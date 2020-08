150 Leipziger protestieren für Demokratie in Belarus

Leipzig

Etwa 150 Menschen haben am Freitagabend in Leipzig gegen die Lage in Belarus protestiert. Die Demonstration vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig richtete sich gegen von den Protestierern angenommene Wahlmanipulation bei den Präsidentenwahlen in dem osteuropäischen Land. Kritik entzündete sich auch am Vorgehen weißrussischer Sicherheitskräfte, die brutal gegen Protestierer vorgingen und tausende einsperren ließen.

Die Proteste in Leipzig verliefen ohne Vorkommnisse. Gegen 19 Uhr war die Veranstaltung beendet.

Von joka