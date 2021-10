Leipzig

Für Spannung war gesorgt. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach sogar von einem „Sensationsfund“, bevor er am Freitag im Stadtarchiv ein schmales, vergilbtes Büchlein präsentierte. Das entstand von 1639 bis 1641. Seinerzeit trug darin akribisch der Leipziger Leichenbestatter alle Beerdigungen in den drei Jahren ein.

Spannend ist freilich nicht der Inhalt dieser Akte aus der Zeit des Frühbarocks, sondern ihr Umschlag. Er besteht aus Pappe, über die ein fast 1200 Jahre altes, dicht beschriebenes Pergament gespannt wurde, erklärte Archivdirektor Michael Ruprecht (42). „Den Bibel-Kommentar auf diesem Pergament können wir ins zweite Viertel des neunten Jahrhunderts datieren – also bald nach dem Tod von Karl dem Großen im Jahr 814. Es ist mit rund 300 Jahren Abstand das älteste Dokument, was wir als Leipziger Stadtarchiv besitzen. Nur wussten wir davon selbst bisher nichts.“

An der Wand sind die beiden Fragmente der Leipziger Universitätsbibliothek zu sehen. Vor OBM Burkhard Jung (Mitte) liegt ein Sterbebuch aus der Barockzeit, dessen Umschlag das dritte Fragment aus einer fast 1200 Jahre alten Handschrift enthält.Schrift. Quelle: Dirk Knofe

Die aktuelle Entdeckung habe eine Urkunde aus dem Jahr 1097, die zum Fundus des früheren Georgen-Nonnenklosters gehörte, auf den zweiten Platz verdrängt. Ruprecht hielt das schmale Büchlein in die Höhe und sagte, dass Leipzig noch gar nicht existierte – als das Umschlagpergament in einem bedeutenden Kloster in Fulda, der Reichsabtei der Karolinger, beschrieben wurde. „In unserer Region spielte das Christentum damals noch keine Rolle, sie war im 9. Jahrhundert komplett slawisch besiedelt.“

Uni-Bibliothek besitzt noch zwei solcher Fragmente

Der Fund sei eigentlich kein Zufall, sondern Ergebnis systematischer Arbeit. Nach dem Bezug des neuen Domizils auf der Alten Messe begann das Stadtarchiv damit, die Umschläge alter Akten genauer zu untersuchen. Seit der Erfindung des Buchdrucks im Mittelalter war es keine Seltenheit, dass für den Schutzeinband gut haltbares Pergament aus früheren Zeiten verwendet wurde, um Geld zu sparen, erläuterte Christoph Mackert (57). Er leitet das Handschriftenzentrum der Leipziger Universitätsbibliothek (UB), die schon zwei andere Fragmente aus genau demselben Fuldaer Bibel-Kommentar besitzt.

Ihre beiden Pergamente erhielt die UB 1927 als Schenkung vom Leipziger Professor Eugen Mogk. „Bislang wussten wir nicht, woher Mogk die bedeutenden Stücke hatte“, sagte Mackert. Nun sei das geklärt: „Alle Puzzleteile rücken plötzlich an ihren Platz.“

Christoph Mackert (links), Leiter des Handschriftenzentrums an der Universitätsbibliothek Leipzig, erkannte als Erster die Bedeutung des Buchumschlags mit den ungewöhnlichen Schriftzeichen. Quelle: Dirk Knofe

Alle drei Leipziger Fragmente sind demnach Teil eines Buches, das einen Kommentar des bedeutenden Klerikers und Universalgelehrten Hrabanus Maurus (gestorben 856) zum Alten Testament (Genesis 1 und 2) festhielt – und zwar noch zu dessen Lebzeiten. Er war Abt des Klosters in Fulda und ließ in der Schreibstube für die Hausbibliothek noch eine „insulare“ Schrift pflegen, die christliche Missionare aus Irland und Schottland (von den Inseln) mitgebracht hatten. In dieser Schrift – also nicht in Latein – sind die Leipziger Fragmente abgefasst.

Bibliothek in Fulda wurde 1631 geplündert

1631 wurde die berühmte Bibliothek in Fulda durch protestantische Truppen geplündert, die im Jahr darauf zur Schlacht bei Lützen im Leipziger Raum aufkreuzten. Das erklärt, weshalb Blätter aus dem Hrabanus-Kommentar zehn Jahre später als Einband für das Leipziger Leichenbuch dienten, ist auch Professor Tino Licht aus Heidelberg überzeugt. Dieser Experte für die 1200 Jahre alten Hrabanus-Schriften hat die Fragmente genau untersucht.

„Wahrscheinlich wurden die beiden Pergamente der UB also ebenfalls als Bucheinband verwendet und später abgelöst“, so Schriftexperte Mackert. Ebenso wahrscheinlich sei, dass sich bei der weiteren, gemeinsamen Erforschung der Bestände des Stadtarchivs noch mehr Entdeckungen ergeben, meinte Direktor Ruprecht: „Schließlich bewahren wir hier 13,5 Kilometer Archivgut auf.“

