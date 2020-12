Leipzig

Der Aufbau des Leipziger Impfzentrums gegen das Coronavirus hat wie geplant geklappt. Seit der vergangenen Woche stehen alle vier Impfstrecken in einer Halle der Neuen Messe, teilte Ariane Mohr vom DRK Kreisverband Leipzig-Stadt auf LVZ-Anfrage mit. „Der Messebau ist abgeschlossen. Man sieht jetzt überall weiße Wände und Türen“, erläuterte sie.

In den nächsten Tagen werde noch die IT-Technik angeschlossen, dabei zum Beispiel direkte Verbindungen zum Robert-Koch-Institut und der Kassenärztlichen Vereinigung geschaffen. Das DRK war vom sächsischen Sozialministerium beauftragt worden, im Freistaat gemeinsam mit anderen Partnern insgesamt 13 Impfzentren aufzubauen. Diese sollen im Januar den Betrieb aufnehmen. Laut Ministerin Petra Köpping ( SPD) sei für dieses Jahr nur die Lieferung einer eher symbolischen Menge an Impfstoff zu erwarten – der soll dann umgehend durch mobile Teams in Pflegeheimen an Menschen aus Hochrisiko-Gruppen verabreicht werden.

So sieht eine Impfstrecke auf der Leipziger Messe schematisch dargestellt aus. Die Besucher kommen vom Check-In (links) und absolvieren dann die einzelnen Stationen entlang des Hauptgangs. Vier solcher Impfstrecken sind jetzt schon in einer Messehalle aufgebaut. Quelle: Patrick Moyé

Das DRK in Leipzig arbeite bei den mobilen Teams mit drei anderen Hilfsorganisationen zusammen, erklärte Sprecherin Mohr. „Das sind der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Johanniter-Unfall-Hilfe und die Malteser.“

Noch keine Anmeldung zum Impfen möglich

Sobald genügend Impfstoff verfügbar ist, starte auch das Zentrum auf der Neuen Messe den Betrieb. Sowohl das Ministerium als auch das Deutsche Rote Kreuz wiesen noch mal darauf hin, dass man sich gegenwärtig noch nicht für die Impfung gegen Covid-19 anmelden kann. Dennoch hätten jüngst schon viele Bürger versucht, sich einen Termin zu sichern – meist durch Anrufe an verschiedensten Stellen bis hin zur Leipziger Messegesellschaft. Doch das sei vergebliche Liebesmüh.

Interessenten müssten sich bitte gedulden, bis das Prozedere für die Anmeldung feststeht und veröffentlicht wird, hieß es aus dem Sozialministerium. In jedem Fall solle die Anmeldung sowohl per Telefon als auch online möglich sein. Alle Informationen dazu würden rechtzeitig über die Medien bekannt gegeben.

Kapazität von rund 1000 Impfungen pro Tag

Das Leipziger Impfzentrum wird nach aktueller Planung eine Betriebszeit von zehn Stunden von Montag bis Freitag und am Wochenende von acht Stunden haben. Die Kapazität ist derzeitig auf rund 1000 Impfungen pro Tag ausgelegt und erweiterbar. Dabei müsse natürlich berücksichtigt werden, dass für den Corona-Schutz pro Person zwei Impfungen nötig sind – im Abstand einiger Wochen. Auch der zweite Termin soll aber schon vorab vereinbart werden, bevor es die erste Spritze gibt.

Leipzigs OBM Jung rechnet Ende Februar mit ersten Impfungen Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) sieht auch für die Messestadt eine klare Priorisierung bei den geplanten Impfungen. „Es ist noch nicht klar, wie viel Impfdosen Leipzig bekommen wird – zunächst sind verständlicherweise das Krankenhaus- und Pflegepersonal sowie die Heimbewohner an der Reihe“, sagte er. „Ich rechne damit, dass wir Ende Februar/März mit dem Impfen der Bevölkerung in Leipzig starten können. Die Messe Leipzig ist uns derzeit beim Errichten der Infrastruktur ein wichtiger Partner“, erklärte der OBM weiter.

Der Besuch vor Ort dauere ungefähr 60 bis 90 Minuten, so Mohr. Die Impfwilligen könnten per Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, folgen dann auf der Messe den markierten oder ausgeschilderten Wegen zum Impfzentrum. „Im Gebäude gehen sie zum Check-In von einer der vier Impfstrecken, bringen bitte ihre Gesundheitskarte von der Krankenkasse und weitere Dokumente mit. Entsprechende Informationen erhalten Sie während der Terminbuchung.“ Obwohl die Impfung kostenfrei sei, müssten die Daten überprüft und die Karte eingelesen werden. „Das läuft wie auch sonst bei jedem Arztbesuch.“

Verschiedene Corona-Impfstoffe einsetzbar

Auf der rund 100 Meter langen Impfstrecke folgt als zweite Station ein Wartebereich mit Stühlen, in dem als Dauerschleife ein kurzer Informationsfilm über die Impfung läuft. „Hier werden sie dann von Lotsen abgeholt, die ihnen den Weg zu einer freien Kabine zeigen.“ In der Kabine folgten die ärztliche Aufklärung und die Feststellung der Impftauglichkeit. Jeder Impfwillige könne dort noch mal individuell seine Fragen stellen – zum Beispiel bei Allergien und anderen Vorerkrankungen. Nur wenn beide Seiten voll einverstanden sind, schließe sich in einer der Kabinen die Impfung an. Diese unterscheide sich nicht von anderen Impfungen – wie man das etwa beim Grippe-Schutz kennt.

Die Zentren seien so ausgestattet, dass jeder in Deutschland zugelassene Impfstoff gegen Corona verabreicht werden kann. Dieser werde in unmittelbarer Nähe neben den Kabinen für den Einsatz aufbereitet.

Auch Nordsachsen können die Messe nutzen

Im Anschluss gehe es weiter in einen Ruhebereich, wo sich die geimpften Personen etwa 30 Minuten aufhalten. Dafür stehen Stühle mit genug Abstand bereit, im Bedarfsfall auch Liegen, so die Sprecherin. Der Ruhebereich diene zugleich der Kontrolle, dass keine Impfkomplikationen auftreten. Zum Abschluss der Strecke gebe es den Check-Out.

Nach Angaben des Landkreises Nordsachsen sind Impfwillige nicht an das Zentrum ihrer jeweiligen Gebietskörperschaft gebunden. Wer in Schkeuditz wohnt, muss also für den Piks gegen Corona nicht extra bis nach Belgern fahren, sondern kann sich ebenso um einen Termin in Leipzig auf der Messe kümmern. Einzige Bedingung ist, dass der zweite Termin im selben Impfzentrum durchgeführt werden muss.

