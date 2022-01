Leipzig

Im zweiten Pandemie-Jahr hat sich Leipzigs Wirtschaft als recht robust erwiesen. Trotz aller Corona-Einschränkungen stiegen die Gewerbesteuereinnahmen, entstanden 1500 neue Jobs, geht aus dem neuen Wirtschaftsbericht des Rathauses für das Jahr 2021 hervor.

Beispielhaft für das ungebrochene Ansiedlungsinteresse sei ein neu erschlossenes Gewerbegebiet in der Engelsdorfer Hans-Weigel-Straße. Auf den 30 Hektar könnten nun 15 Firmen mit 600 Arbeitsplätzen besser wirken und wachsen. So wolle die German Pneumatics Engineering GmbH dort eine neue Halle bauen, auch die Chespa Flexosysteme GmbH hege Investitionspläne.

Neue Akzente im Mittelstandsförderprogramm

„Leipzigs Wirtschaft wächst auch in der Pandemie“, freute sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Um den Wohlstand zu mehren, müsse für den wachsenden Fachkräfte-Bedarf mehr erschwinglicher Wohnraum gebaut werden. Die Stadt verlasse sich nicht nur auf große Player – wie die angekündigten Erweiterungen am Flughafen (jetzt 10.800 Beschäftigte), bei BMW (8000) oder Porsche (4300), betonte Clemens Schülke vom Wirtschaftsdezernat.

Im Leipziger BMW-Werk wird ab 2023 auch der Mini Countryman montiert - sowohl als Verbrenner als auch mit vollelektrischem Antrieb. Quelle: Jens Rometsch

Mit einem frisch überarbeiteten Mittelstandsförderprogramm wolle man neue Impulse zur Stabilisierung in Krisen, für gesicherte Unternehmensnachfolgen sowie den Sprung von Handwerksmeisterinnen und -meistern in die Selbstständigkeit setzen. „Investitionen in soziale und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen wir mit höheren Förderquoten.“

Doppelt so viele Jobs im Gesundheitsbereich

Ein besonders große Rolle spiele in Leipzig die Gesundheitswirtschaft und Biotechnologie. Mehr als 45.000 Jobs zählte diese Branche im vergangenen Jahr – doppelt so viele wie 2005. Etwa durch die Erweiterung des BioCity-Campus auf der Alten Messe sollen weitere Firmen angelockt werden. Im Oktober 2022 stehe in Leipzig die größte europäische Biotechnologie-Konferenz mit 4500 Teilnehmern an. Nicht nur das Uni-Klinikum (7300 Beschäftigte) und St. Georg (3500) hätten herausragende Rollen im Kampf gegen Corona gespielt.

Industrie, Handwerk und Baubranche konnten die erste Pandemie-Delle schnell überwinden, resümiert der Bericht. 180 Jobs entstünden aktuell in Stahmeln in einem Batteriewerk von Dräxlmaier. Die Beiersdorf AG wolle 200 in einem neuen Werk im Industriepark Seehausen sowie 400 Arbeitsplätze in einem benachbarten Logistik-Zentrum schaffen.

„An den Theklafeldern“ plant die Leipziger Wirtschaftsförderung einen neuen Technologiepark: den EnergyCity Campus. Die 13 Hektar Gewerbefläche im Nordosten der Stadt sind verkehrstechnisch exzellent erschlossen, verfügen über einen rechtskräftigen Bebauungsplan und mehrere Forschungseinrichtungen in der Nachbarschaft. Ein erstes Gebäude für 30 Millionen Euro soll dort bald entstehen. Quelle: Amt für Wirtschaftsförderung

Für den geplanten Technologiepark „An den Theklafeldern“ sei eine erste Investition über 30 Millionen Euro realistisch, erläuterte Schülke. Gemeinsam mit dem Flughafen, wo ab 2023 erstmals Öko-Flugzeuge von bis zu 300 Beschäftigten montiert werden sollen, entwickle die Stadt das 100 Hektar große Industriegebiet „Radefelder Allee West“, um den Bedarf an Gewerbeflächen zu decken.

Pandemiebedingt gebe es ernste Probleme in Teilen der Kulturwirtschaft, dem Tourismus, Kongress- und Gastgewerbe. Im City-Handel lägen darüber hinaus strukturelle Probleme vor, weshalb die Wirtschaftsförderung hier ein eigenes Förderprogramm aufgelegt habe.

Von Jens Rometsch