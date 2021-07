Leipzig

Zu seiner Taufe in der Leipziger Thomaskirche erklärten Karl Marx und Friedrich Engels schriftlich, dass sie die Patenschaft für das Kind übernehmen. Doch nicht nur deshalb war die politische Karriere für Karl Liebknecht weitgehend vorgezeichnet, als er am 13. August 1871 in der Braustraße (das heutige „Liebknecht-Haus“ der Linken) das Licht der Welt erblickte. Also vor fast 150 Jahren.

Sein Vaterhaus galt als ein Zentrum der deutschen Sozialdemokratie, Wilhelm Liebknecht gehörte zu deren führenden Köpfen. Nach dem Abi an der Alten Nikolaischule 1890 musste Karl Jura studieren, weil die Partei Anwälte brauchte. Der Rest ist zum Teil Weltgeschichte. Die Familie zog nach Berlin, wo er als Jurist und Reichstagsabgeordneter massiv gegen die Rolle Deutschlands im Ersten Weltkrieg kämpfte, dafür auch ins Gefängnis kam. Mit 48 Jahren wurden er und Rosa Luxemburg in Berlin ermordet: rund zwei Monate, nachdem Liebknecht in der Novemberrevolution eine sozialistische Republik ausrief. Und rund zwei Wochen, nachdem er mit Gleichgesinnten die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) gegründet hatte.

Museum will Biografie des KPD-Gründers entstauben

„Held oder Hassfigur?“ – zu dieser Frage hat das Stadtgeschichtliche Museum eine neue Ausstellung konzipiert, die vor allem Liebknechts Leipziger Zeit erhellen soll. Zu sehen ist sie ab 11. August im Haus Böttchergäßchen 3. „Wir wollen die Biografie entstauben, nicht nur den Helden, sondern auch den Menschen und seine Schwächen zeigen“, sagte am Montag dessen Direktor Anselm Hartinger aus einem besonderen Anlass. Denn das Museum bekam soeben eine originale Nickelbrille, die der kurzsichtige Karl Liebknecht in seinen letzten Lebensjahren trug.

Bis zu 80 originale Objekte von oder über Karl Liebknecht will das Stadtgeschichtliche Museum in der neuen Ausstellung zeigen. Volker Külow (links) übergab dafür an Kuratorin Johanna Sänger und Direktor Anselm Hartinger eine Nickelbrille, die im April aus Moskau eintraf. Den schwarzen Gehrock Liebknechts hat das Leipziger Museum schon längere Zeit in seinem Fundus. Quelle: Andre Kempner

Vermittelt hatte das Geschenk der Historiker und Linken-Stadtrat Volker Külow. Er hält seit Langem Kontakt zu zwei Enkelinnen des KPD-Gründers, die heute in Moskau und in Wien leben. Die Übersetzerin Maja-Karla Liebknecht (89) habe die Brille aus dem Familienfundus eigentlich bei ihrem nächsten Besuch in Deutschland selbst mitbringen wollen, erzählte Külow. Doch die Corona-Lage halte sie noch unbestimmte Zeit in Moskau fest. „Deshalb hat sie die Brille und weitere Stücke jetzt einfach per Post geschickt.“

Optikermeister Hädicke bestätigt Echtheit

Laut Ausstellungskuratorin Johanna Sänger handelt es sich tatsächlich um ein Original und keine Nachbildung. „Die Verarbeitungsweise und der Zelluloid-Überzug des Nickelgestells waren ab 1910 gebräuchlich. Das hat uns nach eingehender Prüfung der Leipziger Optiker Hans-Joachim Hädicke bestätigt, ein ausgewiesener Fachmann für die Optik-Geschichte.“ Die Schau mit etwa 80 Objekten zeige unter anderem auch ein ungewöhnliches Porträt, das Liebknechts jüngerer Sohn Robert malte, der nie über den Mord an seinem Vater hinweg kam. Dieses Bild hatte die Wiener Enkelin Marianne (80) bei einem Besuch 2019 nach Leipzig mitgebracht.

Ganztägiges Straßenfest auf der Karli

Übrigens haben sowohl das Museum als auch die Leipziger Linke noch verschiedene Veranstaltungen zum 150. Geburtstag vorbereitet. Zum Beispiel steigt am Sonnabend, 11. September, in Zusammenarbeit mit der naTo und Feinkost ein ganztägiges Straßenfest in der Karl-Liebknecht-Straße, wo die Familie von 1881 bis 1890 in der Hausnummer 69 lebte.

Von Jens Rometsch