kultur, Sport und Politik besteht. Auch LVZ-Redakteurin Kerstin Decker ist wieder mit am Start. Moderiert wird das Spektakel von RB-Stadionsprecher Tim Thoelke und Radiomoderatorin Freddy Holzapfel. Zur Anfeuerung der Grillteams und Unterhaltung der Zuschauer stehen auf der Bühne die Pleichfelder Alphornbläser, die Polka-Musiker Los Colorados aus der Ukraine, der Leipziger Musiker Roman Petermann mit seiner Elvis-Show und die Feuerkünstler Line und Max.

Goldener Grill und zwölf Kästen Bier

Gegen 18.30 Uhr steht fest, wer die Sieger in den drei Kategorien „Bestes Grillgut“, „Alternatives Grillgut“ und „Beste Performance“ sind. Das beste Grillteam gewinnt den Goldenen Grill, einen Masterkurs an der Barbecueschule Erfurt und zwölf Kästen Bier. Schaulustige müssen aber nicht bis zum Schluss mit hungrigem Magen daneben stehen: Von Seitenwagen-Motorrädern werden 1000 Beutel mit Würsten und Brötchen in der Innenstadt verteilt, damit das Publikum selbst grillen kann. Wem es zu heiß ist, der kann sich in die Eisbar setzen. Wer friert, kann sich im Tipi am Feuer aufwärmen.

Angefangen hat das „ Wintergrillen“ 2011 an der Moritzbastei, damals starteten nur 20 Mannschaften, die dafür mit Schneesturm und eisiger Kälte kämpfen mussten. Nach insgesamt zwei Jahren an der Moritzbastei und weiteren zwei Jahren auf dem Burgplatz zog das Spektakel 2015 um auf den Markt.

Von Kerstin Decker