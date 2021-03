120 Menschen bei Mahnwache für die Opfer des Unfalls an der Prager Straße

Leipzig

An der Kreuzung brummt der Verkehrslärm wie zumeist. Am Samstagnachmittag ist es dennoch ein Stück leiser: Der Fußgänger-Verband Fuss e.V. hat eine Mahnwache im Gedenken an die Opfer des Unfalls am vergangenen Dienstag gehalten. Rund 120 Menschen folgten dem Aufruf.

Drei Leipzigerinnen und Leipziger waren an der Prager Straße/Ecke Franzosenallee ums Leben gekommen, weil ein mutmaßlich abgelenkter Autofahrer die Ampelfarben verwechselt hat und bei Rot gefahren war. Von den vier dabei Erfassten erlagen zwei 80-Jährige und eine 85-Jährige ihren schweren Verletzungen, eine 78-Jährige liegt noch im Krankenhaus. Der 50-jährige Fahrer eines Smart Roadster war laut Polizei nicht der Fahrbahnmarkierung gefolgt und hatte den Rechtsabbiegerstreifen geradeaus befahren. An der Haltestelle Franzosenallee erfasste er die vier Fußgänger, die gerade die Straße überquerten.

Zu den ohnehin schon zahlreichen Blumen und Kerzen am Unfallort kommen am Samstag anlässlich der Mahnwache etliche hinzu. Sichtlich bewegt stehen die Trauernden an der Kreuzung, die nicht nur aus Sicht des Fuss e. V. schon lange eine Gefahrenstelle ist. Anwohnerinnen und Anwohner bestätigen: „Es kommt hier relativ häufig vor, dass mal einer über Rot fährt“. Bertram Weisshaar, Mitglied der Ortsgruppe des bundesweit aktiven Fachverbandes Fußverkehr, stellt fest: „Dieser Unfall zeigt auf furchtbare und dramatische Weise, dass sich hier nach entsprechender Aufarbeitung dringend etwas verändern muss. So etwas kann sonst jeden Tag wieder passieren.“

Außerdem ist es „bei weitem nicht der einzige neuralgische Punkt in der Stadt, der besonders gefährlich ist“, sagt er – unter anderem denkt Weisshaar dabei an eine weitere Kreuzung der Prager Straße am Grassimuseum, an der es ständig zu engen räumlichen Überschneidungen von Rad- und Autofahrern sowie Straßenbahnen und Fußgängern kommt.

„Am heutigen Tag aber hat die Trauer um die Opfer des schrecklichen Unfalls Vorrang. Uns ist es wichtig, unserer Anteilnahme und Betroffenheit Ausdruck zu geben“, betont Weisshaar.

Von Mark Daniel