Leipzig

Die Baugruben sind schon ausgehoben. Unweit der 130 Jahre alten Turmholländerwindmühle in Lindenthal werden bis zum Juli 2023 mehrere Häuser entstehen. Geplant sind insgesamt 102 Wohnungen und ebenso viele Plätze in einer Tiefgarage, teilte die Quarterback Immobilien AG am Freitag mit. Hinzu kommen noch fünf Außenstellplätze, sagte Henrik Thomsen, Vorstand des Leipziger Projektentwicklers.

Mühlen-Quartier heiße dieses Projekt, erläuterte er. Die Adresse lautet Müllerring 10. Die vier Häuser sollen ein Karree um einen begrünten Innenhof mit Spiel- und Verweilmöglichkeiten bilden. Ein Teil des Baufeldes grenze an die Karl-Winkler-Straße. Gegenwärtig komme der Unterbeton in die Gruben, würden auch Rohre und Kabel zur Erschließung verlegt. „Bleibt das Wetter günstig, kann in Kürze mit dem Gießen der Bodenplatten begonnen werden“, so Thomsen.

Kurze Arbeitswege im boomenden Nordraum

Es handle sich um eine gewachsene, ruhige Lage inmitten des boomenden Leipziger Nordraums, wo vor allem in den Automobilwerken und Logistikzentren Tausende Menschen Beschäftigung gefunden haben. „Künftige Mieter profitieren also von kurzen Arbeitswegen und haben infolgedessen mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.“ Zu Fuß sei nicht nur die vor wenigen Jahren komplett restaurierte Mühle gut zu erreichen, sondern ebenso Schulen, Einkaufs- und Gastronomiebetriebe, das Ökobad oder das Lindenthaler Wäldchen.

Die Baugruben sind schon zu sehen: Am Müllerring 10 in Lindenthal plant der Leipziger Projektentwickler Quarterback 102 Wohnungen mit Tiefgarage. Quelle: Quarterback Immobilien AG

Acht Grundrisstypen auf 8400 Quadratmetern

Die insgesamt 8400 Quadratmeter Wohnflächen verteilten sich auf modern ausgestattete Haushalte mit anderthalb bis vier Zimmern. Konkret gebe es acht Grundrisstypen, die von 38 bis 105 Quadratmetern reichen. Fast alle Wohnungen verfügten über Balkon oder im Erdgeschoss eine Terrasse zum Hof. Quarterback baue das Mühlen-Quartier für das Unternehmen Deutsche Wohnen. Der zweitgrößte private Vermieter in Deutschland (155.000 Wohnungen) wolle die neuen Häuser in Lindenthal langfristig behalten. Im Internet sind bereits Angebote von etwa 10,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zu finden.

Quarterback-Sprecherin Anne-Katrin Köhler hob die günstige Verkehrsanbindung des Quartiers hervor. In wenigen Minuten sei man per Auto auf der A14, am Schladitzer See, in der Park- und Flussauenlandschaft zwischen Schkeuditz und Lützschena oder in der Leipziger Innenstadt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauere es eine halbe Stunde bis in die City. Quarterback zähle heute bundesweit mehr als 32o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, habe vor allem in den Metropolen Bauprojekte mit einem Volumen von rund acht Milliarden Euro in der Pipeline.

Von Jens Rometsch